https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

"Турция должна присутствовать". Что происходит в Карабахе

Бои в Нагорном Карабахе не смолкают вторую неделю, теперь это война на уничтожение инфраструктуры противника, в которой гибнут и мирные жители. Не прекращаются... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T08:00

2020-10-06T08:00

2020-10-06T11:37

никол пашинян

обсе

эммануэль макрон

нагорный карабах

нато

ильхам алиев

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578297991_0:76:1213:758_1400x0_80_0_0_56c83aee9af876bb480468629a86028e.jpg

<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Татьяна Мишина.</strong> Бои в Нагорном Карабахе не смолкают вторую неделю, теперь это война на уничтожение инфраструктуры противника, в которой гибнут и мирные жители. Не прекращаются обстрелы столицы непризнанной республики Степанакерта, под ответные удары попал второй по населению город Азербайджана Гянджа. Баку по-прежнему отказывается от переговоров и настаивает на участии Турции в процессе урегулирования. В Ереване воспринимают происходящее как борьбу нации за существование. Атаки на города Позиционные бои сменились решительным наступлением азербайджанской армии. Баку отчитывается о взятых под контроль населенных пунктах: селах Мадагиз и Талыш на севере самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР), шести селах на юге — неподалеку от иранской границы, а также об "освобождении" города Джебраила. Минобороны Армении отрицает потерю Мадагиза и Джебраила. В интернете — война опровержений. Пока азербайджанские Telegram-каналы распространяют видео, на котором солдат снимает флаг непризнанной НКР и меняет его на азербайджанский в одном из захваченных сел, армянские военные публикуют кадры с отступающим под артиллерийским огнем противником.Но если достоверность роликов проверить сложно, с новостями о ранении президента НКР Араика Арутюняна, которые распространяли в Баку, получилось однозначно. Арутюнян, вполне здоровый, сам вышел в прямой эфир. И опубликовал обращение к нацменьшинствам Азербайджана — талышам и лезгинам, пообещав им поддержку в борьбе за независимость от Баку.Тем временем воздушная тревога в Степанакерте не умолкает. Город обесточен — повреждена электростанция. Утром в воскресенье в Карабахе заявили об "уничтожении военного аэродрома в Гяндже". Однако азербайджанцы в ответ показали фотографии с разрушениями в черте города и сообщили об одном погибшем и тридцати раненых жителях. Три столицы На фоне масштабных столкновений лидеры Армении и Азербайджана записывают видеообращения к населению и дают большие интервью зарубежным СМИ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал в Facebook мнение, что цель азербайджано-турецкого альянса — не территории, а уничтожение армянского народа. На его взгляд, Армения переживает, возможно, самый решающий момент в многотысячелетней истории. "Через 100 лет Турция вернулась в регион Южного Кавказа, чтобы продолжить геноцид армян", — сказал он в интервью немецкой газете Bild. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение ситуации, Европе следует ожидать турков возле Вены, полагает Пашинян. Он напомнил, что в Гюмри находится военная база России № 102, у стран есть общая система ПВО. Поэтому Пашинян уверен, что "Россия выполнит свои договорные обязательства, если такие случаи (использования общей системы ПВО. — Прим. ред.) возникнут". В интервью каналу Al Arabiya Алиев настаивал именно на военном решении: "Они (посредники. — Прим. ред.) заморозили конфликт. Сколько нам ждать? Еще 30 лет? Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам".Боевые действия не прекратятся до тех пор, пока Армения не выведет вооруженные силы из непризнанной республики. Помимо этого, Ереван должен предоставить четкий план отступления, в котором будет описано, когда и какие территории будут освобождены, говорил Алиев. Между тем все отчетливее проявляется роль Турции. В Ереване происходящее характеризуют как азербайджано-турецкую террористическую атаку. По словам Пашиняна, азербайджанской операцией руководят около 150 высокопоставленных турецких военных. В конфликт также вовлечены сирийские наемники, террористы и спецназ Турции, полагает премьер Армении.В Баку настаивают на участии Турции в урегулировании карабахского конфликта. "Это сильное государство, обладающее большим потенциалом, наш сосед, сосед Армении, сосед Южного Кавказа. Поэтому, естественно, Турция должна быть активной в этих делах. В дальнейшем мирном процессе Турция обязательно должна присутствовать", — сказал Алиев.Турецкие лидеры, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, отмечают, что мирные переговоры на этот раз начнутся только после того, как прекратится "армянская оккупация Карабаха".