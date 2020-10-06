СР готовит проект об обязательной регистрации домашних питомцев
© РИА Новости / Сергей ПятаковДевушка гуляет с собакой в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что фракция готовится представить в Думу проект поправок в действующий закон об ответственном обращении с животными в части обязательной регистрации домашних питомцев.
"Прежде всего, мы считаем крайне важным внести положение об обязательной регистрации животных. Без этой нормы ни о каком ответственном обращении говорить не приходится. Существующая процедура ветеринарного учёта и идентификации домашних питомцев не возлагает обязанностей на зоовладельцев и не способствует формированию гуманного отношения к братьям нашим меньшим", – сказал Миронов, слова которого цитирует пресс-служба парламентария.
1 сентября, 09:29В Москве начали акцию по чипированию домашних животных
По словам лидера эсеров, принятый два года назад федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" не устраивает ни органы власти, ни общественность, и он нуждается в серьезной доработке.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз планирует внести в Госдуму законопроект об обязательной идентификации животных. Инициативой предусматривается маркирование животных за счет их владельцев самостоятельно или с привлечением иных лиц. Процедура маркирования и учета животных должна быть обязательной для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также для выявления источников их возбудителей. Глава профильного комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов инициативу раскритиковал, подчеркнув, что обязательная маркировка животных уже прописана в законе "О ветеринарии" с 2016 года, однако не утверждены правила учета и идентификации домашних животных. Как отмечал Бурматов, вопрос можно решить через подзаконный акт: подобный документ уже есть для сельскохозяйственных животных, а для домашних - нет.
24 сентября, 10:03В Госдуму внесли проект о запрете изымать домашних животных за долги