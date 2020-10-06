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Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в новом учебном году
Минпросвещения РФ установило минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в подведомственные ему вузы на 2021/22 учебный год, соответствующий приказ... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T16:40
2020-10-06T17:25
навигатор абитуриента
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
общество
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<strong>МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.</strong> Минпросвещения РФ установило минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в подведомственные ему вузы на 2021/22 учебный год, соответствующий приказ опубликован на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank">интернет-портале</a> правовой информации.Так, согласно документу, при поступлении в <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_pedagogicheskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московский педагогический государственный университет</a> выпускнику необходимо набрать на ЕГЭ не менее 45 баллов по русскому языку и 39 баллов по математике, а также от 40-45 баллов по предметам по выбору.Поступающим в Московский психолого-педагогический университет потребуется набрать на ЕГЭ также 45 баллов по русскому языку и 39 баллов по математике, а вот по профильным предметам пороговый бал будет уже чуть выше – 42-55 баллов в зависимости от выбранной дисциплины.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/ege-1577906496.html
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навигатор абитуриента, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), общество

Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в новом учебном году

16:40 06.10.2020 (обновлено: 17:25 06.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУченицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
Ученицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ установило минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в подведомственные ему вузы на 2021/22 учебный год, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательных организациях, подведомственных министерству просвещения РФ, на 2021/22 учебный год", - говорится в документе.
Так, согласно документу, при поступлении в Московский педагогический государственный университет выпускнику необходимо набрать на ЕГЭ не менее 45 баллов по русскому языку и 39 баллов по математике, а также от 40-45 баллов по предметам по выбору.
Поступающим в Московский психолого-педагогический университет потребуется набрать на ЕГЭ также 45 баллов по русскому языку и 39 баллов по математике, а вот по профильным предметам пороговый бал будет уже чуть выше – 42-55 баллов в зависимости от выбранной дисциплины.
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Общество
 
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