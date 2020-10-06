https://ria.ru/20201006/erdogan-1578399332.html

В Турции прокомментировали обвинения Асада в адрес Эрдогана

Заявления президента Сирии Башара Асада об использовании Анкарой террористов из САР и других стран в Нагорном Карабахе связаны с его личной неприязнью к... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T12:24

2020-10-06T12:24

2020-10-06T12:24

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

башар асад

нагорно-карабахская республика

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578381391_0:57:1393:840_1400x0_80_0_0_e9e3afa6166995e87f59d2a9dde933ca.jpg

<strong>АНКАРА, 6 окт - РИА Новости, Алена Палажченко.</strong> Заявления президента Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башара Асада</a> об использовании Анкарой террористов из САР и других стран в Нагорном Карабахе связаны с его личной неприязнью к турецкому лидеру Тайипу Эрдогану, заявил РИА Новости глава оппозиционной Партии обновления, депутат парламента Турции <a href="http://ria.ru/person_Oztjurk_JJylmaz/" target="_blank" data-auto="true">Озтюрк Йылмаз</a>.Асад в интервью РИА Новости рассказал, что Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе, при этом "богатые страны" являются соучастницами Эрдогана в поддержке терроризма. По словам сирийского лидера, Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с его связями с боевиками ИГ*.Он добавил, что у Турции в Азербайджане и Восточном Средиземноморье есть свои права и интересы.МИД Турции не смог оперативно прокомментировать РИА Новости заявление Асада.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо. Глава Азербайджана Ильхам Алиев после заявления Макрона потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.МИД РФ выразил озабоченность сообщениями о переброске боевиков незаконных вооруженных формирований в зону нагорно-карабахского конфликта. По поступающим сведениям российской стороны, туда транспортируют боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности, из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

1

нагорно-карабахская республика

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Асад о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков Асад рассказывает в интервью РИА Новости о том, как Турция перебрасывает в Карабах сирийских боевиков 2020-10-06T12:24 true PT1M15S

Асад о роли и мотивах Турции в карабахском конфликте Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что турецкий лидер Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе. "Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией", — сказал Асад. 2020-10-06T12:24 true PT3M17S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, нагорно-карабахская республика, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире