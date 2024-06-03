Рейтинг@Mail.ru
Минимальные баллы ЕГЭ 2024 по всем предметам: проходные и необходимые для поступления
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 03.06.2024 (обновлено: 15:16 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/ege-1735501889.html
Минимальные баллы ЕГЭ-2024: порог для получения аттестата и поступления
Минимальные баллы ЕГЭ 2024 по всем предметам: проходные и необходимые для поступления
Минимальные баллы ЕГЭ-2024: порог для получения аттестата и поступления
Минимальные баллы ЕГЭ — количество баллов, необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и для поступления в ВУЗ. Сколько баллов нужно... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:13
2024-06-03T15:16
общество
образование - общество
образование
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734886812_0:452:2764:2007_1920x0_80_0_0_a5df1b03100a5c95b8c850f1b3c8a815.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минимальные баллы ЕГЭ — количество баллов, необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и для поступления в ВУЗ. Сколько баллов нужно набрать, чтобы экзамен считался сданным, а в каких случаях университет не сможет принять документы у абитуриента, проходные баллы по всем предметам в 2024 году, — в материале РИА Новости.Минимальные баллы ЕГЭМинистерство образования и науки РФ ежегодно утверждает минимальные баллы единого государственного экзамена, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, подведомственных министерству. Минимального количества баллов ЕГЭ достаточно, чтобы результаты были признаны действующими.Для чего нужны минимальные баллы ЕГЭОни позволяют понять будущим абитуриентам, через какой порог обязательно нужно перейти, чтобы получить аттестат и поступить в высшее учебное заведение. А для ВУЗов они являются планкой, чтобы определить достаточный уровень подготовки абитуриентов для продолжения обучения.Минимальные баллы для получения аттестатаДля получения аттестата выпускники должны сдать два обязательных экзамена в форме ЕГЭ или ГВЭ: русский язык и математику. Тем, кто не планирует поступление в ВУЗ, этого достаточно. Абитуриентам высших учебных заведений нужно пройти испытание еще по нескольким предметам по выбору.Участнику ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата достаточно набрать 24 балла. При этом минимальное количество баллов по этому предмету для поступления в высшее учебное заведение — 36, а в ВУЗы, подведомственные Минобрнауки, — 40. Профильную математику для аттестата нужно сдать не менее чем на 27 баллов, а на математике базового уровня (оценивается по 5-балльной шкале) набрать 3 балла.Минимальные баллы для поступления в ВУЗыВ высших учебных заведениях есть свой обязательный минимум баллов по каждому предмету ЕГЭ. В соответствии с законом "Об образовании в Российской Федерации" они имеют право самостоятельно устанавливать минимальное количество, но не ниже минимальных баллов ЕГЭ по версии Рособрнадзора. У профильных министерств существуют собственные пороги баллов для подведомственных им ВУЗов.Минимальные баллы ЕГЭ на 2024 год (по стобалльной шкале): Минздрав, Минтранс, Минкультуры, Минобороны, Минсельхоз, МВД и другие министерства, имеющие подведомственные ВУЗы, также определяют для них минимальный порог проходных балловНа бюджетной основеКаждое образовательное учреждение самостоятельно рассчитывает проходные баллы, исходя из таких факторов, как:На коммерческой основеЗа каждым высшим учебным заведением сохраняется право устанавливать собственный минимальный порог. Но если 11-классник не набрал минимальные баллы, то ни один ВУЗ не вправе принять у него документы — в этом случае выпускник не может претендовать на зачисление даже на платное отделение.Дополнительные баллы ЕГЭСогласно Приказу Минобрнауки России от 21.08.2020 №1076, приемные комиссии могут начислить баллы за личные достижения, которые суммируются с баллами ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний. Их может быть не больше десяти за все достижения:Мнение экспертаВажно учитывать, что за каждым ВУЗом сохраняется право устанавливать собственный минимальный порог вхождения для абитуриентов, в том числе на платную основу. Следует заранее проверять эти данные на сайте образовательного учреждения.
https://ria.ru/20240602/ege-1734473764.html
https://ria.ru/20240521/deti-1947410382.html
https://ria.ru/20240520/ege-1947239872.html
https://ria.ru/20240601/peresdacha-1949833994.html
https://ria.ru/20240422/kursk-1941454740.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734886812_38:455:2162:2048_1920x0_80_0_0_122ea144b4a83353b9b31ffddffdaf07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, образование - общество, образование, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование, навигатор абитуриента
Общество, Образование - Общество, Образование, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование, Навигатор абитуриента

Минимальные баллы ЕГЭ-2024: порог для получения аттестата и поступления

© РИА Новости / Виталий АньковНачало сдачи ЕГЭ-2021
Начало сдачи ЕГЭ-2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минимальные баллы ЕГЭ — количество баллов, необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и для поступления в ВУЗ. Сколько баллов нужно набрать, чтобы экзамен считался сданным, а в каких случаях университет не сможет принять документы у абитуриента, проходные баллы по всем предметам в 2024 году, — в материале РИА Новости.

