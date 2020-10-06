https://ria.ru/20201006/pitomtsy-1578418054.html

СР готовит проект об обязательной регистрации домашних питомцев

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что фракция готовится представить в Думу проект поправок в действующий закон об ответственном обращении с... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:19

2020-10-06T13:19

2020-10-06T13:19

сергей миронов

справедливая россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

владимир бурматов

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> сообщил, что фракция готовится представить в Думу проект поправок в действующий закон об ответственном обращении с животными в части обязательной регистрации домашних питомцев.По словам лидера эсеров, принятый два года назад федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" не устраивает ни органы власти, ни общественность, и он нуждается в серьезной доработке.Ранее сообщалось, что Минсельхоз планирует внести в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект об обязательной идентификации животных. Инициативой предусматривается маркирование животных за счет их владельцев самостоятельно или с привлечением иных лиц. Процедура маркирования и учета животных должна быть обязательной для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также для выявления источников их возбудителей. Глава профильного комитета Госдумы по экологии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Burmatov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Бурматов</a> инициативу раскритиковал, подчеркнув, что обязательная маркировка животных уже прописана в законе "О ветеринарии" с 2016 года, однако не утверждены правила учета и идентификации домашних животных. Как отмечал Бурматов, вопрос можно решить через подзаконный акт: подобный документ уже есть для сельскохозяйственных животных, а для домашних - нет.

https://ria.ru/20200901/chipirovanie-1576558988.html

https://ria.ru/20200924/dolgi-1577691466.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, владимир бурматов, общество