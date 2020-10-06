Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201006/detsad-1578364707.html
Глава Мордовии Владимир Волков посетил новый детсад в поселке Ялга
Глава Мордовии Владимир Волков посетил новый детский сад на 160 мест в поселке Ялга городского округа Саранск, построенный в рамках реализации национального... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T10:20
2020-10-06T10:20
республика мордовия
сергей зубов
владимир волков (политик)
ромодановский район
ардатов
саранск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578363759_0:0:801:450_1400x0_80_0_0_a2e324f8df4cf0bdf26889781c3cab89.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости.</strong> Глава Мордовии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Волков</a> посетил новый детский сад на 160 мест в поселке Ялга городского округа <a href="http://ria.ru/location_Saransk/" target="_blank" data-auto="true">Саранск</a>, построенный в рамках реализации национального проекта "Демография", сообщается на портале органов госвласти республики.Отмечается, что в новом дошкольном учреждении есть все необходимое для комфортного пребывания детей и их развития: изостудия, залы гимнастических и музыкальных занятий. Сад рассчитан на семь групп, все они имеют самостоятельные выходы на игровые площадки.Глава республики отметил, что помимо детского сада в Ялге в 2020 году вводятся в строй детские сады в Рузаевке, <a href="http://ria.ru/location_Ardatov/" target="_blank" data-auto="true">Ардатове</a>, Атюрьеве, Дубенках, селе Белозерье <a href="http://ria.ru/location_Romodanovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ромодановского района</a>. В 2021 году в рамках реализации национального проекта "Демография" будут построены еще три детских сада: два – в Саранске и один – в поселке Зубова Поляна. Тем самым будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей всех возрастов, подчеркивается в сообщении.В Мордовии реализуются программы льготного ипотечного кредитования для различных категорий граждан. "Актуальной программой улучшения жилищных условий граждан, проживающих и работающих на селе, является сельская ипотека под 1% годовых. Категорией получателей выступают работники бюджетной сферы, социальной сферы и агропромышленного комплекса. Для учителей работает федеральная программа "Земский учитель". В этом году уже четыре педагога республики переехали в сельские школы и получили по 1 миллиону рублей. Действие этой программы будет продолжено и дальше", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20201001/mordoviya-1578060391.html
ромодановский район
ардатов
саранск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578363759_0:0:709:531_1400x0_80_0_0_0c63d217511edaf74085912b3a9298cf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей зубов, владимир волков (политик), ромодановский район, ардатов, саранск, общество

Глава Мордовии Владимир Волков посетил новый детсад в поселке Ялга

10:20 06.10.2020
 
© Фото : пресс-служба Главы Республики МордовияГлава Мордовии Владимир Волков посетил новый детский сад в поселке Ялга
Глава Мордовии Владимир Волков посетил новый детский сад в поселке Ялга - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
© Фото : пресс-служба Главы Республики Мордовия
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков посетил новый детский сад на 160 мест в поселке Ялга городского округа Саранск, построенный в рамках реализации национального проекта "Демография", сообщается на портале органов госвласти республики.
"Для жителей Ялги строительство нового дошкольного учреждения было долгожданным: садик здесь был всего один, поэтому мест для всех не хватало, родители возили малышей в дошкольные учреждения в другие районы города. Теперь эта проблема осталась в прошлом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в новом дошкольном учреждении есть все необходимое для комфортного пребывания детей и их развития: изостудия, залы гимнастических и музыкальных занятий. Сад рассчитан на семь групп, все они имеют самостоятельные выходы на игровые площадки.
Глава республики отметил, что помимо детского сада в Ялге в 2020 году вводятся в строй детские сады в Рузаевке, Ардатове, Атюрьеве, Дубенках, селе Белозерье Ромодановского района. В 2021 году в рамках реализации национального проекта "Демография" будут построены еще три детских сада: два – в Саранске и один – в поселке Зубова Поляна. Тем самым будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей всех возрастов, подчеркивается в сообщении.
Вертолет санитарной авиации Ансат авиакомпании СКОЛ - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 16:39Республика Мордовия
В Мордовии пациента впервые доставили в больницу на вертолете
"Жизнь не останавливается, будут расти новые микрорайоны, в том числе и в районах республики в рамках реализации программы комплексного развития сельских территорий. Так, сейчас в Атяшеве начато строительство микрорайона на 360 домов. В ближайшие годы мы будем делать основной упор именно на жилищное строительство", - сказал Волков.
В Мордовии реализуются программы льготного ипотечного кредитования для различных категорий граждан. "Актуальной программой улучшения жилищных условий граждан, проживающих и работающих на селе, является сельская ипотека под 1% годовых. Категорией получателей выступают работники бюджетной сферы, социальной сферы и агропромышленного комплекса. Для учителей работает федеральная программа "Земский учитель". В этом году уже четыре педагога республики переехали в сельские школы и получили по 1 миллиону рублей. Действие этой программы будет продолжено и дальше", - отмечается в сообщении.
 
Обсудить0
Республика МордовияСергей ЗубовВладимир Волков (политик)Ромодановский районАрдатовСаранскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58Армения показала новое видео боев в Карабахе
01:29В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
01:22Защита осужденного в США россиянина Никулина обжаловала приговор суда
01:14Непризнанная НКР выступила против посредничества Турции в переговорах
01:09Байден рассказал о разделяющих американцев "силах тьмы"
01:04В посольстве США призывали к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
00:58­Постпред России при ОЗХО оценил проведенные Германией анализы Навального
00:57В Степанакерте раздались новые взрывы
00:46"Нам не в чем оправдываться": постпред России в ОЗХО ответил на обвинения
00:37Россия не приемлет угроз по делу Навального в ОЗХО, заявил постпред
00:24Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным
00:12Путин встретит 68-летие
23:57Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
23:36Постпред России удивился развитию ситуации с Навальным в ОЗХО
23:23Гитарист Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет
23:02В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
22:43СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов
22:39Apple официально объявила, когда покажет iPhone 12
22:27США ужесточили выдачу рабочих виз
22:23Ереван опроверг заявление об обстреле нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
Лента новостейМолния