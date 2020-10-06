https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578417144.html

Навальный исключил возможность невозвращения в Россию

Алексей Навальный исключает вариант, при котором он не возвращается в Россию из Германии. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:16

2020-10-06T13:16

2020-10-06T13:16

россия

юрий дудь

алексей навальный

германия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексей Навальный</a> исключает вариант, при котором он не возвращается в Россию из Германии.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Блогер затруднился ответить, сколько времени еще проведет в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a>, где проходит восстановление, но уверен, что это займет меньше года."Не знаю, но врачи говорят на мой вопрос, сколько мне понадобится, чтобы у меня не дрожали руки, … они отвечают – мало опыта на эту тему, вот мы на тебя посмотрим и будем знать, сколько это требует времени - три недели или два месяца... Год (провести в Германии) я почти исключаю, точно нет. Но какие-то два месяца – это вполне может быть", - сказал он в интервью журналисту Юрию Дудю, которое, как указывал Дудь, проходило в Берлине. Это первое видеоинтервью оппозиционера после случившегося с ним.После этого <a href="https://ria.ru/person_JUrijj_Dud" target="_blank">Дудь</a> спросил Навального о том, что должно случиться, чтобы тот не вернулся в Россию. "Я исключаю такой вариант", - ответил он.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578408754.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

Ольга Занкова после такого - он еще надеется на что-то в России? Любой политик, которого таким вот образом приняли в другой стране больше вообще ни на что не может претендовать, ибо немецкому прислужнику веры нет 36

Николай Ефимов лех ты приезжай. трусы тебя ждут, чаек уже поди остыл, холодный. все бутылки в конденсате. трусы ждать не будут 31

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий дудь, алексей навальный, германия, происшествия