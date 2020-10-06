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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578442310.html
Турция готова работать с Россией по урегулированию в Карабахе
Турция готова работать с Россией по урегулированию карабахcкого конфликта, конфликт нуждается "в решении в корне", есть необходимость совместной работы Анкары и РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T15:00
2020-10-06T15:15
мевлют чавушоглу
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> готова работать с Россией по урегулированию карабахcкого конфликта, конфликт нуждается "в решении в корне", есть необходимость совместной работы Анкары и Москвы, заявил глава турецкого МИД <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a>."Каждый должен быть на стороне правды. Есть оккупант и есть жертва оккупации. Справедливость на стороне <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. Странам, в том числе России, необходимо быть на стороне справедливости. Россия находится в "минской тройке", имеет отношения как с Азербайджаном, так и с <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>. Есть необходимость в большем вложении России в этот процесс. Все знают, сколько Россия вложила в решение этого конфликта до сегодняшнего дня. Мы хотим еще большего вложения в этот вопрос, готовы работать с Россией. Для безопасности региона важно решить этот вопрос (карабахский – ред.) в корне, поэтому есть необходимость нашей совместной работы", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу <a href="https://www.trthaber.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TRT Haber</a>.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html
Завиляли турки. Видимо не мало их там уже полегло.
24
терорист будет урегулировать конфликт Арцаха? :D даже не смешно, варвари турки
24
6
россия
турция
азербайджан
армения
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мевлют чавушоглу, россия, турция, азербайджан, армения, в мире

Турция готова работать с Россией по урегулированию в Карабахе

15:00 06.10.2020 (обновлено: 15:15 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции. - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАКУ, 6 окт – РИА Новости. Турция готова работать с Россией по урегулированию карабахcкого конфликта, конфликт нуждается "в решении в корне", есть необходимость совместной работы Анкары и Москвы, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Каждый должен быть на стороне правды. Есть оккупант и есть жертва оккупации. Справедливость на стороне Азербайджана. Странам, в том числе России, необходимо быть на стороне справедливости. Россия находится в "минской тройке", имеет отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. Есть необходимость в большем вложении России в этот процесс. Все знают, сколько Россия вложила в решение этого конфликта до сегодняшнего дня. Мы хотим еще большего вложения в этот вопрос, готовы работать с Россией. Для безопасности региона важно решить этот вопрос (карабахский – ред.) в корне, поэтому есть необходимость нашей совместной работы", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМевлют ЧавушоглуРоссияТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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