https://ria.ru/20201006/karabakh-1578442310.html

Турция готова работать с Россией по урегулированию в Карабахе

Турция готова работать с Россией по урегулированию карабахcкого конфликта, конфликт нуждается "в решении в корне", есть необходимость совместной работы Анкары и РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T15:00

2020-10-06T15:00

2020-10-06T15:15

мевлют чавушоглу

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

турция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> готова работать с Россией по урегулированию карабахcкого конфликта, конфликт нуждается "в решении в корне", есть необходимость совместной работы Анкары и Москвы, заявил глава турецкого МИД <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a>."Каждый должен быть на стороне правды. Есть оккупант и есть жертва оккупации. Справедливость на стороне <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. Странам, в том числе России, необходимо быть на стороне справедливости. Россия находится в "минской тройке", имеет отношения как с Азербайджаном, так и с <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a>. Есть необходимость в большем вложении России в этот процесс. Все знают, сколько Россия вложила в решение этого конфликта до сегодняшнего дня. Мы хотим еще большего вложения в этот вопрос, готовы работать с Россией. Для безопасности региона важно решить этот вопрос (карабахский – ред.) в корне, поэтому есть необходимость нашей совместной работы", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу <a href="https://www.trthaber.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TRT Haber</a>.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

Арсений Новиков Завиляли турки. Видимо не мало их там уже полегло. 24

Tigran Matevosyan терорист будет урегулировать конфликт Арцаха? :D даже не смешно, варвари турки 24

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россия

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, россия, турция, азербайджан, армения, в мире