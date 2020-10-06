https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578365009.html

Навальный дал Дудю первое интервью после больницы

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что после своей болезни чувствует себя с каждым днем все лучше, у него пока дрожат руки, нужно делать много... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:21

2020-10-06T10:21

2020-10-06T12:04

госпитализация алексея навального

россия

юрий дудь

алексей навальный

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Оппозиционер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> рассказал, что после своей болезни чувствует себя с каждым днем все лучше, у него пока дрожат руки, нужно делать много упражнений, но он уверен, что поправится."Руки дрожат. Если я буду пить воду из бутылки, это будет маленький аттракцион. Но мне с каждым днем все лучше, я занимаюсь с физиотерапевтом. Сегодня он начал учить меня жонглировать. Поэтому через какое-то время вы увидите, как я жонглирую, еду на одном колесе, достаю кролика из шляпы. Мне нужно делать много упражнений на право-лево, чтобы мозг соображал, что делает... Но все будет хорошо, и я поправлюсь", - сказал Навальный в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vps43rXgaZc" target="_blank" rel="nofollow noopener">интервью</a> журналисту <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Dud/" target="_blank" data-auto="true">Юрию Дудю</a>. Это первое видеоинтервью оппозиционера после случившегося с ним.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578219876.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

Von Stirliz Судя по его состоянию, пора Новичок в аптеках продавать, как укрепляющий здоровье БАД. 421

Мсье Пелисье Один клоун взял интервью у другого клоуна))) 393

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, юрий дудь, алексей навальный, общество