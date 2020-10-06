https://ria.ru/20201006/karabakh-1578484765.html

Песков заявил о деградации ситуации в Карабахе

В Кремле считают, что ситуация в Карабахе деградирует, гибнут люди, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:50

2020-10-06T17:50

2020-10-06T17:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

дмитрий песков

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле считают, что ситуация в Карабахе деградирует, гибнут люди, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Докладывалось обо всех обращениях, и понятен эмоциональный фон таких обращений на фоне того, что пока ситуация деградирует, продолжают гибнуть люди, что является абсолютно неприемлемым. Вы знаете, что было, во-первых, совместное заявление трех президентов (РФ, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> - ред.) – Путин, Макрон и Трамп, заявления министров иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле обращения от бизнесменов к президенту РФ с просьбой вмешаться и остановить военные действия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.По его словам, на этом и сконцентрированы сейчас усилия России, чтобы "помочь воюющим сторонам прекратить огонь и начать политико-дипломатический процесс урегулирования".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201006/naryshkin-1578477893.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

3

россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире