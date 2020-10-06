https://ria.ru/20201006/karabakh-1578436133.html

В СВР заявили о воздействии новых факторов на ситуацию в Карабахе

Открытое выступление Турции на стороне Азербайджана в Карабахе является принципиально новым воздействием внешних факторов, заявил в понедельник директор Службы... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:33

2020-10-06T14:33

2020-10-06T14:33

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Открытое выступление <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> на стороне <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в Карабахе является принципиально новым воздействием внешних факторов, заявил в понедельник директор Службы внешней разведки (<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>) России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."Столкновения на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> происходили и раньше. Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция.", - приводятся его слова на сайте службы.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20201006/asad-1578398591.html

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сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сша, азербайджан, армения, в мире