Минимальные баллы ЕГЭ

Министерство образования и науки РФ ежегодно утверждает минимальные баллы единого государственного экзамена, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, подведомственных министерству. Минимального количества баллов ЕГЭ достаточно, чтобы результаты были признаны действующими.

Для чего нужны минимальные баллы ЕГЭ

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики перед началом единого государственного экзамена
Ученики перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Ученики перед началом единого государственного экзамена
Они позволяют понять будущим абитуриентам, через какой порог обязательно нужно перейти, чтобы получить аттестат и поступить в высшее учебное заведение. А для ВУЗов они являются планкой, чтобы определить достаточный уровень подготовки абитуриентов для продолжения обучения.

Минимальные баллы для получения аттестата

Для получения аттестата выпускники должны сдать два обязательных экзамена в форме ЕГЭ или ГВЭ: русский язык и математику. Тем, кто не планирует поступление в ВУЗ, этого достаточно. Абитуриентам высших учебных заведений нужно пройти испытание еще по нескольким предметам по выбору.
Расписание ЕГЭ-2024
Расписание ЕГЭ в 2024-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
2 июня, 11:27
Участнику ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата достаточно набрать 24 балла. При этом минимальное количество баллов по этому предмету для поступления в высшее учебное заведение — 36, а в ВУЗы, подведомственные Минобрнауки, — 40. Профильную математику для аттестата нужно сдать не менее чем на 27 баллов, а на математике базового уровня (оценивается по 5-балльной шкале) набрать 3 балла.

Минимальные баллы для поступления в ВУЗы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время государственного выпускного экзамена
Паспорт ученика во время государственного выпускного экзамена - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Паспорт ученика во время государственного выпускного экзамена
В высших учебных заведениях есть свой обязательный минимум баллов по каждому предмету ЕГЭ. В соответствии с законом "Об образовании в Российской Федерации" они имеют право самостоятельно устанавливать минимальное количество, но не ниже минимальных баллов ЕГЭ по версии Рособрнадзора. У профильных министерств существуют собственные пороги баллов для подведомственных им ВУЗов.
Минимальные баллы ЕГЭ на 2024 год (по стобалльной шкале):

Общеобразовательный предмет

Балл для сдачи ЕГЭ (Рособрнадзор)

Балл для поступления в ВУЗ (Минобрнауки России)

Балл для поступления в ВУЗ (Минпросвещения России)

Русский язык

24

40

42

Математика (профильная)

27

39

39

Физика

36

39

39

Обществознание

42

45

42

История

32

35

35

Информатика и ИКТ

40

44

44

Иностранный язык

22

30

30

Литература

32

40

40

Биология

36

39

39

География

37

40

40

Химия

36

39

39

Минздрав, Минтранс, Минкультуры, Минобороны, Минсельхоз, МВД и другие министерства, имеющие подведомственные ВУЗы, также определяют для них минимальный порог проходных баллов

На бюджетной основе

Каждое образовательное учреждение самостоятельно рассчитывает проходные баллы, исходя из таких факторов, как:
  • конкурс (количество желающих на одно место);
  • наличие среди поступающих победителей и призеров олимпиад;
  • количества абитуриентов, имеющих льготные права при поступлении.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Ситников призвал внимательно относиться к здоровью детей на экзаменах
21 мая, 14:02

На коммерческой основе

За каждым высшим учебным заведением сохраняется право устанавливать собственный минимальный порог. Но если 11-классник не набрал минимальные баллы, то ни один ВУЗ не вправе принять у него документы — в этом случае выпускник не может претендовать на зачисление даже на платное отделение.
Школьник перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новому порядку
20 мая, 16:44

Дополнительные баллы ЕГЭ

Согласно Приказу Минобрнауки России от 21.08.2020 №1076, приемные комиссии могут начислить баллы за личные достижения, которые суммируются с баллами ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний. Их может быть не больше десяти за все достижения:
  • аттестат с отличием (серебряная или золотая медаль, 1-10 баллов);
  • значок ГТО (1-10 баллов);
  • результаты итогового сочинения (1-10 баллов);
  • спортивные успехи (1-10 баллов);
  • волонтерскую деятельность (1-2 балла);
  • интеллектуальные и творческие конкурсы (1-5 баллов);
  • результаты школьных предметных олимпиад.
Указатель на территории Московского городского педагогического университета - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вузы
1 июня, 09:06

Мнение эксперта

Важно учитывать, что за каждым ВУЗом сохраняется право устанавливать собственный минимальный порог вхождения для абитуриентов, в том числе на платную основу. Следует заранее проверять эти данные на сайте образовательного учреждения.
Ученики в классе перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Курской области выпускникам разрешили не сдавать ОГЭ и ЕГЭ
22 апреля, 10:58
 
ОбществоОбразование - ОбществоОбразованиеФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_ОбразованиеНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала