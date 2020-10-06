https://ria.ru/20201006/efiopiya-1578288232.html

Нападения на христиан в Эфиопии остаются безнаказанными, заявили в РПЦ

Нападения на храмы, духовенство и верующих Эфиопской церкви с августа 2019 года значительно участились, при этом случаи насилия в отношении христиан Эфиопии... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:00

2020-10-06T10:00

2020-10-06T10:00

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<strong>МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.</strong> Нападения на храмы, духовенство и верующих Эфиопской церкви с августа 2019 года значительно участились, при этом случаи насилия в отношении христиан Эфиопии остаются безнаказанными, заявил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов)."Гонения на христиан Эфиопии, принадлежащих к традиционной Церкви этой страны, происходят в некоторых регионах и периодически затрагивают и столицу Аддис-Абебу. Правительство Эфиопии во главе с премьер-министром Абием Ахмедом Али предпринимает значительные усилия для того, чтобы урегулировать данную ситуацию, в том числе и реагируя на просьбу Русской православной церкви и лично святейшего патриарха Кирилла, который направлял ему письмо в декабре прошлого года", - сказал Игумнов.Политическая подоплекаПо информации ОВЦС, в основе конфликта лежат традиционные для многонациональной Эфиопии межэтнические столкновения между народом оромо и народами амхара и тыграй, однако впервые их пытаются перевести в религиозную плоскость."Имеет место попытка заинтересованных сил перевести межэтнический конфликт на социальной почве на религиозную основу путем прямых провокаций, направляющих действия экстремистов против Эфиопской церкви… До конца эти нападки пока не остановлены, как не последовало и наказания виновных в кровавых расправах над христианами", - признал Игумнов.Он подчеркнул, что речь не идет о межрелигиозных столкновениях, в том числе между представителями ислама и христианства.По его словам, налицо "политическая подоплека, связанная с заинтересованностью определенных сил в дестабилизации обстановки в стране, в каких-то политических переменах, и для достижения этих целей предпринимается попытка перевести конфликт в религиозную плоскость, то есть подорвать один из главных институтов эфиопской государственности, которым является Эфиопская церковь наряду с традиционной исламской уммой этой страны"."Объектом атак однозначно являются христиане и христианская Церковь. В то же время та сторона, которая эти атаки совершает, однозначно не идентифицирует себя по религиозному признаку", - заметил собеседник агентства.В сложившейся ситуации, считают в РПЦ, очень важно донести правдивую информацию о притеснениях христиан в Эфиопии до широкой мировой общественности, чтобы у погромщиков не было ощущения безнаказанности.Война с эфиопской церковьюВ свою очередь в службе коммуникаций ОВЦС рассказали РИА Новости, что осенью 2019 года эпицентром нападений в Эфиопии стала провинция Оромия, где случилась серия погромов храмов и монастырей, убийств священников и верующих, в том числе во время богослужений."В январе-феврале 2020 года экстремистские акции распространились на регион Харэр и затронули Аддис-Абебу, где погромщики атаковали крупнейшие храмы и устроили жестокую бойню на месте строительства одной из новых церквей. Десятки человек погибли, сотни получили ранения разной тяжести, было сожжено несколько частных домов, автомобилей и магазинов местных христиан. В то же время аналогичная картина наблюдалась в Оромии", - отметили в ОВЦС.По информации синодального отдела, погромы не прекращаются даже в условиях пандемии COVID-19 и введенных властями карантинных ограничений. Так, с начала июля Эфиопию потрясла серия протестов в связи с резонансным убийством популярного певца и оппозиционера, представителя народа оромо Хачалу Хундессы. "Жертвами становятся и представители народа оромо, если у них на руках обнаруживают традиционную татуировку в виде креста или нательный крестик. Причем следует подчеркнуть, что гонения направлены именно на традиционную Эфиопскую церковь, считающуюся для эфиопов православной, прочие деноминации не являются объектом атак", - уточнили в ОВЦС.По мнению ряда экспертов и представителей Эфиопской церкви, подобные события "моделируются в том числе кругами, связанными с протестантскими проповедниками в стране, давно ведущими агрессивную миссию среди традиционных христиан Эфиопии", основным финансовым донором которой являются США."В последнее время протестантские проповедники открыто внушают оромо, что Эфиопская церковь является чуждой им конфессией, исторически объединяющей лишь амхара и тыграев. Это не соответствует действительности – более половины населяющих Эфиопию оромо исконно являются верующими именно Эфиопской церкви, христианами дохалкидонской традиции, другая половина – мусульмане", - подчеркнули в ОВЦС.Тактика устрашенияВ отделе добавили, что "с августа 2019 года можно говорить о нескольких тысячах погибших, десятках тысяч раненых, в том числе получивших тяжкие увечья и оставшихся инвалидами, еще не менее тысячи пропали без вести"."Людей калечат специально – это одна из тактик устрашения со стороны экстремистов: жертвам отрубают конечности, перебивают или дробят позвоночник, ослепляют и тому подобное. Убийства также отличаются особой жестокостью, наиболее распространенное – побиение камнями и арматурой. Жертвами нападений становятся без различия возраста и пола, в том числе женщины, дети и старики", - заключили в ОВЦС.Осенью прошлого года Эфиопию посетила делегация церковных и светских СМИ из России во главе с иеромонахом Стефаном (Игумновым). Гостей встречали многочисленные верующие и священнослужители, которые держали в руках российские флаги и транспаранты с портретами президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла и надписями, в том числе по-русски: "Спасибо Путину, спасибо Патриарху Кириллу!".

https://ria.ru/20200929/katoliki-1577957532.html

https://ria.ru/20200927/meskel-1577664388.html

https://ria.ru/20191117/1560891676.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, владимир путин, аддис-абеба, сша, эфиопия, общество