https://ria.ru/20201006/karabakh-1578381440.html

Самвел Карапетян: только усилия России могут прекратить войну в Карабахе

Только Россия имеет право вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил основатель девелоперской группы компаний "Ташир" и президент ассоциации Армянских... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:26

2020-10-06T11:26

2020-10-06T11:28

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Только Россия имеет право вмешаться в ситуацию в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>, заявил основатель девелоперской группы компаний "Ташир" и президент ассоциации Армянских предпринимателей России Самвел Карапетян."В эти напряженные дни, когда весь мир призывает стороны сесть за стол переговоров, серьезную озабоченность вызывает позиция Турции, намеренно разжигающей конфликт в Нагорном Карабахе, создавая угрозу существования армянского народа на его исторических землях. В этой связи уверен, что если какая-то страна и имеет право и способна вмешаться в ситуацию, то это может быть лишь союзническая Россия", - сказал Карапетян.По его словам, заинтересованные в прекращении огня должны как можно скорее осознать необходимость привлечения России: "На сегодняшний день Россия как и прежде является единственным гарантом спокойствия в регионе. Я убежден, что в условиях нынешней ситуации именно Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> способен сделать то многое в отношении карабахского конфликта, что сможет стать определяющим в будущем Нагорного Карабаха. Можно сколь угодно долго сохранять иллюзии относительно того, что вмешательство каких-либо иных сил способно помочь в решении конфликта в Карабахе, однако очевидно, что лишь российские миротворческие усилия в состоянии прекратить войну. Чем быстрее это поймут те, кто заинтересован в разрешении конфликта, тем скорее удастся избежать новых потерь и перейти к формату мирных переговоров".Самвел Карапетян также заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе - "опасный геополитический пожар", который может охватить весь регион. "Последние дни наполнены болью и тревогой для всего армянского народа, который снова, как и в 1915 году, оказывается под угрозой и вынужден бороться за свое выживание. Арцах с большим мужеством отстаивает свои позиции ценой жизни собственных сыновей-героев. С каждым днем все меньше остается сомнений в том, что происходящее в эти дни в Карабахе — это не отдельный локальный конфликт. На наших глазах разгорается опасный геополитический пожар, искры которого могут разлететься гораздо дальше в регионе и привести к еще более масштабным последствиям", - отметил он.Война может обернуться глобальной катастрофой, продолжил свою мысль бизнесмен: "Десятые сутки подряд в Нагорном Карабахе происходят драматические события. Была развязана полномасштабная война с большим количеством погибших, в том числе среди мирного населения. Если ситуацию не остановить в самое ближайшее время, то скоро она может обернуться крупной глобальной катастрофой. Все очевиднее в данном контексте становится тот факт, что конфликт не погасить военным путем: решения лежат в мирной плоскости".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

Арсений Новиков Да вы что? А как же ЕС, США? Кинули вас курносые..... 38

Степан Краснов Россиян то пускают. У меня товарищ в воскресенье вернулся из Баку. Тихо, спокойно. К россиянам очень тёплое отношение везде. 34

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россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире