https://ria.ru/20201006/erdogan-1578423094.html

Российские военные эксперты оценили высказывания Асада об Эрдогане

У президента Сирии Башара Асада есть очень неудачный опыт сотрудничества с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, поэтому его оценкам можно доверять, заявил РИА... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T13:35

2020-10-06T13:35

2020-10-06T13:35

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

евгений бужинский

нагорный карабах

башар асад

леонид ивашов

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> У президента Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a> есть очень неудачный опыт сотрудничества с турецким коллегой <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Реджепом Эрдоганом</a>, поэтому его оценкам можно доверять, заявил РИА Новости экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Ivashov/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Ивашов</a>.Ранее Асад в интервью РИА Новости выразил мнение, что именно Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе. По его словам, турецкий президент сделал это, чтобы отвлечь внимание турок от скандалов с его предполагаемыми связями с ИГ* ."Башар Асад как никто другой хорошо знает, что собой представляет Эрдоган, что если он сегодня обещает одно, то завтра сделает в точности другое … Асад знаком с его сущностью, манерой решать и свои вопросы личные путем терактов, войн, сталкивания народов друг с другом в таких конфликтах, как Карабах. Поэтому Башару Асаду я верю, он испытал политику и характер Эрдогана на себе", - сказал Ивашов.Эксперт напомнил, что президент Турции в 2011 году пытался заверить главу САР в том, что настроен на сотрудничество и выступает за строительство газопровода из Катара в Европу через Сирию и Турцию. Практически в это же время, по словам Ивашова, Турция уже участвовала в подготовке гражданской войны в Сирии.Схожую мысль выразил и бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Buzhinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Бужинский</a>."То, что Эрдоган главный подстрекатель или главный инициатор азербайджанского наступления, по-моему, это ни у кого сомнений не вызывает. Насчет отвлечения внимания, наверное, трудности есть внутренние, и да, националистический удар легче всего подогреть с помощью каких-то внешних действий", - сказал он РИА Новости.<em>* Террористическая организация, запрещенная на территории России</em>

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578375966.html

https://ria.ru/20201006/erdogan-1578399332.html

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

Rbtm Некто не признаёт Асада и его реч не имеет не кого смысла!! 32

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нагорный карабах

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений бужинский, нагорный карабах, башар асад, леонид ивашов, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире