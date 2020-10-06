https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578341455.html
В реке на Камчатке обнаружены странные отложения на дне
Исследовавшие реку Налычева и ее правый приток специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T06:58
2020-10-06T06:58
2020-10-06T07:22
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
дальний восток
совет федерации рф
юрий трутнев
владивосток
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. </strong>Исследовавшие реку Налычева и ее правый приток специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили в акватории необычные изменения.Эксперты отметили наличие отложений на дне реки, пену по берегам, а также ненормальный цвет воды.Он также сообщил, что были взяты пробы воды и грунта. Одну из них передали в Следственный комитет, а две других отправили в Тихоокеанский филиал ВНИРО во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a> и в местную лабораторию. Это позволит провести три независимых друг от друга исследования для выяснения причин произошедшего, отметил эксперт.Ученый добавил, что без результатов анализов пока невозможно сделать однозначные выводы о факторах, приведших к экологическому происшествию.Возможные причины произошедшегоРанее губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> Владимир Солодов сообщил, что власти полуострова рассматривают три возможных причины произошедшего.По его словам, это могут быть как связанные с человеком причины техногенного характера, а именно загрязнение какими-то ядовитыми веществами, так и природные процессы."С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию", — заявил <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank">Солодов</a>.Третья версия, которую рассматриваю власти — сейсмическая активность.Загрязнение водыХалактырский пляж с черным песком на побережье Авачинского залива — популярное туристическое место. Сообщения об изменении цвета воды в этом месте привлекли большое внимание общественности.Первыми о проблемах рассказали местные серферы. Они утверждали, что после плавания в воде залива у них опухали глаза, также появилось раздражение кожи. Кроме того, местные жители обнаружили на пляже погибших морских животных. На сделанных ими фото и видео можно увидеть, что пляж усеян морскими звездами, морскими ежами, там нашли в том числе и мертвого осьминога. Одна из местных жительниц, занимающаяся серфингом, рассказала, что нашла на берегу погибших ларгу и нескольких чаек.После того, как специалисты взяли пробы воды, выяснилось, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, а фенолов — в два раза. Местным жителям было рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проверки.Ситуацию взял на контроль комитет <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совета Федерации</a> по аграрной политике и природопользованию, кроме того за ней следят в комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при президенте России. Вице-премьер, полпред президента на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank">Дальнем Востоке</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank">Юрий Трутнев</a> поручил принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения воды.
https://ria.ru/20201005/zagryaznenie-1578280495.html
https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578301577.html
https://ria.ru/20201005/vodorosli-1578302549.html
https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578338002.html
2
дальний восток
владивосток
камчатский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, дальний восток, совет федерации рф, юрий трутнев, владивосток, камчатский край, происшествия
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Исследовавшие реку Налычева и ее правый приток специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) обнаружили в акватории необычные изменения.
Эксперты отметили наличие отложений на дне реки, пену по берегам, а также ненормальный цвет воды.
"Есть некие странности", — заявил врио руководителя КамчатНИРО Александр Варкентин.
Он также сообщил, что были взяты пробы воды и грунта. Одну из них передали в Следственный комитет, а две других отправили в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивосток
и в местную лабораторию. Это позволит провести три независимых друг от друга исследования для выяснения причин произошедшего, отметил эксперт.
Ученый добавил, что без результатов анализов пока невозможно сделать однозначные выводы о факторах, приведших к экологическому происшествию.
Возможные причины произошедшего
Ранее губернатор Камчатского края
Владимир Солодов сообщил, что власти полуострова рассматривают три возможных причины произошедшего.
По его словам, это могут быть как связанные с человеком причины техногенного характера, а именно загрязнение какими-то ядовитыми веществами, так и природные процессы.
"С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию", — заявил Солодов
.
Третья версия, которую рассматриваю власти — сейсмическая активность.
Загрязнение воды
Халактырский пляж с черным песком на побережье Авачинского залива — популярное туристическое место. Сообщения об изменении цвета воды в этом месте привлекли большое внимание общественности.
Первыми о проблемах рассказали местные серферы. Они утверждали, что после плавания в воде залива у них опухали глаза, также появилось раздражение кожи. Кроме того, местные жители обнаружили на пляже погибших морских животных. На сделанных ими фото и видео можно увидеть, что пляж усеян морскими звездами, морскими ежами, там нашли в том числе и мертвого осьминога. Одна из местных жительниц, занимающаяся серфингом, рассказала, что нашла на берегу погибших ларгу и нескольких чаек.
После того, как специалисты взяли пробы воды, выяснилось, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, а фенолов — в два раза. Местным жителям было рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура и Следственный комитет начали проверки.
Ситуацию взял на контроль комитет Совета Федерации
по аграрной политике и природопользованию, кроме того за ней следят в комиссии по экологическим правам Совета по правам человека при президенте России. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
поручил принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения воды.