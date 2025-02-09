Минимальные баллы ЕГЭ-2025: порог для получения аттестата и поступления
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Минимальные баллы ЕГЭ — количество баллов, необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и для поступления в ВУЗ. Сколько баллов нужно набрать, чтобы экзамен считался сданным, а в каких случаях университет не сможет принять документы у абитуриента, проходные баллы по всем предметам в 2025 году, — в материале РИА Новости.
Минимальные баллы ЕГЭ
Министерство образования и науки РФ ежегодно утверждает минимальные баллы единого государственного экзамена, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, подведомственных министерству. Минимального количества баллов ЕГЭ достаточно, чтобы результаты были признаны действующими.
Для чего нужны минимальные баллы ЕГЭ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики перед началом единого государственного экзамена
Ученики перед началом единого государственного экзамена
Они позволяют понять будущим абитуриентам, через какой порог обязательно нужно перейти, чтобы получить аттестат и поступить в высшее учебное заведение. А для ВУЗов они являются планкой, чтобы определить достаточный уровень подготовки абитуриентов для продолжения обучения.
Минимальные баллы для получения аттестата
Для получения аттестата выпускники должны сдать два обязательных экзамена в форме ЕГЭ или ГВЭ: русский язык и математику. Тем, кто не планирует поступление в ВУЗ, этого достаточно. Абитуриентам высших учебных заведений нужно пройти испытание еще по нескольким предметам по выбору.
Участнику ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата достаточно набрать 24 балла. При этом минимальное количество баллов по этому предмету для поступления в высшее учебное заведение — 36, а в ВУЗы, подведомственные Минобрнауки, — 40. Профильную математику для аттестата нужно сдать не менее чем на 27 баллов, а на математике базового уровня (оценивается по 5-балльной шкале) набрать 3 балла.
Минимальные баллы для поступления в ВУЗы
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время государственного выпускного экзамена
Паспорт ученика во время государственного выпускного экзамена
В высших учебных заведениях есть свой обязательный минимум баллов по каждому предмету ЕГЭ. В соответствии с законом "Об образовании в Российской Федерации" они имеют право самостоятельно устанавливать минимальное количество, но не ниже минимальных баллов ЕГЭ по версии Рособрнадзора. У профильных министерств существуют собственные пороги баллов для подведомственных им ВУЗов.
Минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год (по стобалльной шкале):
Общеобразовательный предмет
Балл для сдачи ЕГЭ (Рособрнадзор)
Балл для поступления в ВУЗ (Минобрнауки России)
Балл для поступления в ВУЗ (Минпросвещения России)
Русский язык
24
40
42
Математика (профильная)
27
40
39
Физика
36
39
39
Обществознание
42
45
42
История
32
36
35
Информатика и ИКТ
40
44
44
Иностранный язык
22
30
30
Литература
32
40
40
Биология
36
39
39
География
37
40
40
Химия
36
39
39
Минздрав, Минтранс, Минкультуры, Минобороны, Минсельхоз, МВД и другие министерства, имеющие подведомственные ВУЗы, также определяют для них минимальный порог проходных баллов
На бюджетной основе
Каждое образовательное учреждение самостоятельно рассчитывает проходные баллы, исходя из таких факторов, как:
- конкурс (количество желающих на одно место);
- наличие среди поступающих победителей и призеров олимпиад;
- количества абитуриентов, имеющих льготные права при поступлении.
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За каждым высшим учебным заведением сохраняется право устанавливать собственный минимальный порог. Но если 11-классник не набрал минимальные баллы, то ни один ВУЗ не вправе принять у него документы — в этом случае выпускник не может претендовать на зачисление даже на платное отделение.
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Дополнительные баллы ЕГЭ
Согласно Приказу Минобрнауки России от 21.08.2020 №1076, приемные комиссии могут начислить баллы за личные достижения, которые суммируются с баллами ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний. Их может быть не больше десяти за все достижения:
- аттестат с отличием (серебряная или золотая медаль, 1-10 баллов);
- значок ГТО (1-10 баллов);
- результаты итогового сочинения (1-10 баллов);
- спортивные успехи (1-10 баллов);
- волонтерскую деятельность (1-2 балла);
- интеллектуальные и творческие конкурсы (1-5 баллов);
- результаты школьных предметных олимпиад.
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