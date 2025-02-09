https://ria.ru/20250209/ege-1735501889.html

Минимальные баллы ЕГЭ-2025: порог для получения аттестата и поступления

Минимальные баллы ЕГЭ 2025 по всем предметам: проходные и необходимые для поступления

Минимальные баллы ЕГЭ-2025: порог для получения аттестата и поступления

Минимальные баллы ЕГЭ — количество баллов, необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и для поступления в ВУЗ. Сколько баллов нужно... РИА Новости, 09.02.2025

2025-02-09T17:00:00+03:00

2025-02-09T17:00:00+03:00

2025-02-09T17:01:00+03:00

общество

образование - общество

образование

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

навигатор абитуриента

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734886812_0:452:2764:2007_1920x0_80_0_0_a5df1b03100a5c95b8c850f1b3c8a815.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Минимальные баллы ЕГЭ — количество баллов, необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и для поступления в ВУЗ. Сколько баллов нужно набрать, чтобы экзамен считался сданным, а в каких случаях университет не сможет принять документы у абитуриента, проходные баллы по всем предметам в 2025 году, — в материале РИА Новости.Минимальные баллы ЕГЭМинистерство образования и науки РФ ежегодно утверждает минимальные баллы единого государственного экзамена, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, подведомственных министерству. Минимального количества баллов ЕГЭ достаточно, чтобы результаты были признаны действующими.Для чего нужны минимальные баллы ЕГЭОни позволяют понять будущим абитуриентам, через какой порог обязательно нужно перейти, чтобы получить аттестат и поступить в высшее учебное заведение. А для ВУЗов они являются планкой, чтобы определить достаточный уровень подготовки абитуриентов для продолжения обучения.Минимальные баллы для получения аттестатаДля получения аттестата выпускники должны сдать два обязательных экзамена в форме ЕГЭ или ГВЭ: русский язык и математику. Тем, кто не планирует поступление в ВУЗ, этого достаточно. Абитуриентам высших учебных заведений нужно пройти испытание еще по нескольким предметам по выбору.Участнику ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата достаточно набрать 24 балла. При этом минимальное количество баллов по этому предмету для поступления в высшее учебное заведение — 36, а в ВУЗы, подведомственные Минобрнауки, — 40. Профильную математику для аттестата нужно сдать не менее чем на 27 баллов, а на математике базового уровня (оценивается по 5-балльной шкале) набрать 3 балла.Минимальные баллы для поступления в ВУЗыВ высших учебных заведениях есть свой обязательный минимум баллов по каждому предмету ЕГЭ. В соответствии с законом "Об образовании в Российской Федерации" они имеют право самостоятельно устанавливать минимальное количество, но не ниже минимальных баллов ЕГЭ по версии Рособрнадзора. У профильных министерств существуют собственные пороги баллов для подведомственных им ВУЗов.Минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год (по стобалльной шкале): Минздрав, Минтранс, Минкультуры, Минобороны, Минсельхоз, МВД и другие министерства, имеющие подведомственные ВУЗы, также определяют для них минимальный порог проходных балловНа бюджетной основеКаждое образовательное учреждение самостоятельно рассчитывает проходные баллы, исходя из таких факторов, как:На коммерческой основеЗа каждым высшим учебным заведением сохраняется право устанавливать собственный минимальный порог. Но если 11-классник не набрал минимальные баллы, то ни один ВУЗ не вправе принять у него документы — в этом случае выпускник не может претендовать на зачисление даже на платное отделение.Дополнительные баллы ЕГЭСогласно Приказу Минобрнауки России от 21.08.2020 №1076, приемные комиссии могут начислить баллы за личные достижения, которые суммируются с баллами ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний. Их может быть не больше десяти за все достижения:Мнение экспертаВажно учитывать, что за каждым ВУЗом сохраняется право устанавливать собственный минимальный порог вхождения для абитуриентов, в том числе на платную основу. Следует заранее проверять эти данные на сайте образовательного учреждения.

https://ria.ru/20250209/ege-1734473764.html

https://ria.ru/20240521/deti-1947410382.html

https://ria.ru/20240520/ege-1947239872.html

https://ria.ru/20240601/peresdacha-1949833994.html

https://ria.ru/20250207/ege-1998005700.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование - общество, образование, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование, навигатор абитуриента