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https://ria.ru/20201006/pitomtsy-1578418054.html
СР готовит проект об обязательной регистрации домашних питомцев
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что фракция готовится представить в Думу проект поправок в действующий закон об ответственном обращении с... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:19
2020-10-06T13:19
сергей миронов
справедливая россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
владимир бурматов
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> сообщил, что фракция готовится представить в Думу проект поправок в действующий закон об ответственном обращении с животными в части обязательной регистрации домашних питомцев.По словам лидера эсеров, принятый два года назад федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" не устраивает ни органы власти, ни общественность, и он нуждается в серьезной доработке.Ранее сообщалось, что Минсельхоз планирует внести в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект об обязательной идентификации животных. Инициативой предусматривается маркирование животных за счет их владельцев самостоятельно или с привлечением иных лиц. Процедура маркирования и учета животных должна быть обязательной для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также для выявления источников их возбудителей. Глава профильного комитета Госдумы по экологии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Burmatov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Бурматов</a> инициативу раскритиковал, подчеркнув, что обязательная маркировка животных уже прописана в законе "О ветеринарии" с 2016 года, однако не утверждены правила учета и идентификации домашних животных. Как отмечал Бурматов, вопрос можно решить через подзаконный акт: подобный документ уже есть для сельскохозяйственных животных, а для домашних - нет.
https://ria.ru/20200901/chipirovanie-1576558988.html
https://ria.ru/20200924/dolgi-1577691466.html
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сергей миронов, справедливая россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, владимир бурматов, общество

СР готовит проект об обязательной регистрации домашних питомцев

13:19 06.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковДевушка гуляет с собакой в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушка гуляет с собакой в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что фракция готовится представить в Думу проект поправок в действующий закон об ответственном обращении с животными в части обязательной регистрации домашних питомцев.
"Прежде всего, мы считаем крайне важным внести положение об обязательной регистрации животных. Без этой нормы ни о каком ответственном обращении говорить не приходится. Существующая процедура ветеринарного учёта и идентификации домашних питомцев не возлагает обязанностей на зоовладельцев и не способствует формированию гуманного отношения к братьям нашим меньшим", – сказал Миронов, слова которого цитирует пресс-служба парламентария.
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По словам лидера эсеров, принятый два года назад федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" не устраивает ни органы власти, ни общественность, и он нуждается в серьезной доработке.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз планирует внести в Госдуму законопроект об обязательной идентификации животных. Инициативой предусматривается маркирование животных за счет их владельцев самостоятельно или с привлечением иных лиц. Процедура маркирования и учета животных должна быть обязательной для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также для выявления источников их возбудителей. Глава профильного комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов инициативу раскритиковал, подчеркнув, что обязательная маркировка животных уже прописана в законе "О ветеринарии" с 2016 года, однако не утверждены правила учета и идентификации домашних животных. Как отмечал Бурматов, вопрос можно решить через подзаконный акт: подобный документ уже есть для сельскохозяйственных животных, а для домашних - нет.
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Сергей МироновСправедливая РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФВладимир БурматовОбщество
 
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