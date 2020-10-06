https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578489449.html

ОЗХО нашла в анализах Навального токсин, не входящий в списки запрещенных

Вещества, найденные в организме Алексея Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам они аналогичны "Новичку", сообщили в... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T18:02

2020-10-06T18:02

2020-10-06T22:57

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Вещества, найденные в организме <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам они аналогичны "Новичку", сообщили в ОЗХО.В организации также уточнили, что постпредство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> попросило технический секретариат ОЗХО сделать резюме отчета общедоступным.Ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что там пока не получили доклад ОЗХО по дипломатическим каналам.После опубликования отчета Берлин вновь призвал Россию дать объяснения по инциденту с Навальным. В заявлении федерального правительства сказано, что кабмин изучает документ."Оценка рисков распространения играет важную роль в планируемой передаче или публикации информации, а также в вопросе официального включения (вещества из группы "Новичок". — Прим. ред.) в список (ОЗХО. — Прим. ред. ). Информация об опасном веществе не должна попасть в чужие руки", — добавили в Берлине.Там также признали, что обнаруженное вещество не входит в число запрещенных."ОЗХО опубликовала результаты анализа двух задействованных лабораторий. Результаты согласуются с результатами, которые уже были получены в специализированных лабораториях Германии, Швеции и Франции. Это еще раз подтверждает несомненные доказательства того, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия от группы "Новичок". Это малоизвестное нервно-паралитическое вещество еще не внесено в официальный список ОЗХО", — говорится в сообщении.Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <u><a href="https://ria.ru/location_Tomsk/">Томска</a></u> в <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москву</a></u>, экстренно приземлился в <u><a href="https://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a></u>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <u><a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a></u>. С тех пор основатель ФБК находился в клинике Charite.Через несколько дней власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <u><a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a></u>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе <u><a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/">Великобритания</a></u>, <u><a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a></u>, Швеция, <u><a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/">Чехия</a></u>. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В конце месяца Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

Александр Аникин Килька в томате + энергетик дают такой результат. 826

Corddamon Аналогичное новичку, но не запрещеное? Ну например это дихлофос. 587

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, происшествия