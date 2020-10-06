Кузнецова сообщила об обращениях о помощи российским детям в Карабахе

<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам ребенка в РФ <a href="https://ria.ru/person_Anna_Kuznecova" target="_blank">Анна Кузнецова</a> сообщила РИА Новости о первых обращениях из <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорного Карабаха</a> о помощи российским детям, чьи семьи там проживают, направлены запросы о получении информации."К сожалению, сейчас уже поступили первые обращения о том, что нашим детям там требуется помощь. Граждане России просят поддержки, да это пока еще точечные обращения, их всего несколько. Но мы понимаем, что ситуация непростая. Мы уже направили запросы о предоставлении информации, хотя отчасти понимаем, что они не могут быть полными в данной ситуации, которая сейчас там", - сказала Кузнецова."Просто с большой болью слежу за событиями, что там происходит, и уже понимаем, что уже, скорее всего, потребуется помощь гражданам РФ, которые сейчас проживают на этих территориях", - заключила омбудсмен.
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила РИА Новости о первых обращениях из Нагорного Карабаха о помощи российским детям, чьи семьи там проживают, направлены запросы о получении информации.
"К сожалению, сейчас уже поступили первые обращения о том, что нашим детям там требуется помощь. Граждане России просят поддержки, да это пока еще точечные обращения, их всего несколько. Но мы понимаем, что ситуация непростая. Мы уже направили запросы о предоставлении информации, хотя отчасти понимаем, что они не могут быть полными в данной ситуации, которая сейчас там", - сказала Кузнецова.
"Просто с большой болью слежу за событиями, что там происходит, и уже понимаем, что уже, скорее всего, потребуется помощь гражданам РФ, которые сейчас проживают на этих территориях", - заключила омбудсмен.
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