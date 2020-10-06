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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578381440.html
Самвел Карапетян: только усилия России могут прекратить войну в Карабахе
Только Россия имеет право вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил основатель девелоперской группы компаний "Ташир" и президент ассоциации Армянских... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T11:26
2020-10-06T11:28
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Только Россия имеет право вмешаться в ситуацию в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>, заявил основатель девелоперской группы компаний "Ташир" и президент ассоциации Армянских предпринимателей России Самвел Карапетян."В эти напряженные дни, когда весь мир призывает стороны сесть за стол переговоров, серьезную озабоченность вызывает позиция Турции, намеренно разжигающей конфликт в Нагорном Карабахе, создавая угрозу существования армянского народа на его исторических землях. В этой связи уверен, что если какая-то страна и имеет право и способна вмешаться в ситуацию, то это может быть лишь союзническая Россия", - сказал Карапетян.По его словам, заинтересованные в прекращении огня должны как можно скорее осознать необходимость привлечения России: "На сегодняшний день Россия как и прежде является единственным гарантом спокойствия в регионе. Я убежден, что в условиях нынешней ситуации именно Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> способен сделать то многое в отношении карабахского конфликта, что сможет стать определяющим в будущем Нагорного Карабаха. Можно сколь угодно долго сохранять иллюзии относительно того, что вмешательство каких-либо иных сил способно помочь в решении конфликта в Карабахе, однако очевидно, что лишь российские миротворческие усилия в состоянии прекратить войну. Чем быстрее это поймут те, кто заинтересован в разрешении конфликта, тем скорее удастся избежать новых потерь и перейти к формату мирных переговоров".Самвел Карапетян также заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе - "опасный геополитический пожар", который может охватить весь регион. "Последние дни наполнены болью и тревогой для всего армянского народа, который снова, как и в 1915 году, оказывается под угрозой и вынужден бороться за свое выживание. Арцах с большим мужеством отстаивает свои позиции ценой жизни собственных сыновей-героев. С каждым днем все меньше остается сомнений в том, что происходящее в эти дни в Карабахе — это не отдельный локальный конфликт. На наших глазах разгорается опасный геополитический пожар, искры которого могут разлететься гораздо дальше в регионе и привести к еще более масштабным последствиям", - отметил он.Война может обернуться глобальной катастрофой, продолжил свою мысль бизнесмен: "Десятые сутки подряд в Нагорном Карабахе происходят драматические события. Была развязана полномасштабная война с большим количеством погибших, в том числе среди мирного населения. Если ситуацию не остановить в самое ближайшее время, то скоро она может обернуться крупной глобальной катастрофой. Все очевиднее в данном контексте становится тот факт, что конфликт не погасить военным путем: решения лежат в мирной плоскости".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
Да вы что? А как же ЕС, США? Кинули вас курносые.....
38
Россиян то пускают. У меня товарищ в воскресенье вернулся из Баку. Тихо, спокойно. К россиянам очень тёплое отношение везде.
34
31
россия
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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россия, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, в мире

Самвел Карапетян: только усилия России могут прекратить войну в Карабахе

11:26 06.10.2020 (обновлено: 11:28 06.10.2020)
 
© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : TASHIR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Только Россия имеет право вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил основатель девелоперской группы компаний "Ташир" и президент ассоциации Армянских предпринимателей России Самвел Карапетян.
"В эти напряженные дни, когда весь мир призывает стороны сесть за стол переговоров, серьезную озабоченность вызывает позиция Турции, намеренно разжигающей конфликт в Нагорном Карабахе, создавая угрозу существования армянского народа на его исторических землях. В этой связи уверен, что если какая-то страна и имеет право и способна вмешаться в ситуацию, то это может быть лишь союзническая Россия", - сказал Карапетян.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 08:00
"Турция должна присутствовать". Что происходит в Карабахе
По его словам, заинтересованные в прекращении огня должны как можно скорее осознать необходимость привлечения России: "На сегодняшний день Россия как и прежде является единственным гарантом спокойствия в регионе. Я убежден, что в условиях нынешней ситуации именно Президент Путин способен сделать то многое в отношении карабахского конфликта, что сможет стать определяющим в будущем Нагорного Карабаха. Можно сколь угодно долго сохранять иллюзии относительно того, что вмешательство каких-либо иных сил способно помочь в решении конфликта в Карабахе, однако очевидно, что лишь российские миротворческие усилия в состоянии прекратить войну. Чем быстрее это поймут те, кто заинтересован в разрешении конфликта, тем скорее удастся избежать новых потерь и перейти к формату мирных переговоров".
"Хочу особенно подчеркнуть, что Россию и Армению отличает союзнический характер отношений, основанный на многовековой дружбе двух наших народов. Верю, что эти тесные отношения, прошедшие проверку временем, будут и впредь носить союзнический и стратегический характер", - добавил президент ГК "Ташир".
Самвел Карапетян также заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе - "опасный геополитический пожар", который может охватить весь регион. "Последние дни наполнены болью и тревогой для всего армянского народа, который снова, как и в 1915 году, оказывается под угрозой и вынужден бороться за свое выживание. Арцах с большим мужеством отстаивает свои позиции ценой жизни собственных сыновей-героев. С каждым днем все меньше остается сомнений в том, что происходящее в эти дни в Карабахе — это не отдельный локальный конфликт. На наших глазах разгорается опасный геополитический пожар, искры которого могут разлететься гораздо дальше в регионе и привести к еще более масштабным последствиям", - отметил он.
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны
Война может обернуться глобальной катастрофой, продолжил свою мысль бизнесмен: "Десятые сутки подряд в Нагорном Карабахе происходят драматические события. Была развязана полномасштабная война с большим количеством погибших, в том числе среди мирного населения. Если ситуацию не остановить в самое ближайшее время, то скоро она может обернуться крупной глобальной катастрофой. Все очевиднее в данном контексте становится тот факт, что конфликт не погасить военным путем: решения лежат в мирной плоскости".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.
Под ударом: обострение ситуации в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
1 из 17

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

Последствия обстрелов в Степанакерте
2 из 17

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

© Sputnik
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

Жительница Степанакерта прячется в подвале своего дома во время обстрелов
3 из 17

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

Мужчина держит в руке кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта
4 из 17

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Серьезно повреждены многие жилые дома.

Последствия пожара в магазине строительных материалов, возникшего в результате обстрелов Степанакерта
5 из 17

Серьезно повреждены многие жилые дома.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степанакерте
6 из 17

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
7 из 17

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела города Гянджа
8 из 17

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую в результате обстрела города Гянджа
9 из 17

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

Последствия удара в Гяндже на западе Азербайджана
10 из 17

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

© РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Гянджа.
Последствия обстрела города Гянджа
11 из 17
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

Неразорвашаяся ракета во дворе жилого дома в городе Гянджа
12 из 17

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрела города Гянджа
13 из 17

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

Жительница дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
14 из 17

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

Последствия обстрела города Гянджа
15 из 17

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

Жители дома, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
16 из 17

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

Последствия обстрела города Гянджа
17 из 17

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 17

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в понедельник прогремела серия взрывов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 17

Взрывы раздавались близко к центру. В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
3 из 17

За несколько часов до этого по городу нанесли около двух десятков артиллерийских ударов.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 17

Кассетный (кластерный) боеприпас, найденный после ночных обстрелов Степанакерта.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 17

Серьезно повреждены многие жилые дома.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 17

Улицы пусты, закрыты почти все магазины.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 17

В Азербайджане накануне заявили об обстреле населенных пунктов Бейляган, Барда, Тертер и второго по площади города республики — Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 17

В результате обстрела, по словам азербайджанских дипломатов, погиб один человек, еще четверо ранены.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 17

Сотрудница госпиталя перевозит женщину, пострадавшую при обстреле Гянджи.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 17

Азербайджанская сторона обвинила в ракетном обстреле жилых районов Армению.

© РИА Новости
11 из 17
Последствия обстрела города Гянджа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 17

В Минобороны Армении опровергли заявления Азербайджана.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 17

Представители Армии обороны Карабаха заподозрили Азербайджан в подготовке новой наступательной операции.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 17

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
15 из 17

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
16 из 17

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 24 жертвах среди мирных граждан.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
17 из 17

В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаВ мире
 
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