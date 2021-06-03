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Минимальные баллы ЕГЭ-2021: порог для получения аттестата и поступления
Минимальные проходные баллы ЕГЭ по предметам для поступления в 2021
Минимальные баллы ЕГЭ-2021: порог для получения аттестата и поступления
Минимальные баллы ЕГЭ — это оценки за все этапы экзамена, которых достаточно, чтобы получить аттестат и поступить в вуз. Какие проходные баллы по всем предметам РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:09
2021-06-03T19:09
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Минимальные баллы ЕГЭ — это оценки за все этапы экзамена, которых достаточно, чтобы получить аттестат и поступить в вуз. Какие проходные баллы по всем предметам в 2021 году — в материале РИА Новости.Минимальные баллы по ЕГЭ в 2021 годуМинимальные баллы по ЕГЭ — это оценки за каждое из заданий в работе по учебной дисциплине, которых достаточно для получения аттестата и поступления в вуз. Минимальные баллы устанавливаются приказом Рособрнадзора.Первичный баллПервоначально, после того как экзаменующийся сдал выполненную на ЕГЭ работу, ему выставляются первичные баллы за успешно пройденные этапы, у каждого из которых есть свой коэффициент. При суммировании получается итоговый первичный балл, который является предварительной оценкой ЕГЭ и который переводят во вторичный, то есть в тестовый.Тестовый баллТестовый балл — это итоговый результат ЕГЭ. Его выставляют по 100-балльной системе оценивания. По нему определяется, насколько успешно выпускник сдал экзамен в зависимости от цели. Кроме того, именно по тестовым баллам абитуриенты поступают в вузы.Таблица по предметамМинимальный первичный балл переводится в минимальный вторичный по специальной таблице по каждому предмету. Вузы страны не могут устанавливать пороги не ниже указанных значений. Минимальные баллы для получения аттестатаОбычно для получения аттестата выпускники сдают два обязательных экзамена: русский и математику. Но в 2021 году из-за эпидситуации в стране ЕГЭ по базовой математике отменили. Поэтому, чтобы окончить школу, достаточно сдать только русский язык минимум на 10 первичных баллов, то есть 24 тестовых.Минимальные баллы для поступления в вузыДля поступления в некоторые вузы в 2021 году необходимо сдать:Минимальные баллы в подведомственные образовательные учреждения Минобрнауки:Для поступления на бюджетДля дисциплин, по которым в 2021 году сдают ЕГЭ, нет фиксированного порога, позволяющего поступить на бюджет в вузы. Каждое образовательное учреждение самостоятельно рассчитывает проходные баллы, исходя из таких факторов, как:Например, для региональных вузов проходным результатом на бюджет могут оказаться в 70-75 тестовых баллов, тогда как на топовые факультеты московских университетов зачастую не удается поступить даже со 100-балльными результатами, поскольку при равных баллах приоритет отдают призерам олимпиад и конкурсов.
https://ria.ru/20210601/ege-1735146248.html
https://ria.ru/20210531/apellyatsiya-1734980175.html
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единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

Минимальные баллы ЕГЭ-2021: порог для получения аттестата и поступления

19:09 03.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий АньковНачало сдачи ЕГЭ-2021
Начало сдачи ЕГЭ-2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Минимальные баллы ЕГЭ — это оценки за все этапы экзамена, которых достаточно, чтобы получить аттестат и поступить в вуз. Какие проходные баллы по всем предметам в 2021 году — в материале РИА Новости.

Минимальные баллы по ЕГЭ в 2021 году

Минимальные баллы по ЕГЭ — это оценки за каждое из заданий в работе по учебной дисциплине, которых достаточно для получения аттестата и поступления в вуз. Минимальные баллы устанавливаются приказом Рособрнадзора.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНачало сдачи ЕГЭ-2021 в регионах России
Начало сдачи ЕГЭ-2021 в регионах России - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Начало сдачи ЕГЭ-2021 в регионах России

Первичный балл

Первоначально, после того как экзаменующийся сдал выполненную на ЕГЭ работу, ему выставляются первичные баллы за успешно пройденные этапы, у каждого из которых есть свой коэффициент. При суммировании получается итоговый первичный балл, который является предварительной оценкой ЕГЭ и который переводят во вторичный, то есть в тестовый.

Тестовый балл

Тестовый балл — это итоговый результат ЕГЭ. Его выставляют по 100-балльной системе оценивания. По нему определяется, насколько успешно выпускник сдал экзамен в зависимости от цели. Кроме того, именно по тестовым баллам абитуриенты поступают в вузы.
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Таблица по предметам

Минимальный первичный балл переводится в минимальный вторичный по специальной таблице по каждому предмету. Вузы страны не могут устанавливать пороги не ниже указанных значений.

Предмет

Первичный балл

Вторичный балл

Русский язык

16

36

Математика профильная

6

27

Обществознание

22

42

Биология

16

36

История

9

32

Химия

12

36

Физика

11

36

Информатика и ИКТ

6

40

География

11

37

Иностранные языки

22

22

Китайский язык

17

22

Литература

15

32

Минимальные баллы для получения аттестата

Обычно для получения аттестата выпускники сдают два обязательных экзамена: русский и математику. Но в 2021 году из-за эпидситуации в стране ЕГЭ по базовой математике отменили. Поэтому, чтобы окончить школу, достаточно сдать только русский язык минимум на 10 первичных баллов, то есть 24 тестовых.
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Минимальные баллы для поступления в вузы

Для поступления в некоторые вузы в 2021 году необходимо сдать:
  • русский язык — на 36 баллов;
  • математику — на 27;
  • информатику — на 40;
  • биологию — на 36;
  • историю — на 32;
  • химию — на 36;
  • иностранные языки — на 22 (китайский язык — на 170);
  • физику — на 36;
  • обществознание — на 42;
  • литературу — на 32;
  • географию — на 37.
Минимальные баллы в подведомственные образовательные учреждения Минобрнауки:
  • русский язык — 40;
  • математика (профильный уровень) — 39;
  • физика — 39;
  • обществознание — 45;
  • история — 35;
  • информатика — 44;
  • иностранный язык — 30;
  • литература — 40;
  • биология — 39;
  • география — 40;
  • химия — 39.
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Для поступления на бюджет

Для дисциплин, по которым в 2021 году сдают ЕГЭ, нет фиксированного порога, позволяющего поступить на бюджет в вузы. Каждое образовательное учреждение самостоятельно рассчитывает проходные баллы, исходя из таких факторов, как:
  • конкурс (количество желающих на 1 место);
  • уровень абитуриентов (результаты сертификатов ЕГЭ);
  • наличие среди поступающих призеров олимпиад.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПаспорт ученика во время государственного выпускного экзамена
Паспорт ученика во время государственного выпускного экзамена - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Паспорт ученика во время государственного выпускного экзамена
Например, для региональных вузов проходным результатом на бюджет могут оказаться в 70-75 тестовых баллов, тогда как на топовые факультеты московских университетов зачастую не удается поступить даже со 100-балльными результатами, поскольку при равных баллах приоритет отдают призерам олимпиад и конкурсов.
 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - ОбществоОбщество
 
 
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