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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201006/erdogan-1578399332.html
В Турции прокомментировали обвинения Асада в адрес Эрдогана
Заявления президента Сирии Башара Асада об использовании Анкарой террористов из САР и других стран в Нагорном Карабахе связаны с его личной неприязнью к... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T12:24
2020-10-06T12:24
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
башар асад
нагорно-карабахская республика
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>АНКАРА, 6 окт - РИА Новости, Алена Палажченко.</strong> Заявления президента Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a> об использовании Анкарой террористов из САР и других стран в Нагорном Карабахе связаны с его личной неприязнью к турецкому лидеру Тайипу Эрдогану, заявил РИА Новости глава оппозиционной Партии обновления, депутат парламента Турции <a href="http://ria.ru/person_Oztjurk_JJylmaz/" target="_blank" data-auto="true">Озтюрк Йылмаз</a>.Асад в интервью РИА Новости рассказал, что Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе, при этом "богатые страны" являются соучастницами Эрдогана в поддержке терроризма. По словам сирийского лидера, Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с его связями с боевиками ИГ*.Он добавил, что у Турции в Азербайджане и Восточном Средиземноморье есть свои права и интересы.МИД Турции не смог оперативно прокомментировать РИА Новости заявление Асада.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава Азербайджана Ильхам Алиев после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.МИД РФ выразил озабоченность сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. По поступающим сведениям российской стороны, туда транспортируют боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности, из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html
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нагорно-карабахская республика
турция
РИА Новости
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Асад о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков
Асад рассказывает в интервью РИА Новости о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков
2020-10-06T12:24
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Асад о роли и мотивах Турции в карабахском конфликте
Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе. "Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией", — сказал Асад.
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башар асад, нагорно-карабахская республика, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

В Турции прокомментировали обвинения Асада в адрес Эрдогана

12:24 06.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству "РИА Новости"
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости
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АНКАРА, 6 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Заявления президента Сирии Башара Асада об использовании Анкарой террористов из САР и других стран в Нагорном Карабахе связаны с его личной неприязнью к турецкому лидеру Тайипу Эрдогану, заявил РИА Новости глава оппозиционной Партии обновления, депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз.
Асад в интервью РИА Новости рассказал, что Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе, при этом "богатые страны" являются соучастницами Эрдогана в поддержке терроризма. По словам сирийского лидера, Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с его связями с боевиками ИГ*.
"У Асада есть личная неприязнь к Эрдогану. Желая нанести ему ущерб, он наносит его всей Турции. Заявления Асада никакой ценности не имеют и являются инструментом пропаганды", - заявил Йылмаз.
Он добавил, что у Турции в Азербайджане и Восточном Средиземноморье есть свои права и интересы.
МИД Турции не смог оперативно прокомментировать РИА Новости заявление Асада.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава Азербайджана Ильхам Алиев после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.
МИД РФ выразил озабоченность сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. По поступающим сведениям российской стороны, туда транспортируют боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности, из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Последствия обстрелов в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 08:00
"Турция должна присутствовать". Что происходит в Карабахе
Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаБашар АсадНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
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