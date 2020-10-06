Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в новом учебном году
16:40 06.10.2020 (обновлено: 17:25 06.10.2020)
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУченицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ установило минимальные баллы единого госэкзамена для поступления в подведомственные ему вузы на 2021/22 учебный год, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение, в том числе прием на целевое обучение, в образовательных организациях, подведомственных министерству просвещения РФ, на 2021/22 учебный год", - говорится в документе.
Так, согласно документу, при поступлении в Московский педагогический государственный университет выпускнику необходимо набрать на ЕГЭ не менее 45 баллов по русскому языку и 39 баллов по математике, а также от 40-45 баллов по предметам по выбору.
Поступающим в Московский психолого-педагогический университет потребуется набрать на ЕГЭ также 45 баллов по русскому языку и 39 баллов по математике, а вот по профильным предметам пороговый бал будет уже чуть выше – 42-55 баллов в зависимости от выбранной дисциплины.
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