С просьбой принять меры против Турции Ереван обратился в Европейский суд по правам человека, указав на помощь, оказываемую Анкарой Азербайджану. Сотни наемников Развитие получила и тема наемников. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков перебросили через турецкий город Газиантеп в Баку. Алиев после этого потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.Российский МИД выразил озабоченность информацией о боевиках. По поступающим сведениям, туда направляют экстремистов из Сирии и Ливии для непосредственного участия в боевых действиях.Источник в сирийской оппозиции, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, тела 53-х накануне доставили в страну. Кроме того, по его данным, в минувшие выходные в зону конфликта в Карабахе отбыла третья партия сирийских наемников — 430 человек.Другой источник ранее говорил РИА Новости, что на 1 октября в Карабахе находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.Эту проблему затронули Владимир Путин с Николом Пашиняном в телефонном разговоре. Как отмечает пресс-служба Кремля, главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с информацией о вовлечении в военные действия боевиков с Ближнего Востока.На связи с Кремлем За прошедшую неделю Владимир Путин четыре раза общался по телефону с Пашиняном и ни разу — с Алиевым или Эрдоганом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "это вовсе не означает, что российская сторона испытывает какой-то дефицит в рабочих контактах". "Напротив, глава МИД Сергей Лавров находится в постоянном контакте со своими коллегами из Азербайджана и Турции. Российско-турецкий и российско-азербайджанский диалог, как и российско-армянский диалог, по теме карабахского конфликта осуществляется на высоком уровне и на постоянной основе", — подчеркнул представитель Кремля.Он также ответил на вопрос, возможны ли подобные контакты на текущей неделе: "Пока нет таких четких планов, но речь идет о войне, и, конечно, в Карабахе ситуация развивается быстро, поэтому здесь трудно загадывать".Алиев в воскресенье уточнил, что "никому не звонил, ни одному из лидеров". "Контакты были, звонили мне", — сказал президент Азербайджана.Тем временем в Ереван прилетела группа официальных лиц из России. Они займутся подготовкой заседания Евразийского межправительственного совета, запланированного на 9 октября. Пашинян говорил, что, несмотря на военное положение в стране, Ереван готов к проведению мероприятия.Усилия дипломатии Главы внешнеполитических ведомств России, Франции и США выпустили заявление по нагорно-карабахскому конфликту. В заявлении указано, что Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан и Майк Помпео "самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорнокарабахского конфликта и за ее пределами".Обеспокоенность выражает и НАТО. В понедельник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу отметил, что стороны должны прекратить огонь немедленно. "Я ожидаю, что Турция использует свое влияние в регионе, чтобы ослабить напряженность между сторонами", — сказал Столтенберг в Анкаре. Чавушоглу парировал, что НАТО следует призвать Армению вывести силы из Нагорного Карабаха. Он напомнил, что НАТО поддерживает призывы обеспечить территориальную целостность Грузии, Украины. "Так почему бы в таком случае не призвать Армению покинуть азербайджанские земли?" — спросил турецкий министр. Турецкий министр осудил Париж: "Франция открыто поддерживает Армению. А ведь страна, входящая в Минскую группу, должна быть беспристрастной". Чавушоглу вновь раскритиковал Минскую группу ОБСЕ по проблеме Нагорного Карабаха: "за 30 лет она не представила ни одного конструктивного предложения".Соотечественники Армянская диаспора во всем мире проводит многочисленные акции протеста, требуя прекратить агрессию Азербайджана и Турции против Нагорного Карабаха. Акции прошли на Кипре, в Польше, возле офиса Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Армяне Лос-Анджелеса перекрыли ключевые перекрестки в городе и ночевали на одной из самых главных улиц, Сансет, напротив офиса CNN, требуя от телеканала и других американских СМИ подробно освещать события в Нагорном Карабахе.В то же время азербайджанские исполнители, проживающие в России, поддерживают военнослужащих, которые заняты в контрнаступательной операции в Нагорном Карабахе. Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов вместе с соотечественниками пожертвовал миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам АР.

Gunnar Off Армяне-эмигранты проводят митинги, но на помощь не едут. Азербайджанцы переводят деньги, но на помощь не едут. Может, просто устроить поединок Пашиняна и Алиева? Кто победит, - того и тапки. 13

Фарида Гасанова Какие заголовки статей, прям подстрекательского характера. 10

8

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, обсе, эммануэль макрон, нагорный карабах, нато, ильхам алиев, владимир путин, реджеп тайип эрдоган