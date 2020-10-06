https://ria.ru/20201006/erdogan-1578423094.html
Российские военные эксперты оценили высказывания Асада об Эрдогане
У президента Сирии Башара Асада есть очень неудачный опыт сотрудничества с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, поэтому его оценкам можно доверять, заявил РИА... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T13:35
2020-10-06T13:35
2020-10-06T13:35
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
евгений бужинский
нагорный карабах
башар асад
леонид ивашов
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> У президента Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a> есть очень неудачный опыт сотрудничества с турецким коллегой <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Реджепом Эрдоганом</a>, поэтому его оценкам можно доверять, заявил РИА Новости экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Ivashov/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Ивашов</a>.Ранее Асад в интервью РИА Новости выразил мнение, что именно Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе. По его словам, турецкий президент сделал это, чтобы отвлечь внимание турок от скандалов с его предполагаемыми связями с ИГ* ."Башар Асад как никто другой хорошо знает, что собой представляет Эрдоган, что если он сегодня обещает одно, то завтра сделает в точности другое … Асад знаком с его сущностью, манерой решать и свои вопросы личные путем терактов, войн, сталкивания народов друг с другом в таких конфликтах, как Карабах. Поэтому Башару Асаду я верю, он испытал политику и характер Эрдогана на себе", - сказал Ивашов.Эксперт напомнил, что президент Турции в 2011 году пытался заверить главу САР в том, что настроен на сотрудничество и выступает за строительство газопровода из Катара в Европу через Сирию и Турцию. Практически в это же время, по словам Ивашова, Турция уже участвовала в подготовке гражданской войны в Сирии.Схожую мысль выразил и бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Buzhinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Бужинский</a>."То, что Эрдоган главный подстрекатель или главный инициатор азербайджанского наступления, по-моему, это ни у кого сомнений не вызывает. Насчет отвлечения внимания, наверное, трудности есть внутренние, и да, националистический удар легче всего подогреть с помощью каких-то внешних действий", - сказал он РИА Новости.<em>* Террористическая организация, запрещенная на территории России</em>
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578375966.html
https://ria.ru/20201006/erdogan-1578399332.html
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html
Rbtm
Некто не признаёт Асада и его реч не имеет не кого смысла!!
32
24
нагорный карабах
турция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений бужинский, нагорный карабах, башар асад, леонид ивашов, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.
У президента Сирии Башара Асада
есть очень неудачный опыт сотрудничества с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом
, поэтому его оценкам можно доверять, заявил РИА Новости экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов
.
Ранее Асад в интервью РИА Новости выразил мнение, что именно Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе. По его словам, турецкий президент сделал это, чтобы отвлечь внимание турок от скандалов с его предполагаемыми связями с ИГ* .
"Башар Асад как никто другой хорошо знает, что собой представляет Эрдоган, что если он сегодня обещает одно, то завтра сделает в точности другое … Асад знаком с его сущностью, манерой решать и свои вопросы личные путем терактов, войн, сталкивания народов друг с другом в таких конфликтах, как Карабах. Поэтому Башару Асаду я верю, он испытал политику и характер Эрдогана на себе", - сказал Ивашов.
Эксперт напомнил, что президент Турции в 2011 году пытался заверить главу САР в том, что настроен на сотрудничество и выступает за строительство газопровода из Катара в Европу через Сирию и Турцию. Практически в это же время, по словам Ивашова, Турция уже участвовала в подготовке гражданской войны в Сирии.
Схожую мысль выразил и бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский
.
"То, что Эрдоган главный подстрекатель или главный инициатор азербайджанского наступления, по-моему, это ни у кого сомнений не вызывает. Насчет отвлечения внимания, наверное, трудности есть внутренние, и да, националистический удар легче всего подогреть с помощью каких-то внешних действий", - сказал он РИА Новости.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России