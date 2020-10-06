https://ria.ru/20201006/karabakh-1578400794.html

В Степанакерте вновь слышна сирена воздушной тревоги

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте опять включили сирену воздушной тревоги - в первый раз с вечера понедельника, передает... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:28

2020-10-06T12:28

2020-10-06T12:41

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 6 окт - РИА Новости.</strong> В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">Степанакерте</a> опять включили сирену воздушной тревоги - в первый раз с вечера понедельника, передает корреспондент РИА Новости.Ночь и утро прошли спокойно, не было обстрелов и сирены, мирные жители начали приводить в порядок свои дома, поврежденные при обстрелах, а также искать работающие магазины, чтобы купить продукты. Однако сейчас в городе вновь включили сирену.Во многих районах Степанакерта нет электричества и даже воды.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578200608.html

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В Степанакерте после тихой ночи воздушная тревога В Степанакерте после тихой ночи воздушная тревога 2020-10-06T12:28 true PT0M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире