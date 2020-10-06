https://ria.ru/20201006/nefteprovod-1578529260.html

Ереван опроверг заявление об обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла во вторник заявление Баку о попытке армянской стороной обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T22:23

2020-10-06T22:23

2020-10-06T22:37

минобороны армении

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

тбилиси

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 6 окт – РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян опровергла во вторник заявление <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> о попытке армянской стороной обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">генпрокуратура Азербайджана</a> заявила, что ВС Армении пытались нанести ракетные удары по части нефтепровода Баку-Тбилиси Джейхан, проходящей по территории Евлахского района. Утверждалась, что эта попытка была пресечена.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

тбилиси

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры обстрела города Тертер в Карабахе Азербайджан заявил о том, что Армения продолжает обстрел города Тертер в Нагорном Карабахе. 2020-10-06T22:23 true PT0M41S

Отступление ВС Азербайджана из населенного пункта в Нагорном Карабахе. Видео Минобороны Армении Минобороны Армении опубликовало видео отступления ВС Азербайджана из населенного пункта Матагис Мартакертского района Нагорного Карабаха. На кадрах видно, как по движущейся колонне военнослужащих ВС Азербайджана наносится массовый артиллерийский удар. "Побег из Матагиса", - написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. 2020-10-06T22:23 true PT1M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, тбилиси, азербайджан, армения, в мире