https://ria.ru/20201006/karabakh-1578407609.html

Эксперт назвал позицию Эрдогана по Карабаху политическим самоубийством

Активная поддержка Анкарой Азербайджана, спровоцировавшая эскалацию насилия в Нагорном Карабахе, является крайне безответственным шагом и "политическим... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:47

2020-10-06T12:47

2020-10-06T12:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

константин сивков

нато

башар асад

сирия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Активная поддержка Анкарой Азербайджана, спровоцировавшая эскалацию насилия в Нагорном Карабахе, является крайне безответственным шагом и "политическим самоубийством" президента Тайипа Эрдогана, поссорившегося со всеми ведущими геополитическими игроками, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Ранее президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> использует в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> террористов из Сирии и других стран, а Эрдоган был главным инициатором нового витка этого конфликта.Собеседник агентства отметил, что Турция, как региональная держава, не должна забывать, что может вести активную внешнюю политику, лишь заручившись поддержкой одного из больших "центров силы", но, провоцируя агрессию в Карабахе, Анкара рискует потерять поддержку Москвы."Какие бы ни были проблемы у сегодняшней Франции, она является одной из главных стран НАТО и ядерной державой – с ней отношения испортились из-за споров с <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецией</a>. С США сегодня конфликт настолько острый, что, по-видимому, именно Вашингтон стоял за попыткой госпереворота в Турции в 2016 году. Единственный, кто мог бы поддержать Анкару – Москва, но действия Турции в Карабахе – это, по сути, война против нас", - подчеркнул эксперт.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

MAX M На мой взгляд как раз все наоборот. В мире обозначились всего два адекватных и здравомыслящих политика которые говорят правду это Эрдоган и Путин. Один прямо заявляет что амрмяне должны освободить захваченные насильственным путем земли Азербайджана, другой вежливо отмалчивается, потому что понимает что все происходит в рамках закона. 27

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сирия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин сивков, нато, башар асад, сирия, сша, в мире