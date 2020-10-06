https://ria.ru/20201006/iskandery-1578431581.html

Баку пригрозил ответными действиями, если Ереван применит "Искандеры"

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил, что в случае применения вооруженными силами Армении ракетных комплексов "Искандер" будет... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T14:16

2020-10-06T14:16

2020-10-06T14:30

закир гасанов

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> генерал-полковник Закир Гасанов заявил, что в случае применения вооруженными силами <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ракетных комплексов "Искандер" будет предприняты ответные действия.Во вторник под руководством Гасанова состоялось специальное служебное совещание.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

Rufa Mamedova Сами вы глупцы и самая большая террористические организации это у армян. Ассала, Дашнаксютун и ППК наряду с курдами Сирии, Турции и Ливана. Пока что в пыль превращаетесь вы стреляя зоны вне Карабаха. Ждёте чтобы Азербайджан ударил по Еревану чтобы в бой пошли Российская армия 26

Апорт Апсыкьян Эти глупцы, которые считают, себя самыми умными не понимают, что каждый квадратный сантиметр их террористического государства, которое поддерживает террормстов захватывающих чужие законные территории, находится помимо всего прочего, ещё и под прицелом турецких ВС. Если большая заваруха начнётся, в пыль превратятся. 16

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закир гасанов, минобороны азербайджана, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире