https://ria.ru/20201006/detsad-1578364707.html

Глава Мордовии Владимир Волков посетил новый детсад в поселке Ялга

Глава Мордовии Владимир Волков посетил новый детский сад на 160 мест в поселке Ялга городского округа Саранск, построенный в рамках реализации национального... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T10:20

2020-10-06T10:20

2020-10-06T10:20

республика мордовия

сергей зубов

владимир волков (политик)

ромодановский район

ардатов

саранск

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости.</strong> Глава Мордовии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Волков</a> посетил новый детский сад на 160 мест в поселке Ялга городского округа <a href="http://ria.ru/location_Saransk/" target="_blank" data-auto="true">Саранск</a>, построенный в рамках реализации национального проекта "Демография", сообщается на портале органов госвласти республики.Отмечается, что в новом дошкольном учреждении есть все необходимое для комфортного пребывания детей и их развития: изостудия, залы гимнастических и музыкальных занятий. Сад рассчитан на семь групп, все они имеют самостоятельные выходы на игровые площадки.Глава республики отметил, что помимо детского сада в Ялге в 2020 году вводятся в строй детские сады в Рузаевке, <a href="http://ria.ru/location_Ardatov/" target="_blank" data-auto="true">Ардатове</a>, Атюрьеве, Дубенках, селе Белозерье <a href="http://ria.ru/location_Romodanovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ромодановского района</a>. В 2021 году в рамках реализации национального проекта "Демография" будут построены еще три детских сада: два – в Саранске и один – в поселке Зубова Поляна. Тем самым будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей всех возрастов, подчеркивается в сообщении.В Мордовии реализуются программы льготного ипотечного кредитования для различных категорий граждан. "Актуальной программой улучшения жилищных условий граждан, проживающих и работающих на селе, является сельская ипотека под 1% годовых. Категорией получателей выступают работники бюджетной сферы, социальной сферы и агропромышленного комплекса. Для учителей работает федеральная программа "Земский учитель". В этом году уже четыре педагога республики переехали в сельские школы и получили по 1 миллиону рублей. Действие этой программы будет продолжено и дальше", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201001/mordoviya-1578060391.html

ромодановский район

ардатов

саранск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей зубов, владимир волков (политик), ромодановский район, ардатов, саранск, общество