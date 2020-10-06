https://ria.ru/20201006/ege-1578467375.html

Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в новом учебном году

Минпросвещения РФ установило минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в подведомственные ему вузы на 2021/22 учебный год, соответствующий приказ... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T16:40

2020-10-06T16:40

2020-10-06T17:25

навигатор абитуриента

сн_образование

единый государственный экзамен (егэ)

общество

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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Минпросвещения РФ установило минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в подведомственные ему вузы на 2021/22 учебный год, соответствующий приказ опубликован на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank">интернет-портале</a> правовой информации.Так, согласно документу, при поступлении в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_pedagogicheskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московский педагогический государственный университет</a> выпускнику необходимо набрать на ЕГЭ не менее 45 баллов по русскому языку и 39 баллов по математике, а также от 40-45 баллов по предметам по выбору.Поступающим в Московский психолого-педагогический университет потребуется набрать на ЕГЭ также 45 баллов по русскому языку и 39 баллов по математике, а вот по профильным предметам пороговый бал будет уже чуть выше – 42-55 баллов в зависимости от выбранной дисциплины.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/ege-1577906496.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), общество