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https://ria.ru/20201006/manipulyatsii-1578527445.html
МИД отреагировал на заявление ОЗХО о результатах анализов Навального
В МИД прокомментировали публикацию отчета ОЗХО о результатах исследований Алексея Навального и пообещали обнародовать "хронологию закулисных манипуляций" Запада РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T22:04
2020-10-06T23:56
госпитализация алексея навального
россия
организация по запрещению химического оружия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
политика
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.</strong> В МИД прокомментировали публикацию отчета ОЗХО о результатах исследований <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> и пообещали обнародовать "хронологию закулисных манипуляций" Запада в этом деле. Ранее во вторник ОЗХО заявила, что в организме Навального нашли вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не входящее в списки запрещенных химикатов. В правительстве ФРГ отметили, что это подтверждает отравление россиянина."Обратили внимание на вполне предсказуемую оперативность, с которой германская сторона "согласилась" на публикацию на сайте ОЗХО полученного буквально накануне, видимо, специально к началу сессии исполнительного совета ОЗХО, отчета по итогам исследования биоматериалов Навального. Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию", — говорится в <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4369006" target="_blank" rel="nofollow noopener">комментарии</a> департамента информации и печати МИД.На Смоленской площади напомнили, что вслед за военными лабораториями ФРГ, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> наличие в биоматериалах Навального неких биомаркеров ингибиторов холинэстеразы подтвердили еще две назначенные техсекретариатом ОЗХО лаборатории, "которые, судя по всему, тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического "сообщества".В ведомстве напомнили, что многочисленные запросы Генеральной прокуратуры, адресованные в соответствии с международным правом властям <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, Франции и Швеции, остаются пока без ответа.В МИД выразили надежду, что предстоящая совместная работа российских специалистов с экспертами ОЗХО позволит наладить взаимодействие и избежать нагнетания обстановки.Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>. С тех пор основатель ФБК находился в клинике Charite.Через несколько дней власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Швеция, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В конце месяца Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
А то они не в курсе всего сценария? Да он ими и разрабатывался
208
Самое интересное в этой истории, что есть русскоязычные люди, которые верят во всю эту клоунаду с Отравлением Навального. Вещь то сугубо для западного употребления, рассчитана на дурачков.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Лавров: врачи Charite не нашли в анализах Навального боевых ядов Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал издевательством над здравым смыслом ситуацию вокруг расследования предполагаемого отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом министр заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России в понедельник в Москве.
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госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, политика

МИД отреагировал на заявление ОЗХО о результатах анализов Навального

22:04 06.10.2020 (обновлено: 23:56 06.10.2020)
 
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В МИД прокомментировали публикацию отчета ОЗХО о результатах исследований Алексея Навального и пообещали обнародовать "хронологию закулисных манипуляций" Запада в этом деле.
Ранее во вторник ОЗХО заявила, что в организме Навального нашли вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не входящее в списки запрещенных химикатов. В правительстве ФРГ отметили, что это подтверждает отравление россиянина.
"Обратили внимание на вполне предсказуемую оперативность, с которой германская сторона "согласилась" на публикацию на сайте ОЗХО полученного буквально накануне, видимо, специально к началу сессии исполнительного совета ОЗХО, отчета по итогам исследования биоматериалов Навального. Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.
На Смоленской площади напомнили, что вслед за военными лабораториями ФРГ, Франции и Швеции наличие в биоматериалах Навального неких биомаркеров ингибиторов холинэстеразы подтвердили еще две назначенные техсекретариатом ОЗХО лаборатории, "которые, судя по всему, тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического "сообщества".

"Российская Федерация имеет в виду распространить в ходе текущей сессии исполсовета свое видение ситуации с взаимодействием ФРГ с техсекретариатом ОЗХО, предоставив государствам — участникам КЗХО хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля", — подчеркнули в МИД.

В ведомстве напомнили, что многочисленные запросы Генеральной прокуратуры, адресованные в соответствии с международным правом властям Германии, Франции и Швеции, остаются пока без ответа.
В МИД выразили надежду, что предстоящая совместная работа российских специалистов с экспертами ОЗХО позволит наладить взаимодействие и избежать нагнетания обстановки.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Точка в истории с берлинским пациентом
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.
Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию. С тех пор основатель ФБК находился в клинике Charite.
Через несколько дней власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В конце месяца Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию.
Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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