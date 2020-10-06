Глава Мордовии Владимир Волков посетил новый детсад в поселке Ялга
© Фото : пресс-служба Главы Республики МордовияГлава Мордовии Владимир Волков посетил новый детский сад в поселке Ялга
© Фото : пресс-служба Главы Республики Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков посетил новый детский сад на 160 мест в поселке Ялга городского округа Саранск, построенный в рамках реализации национального проекта "Демография", сообщается на портале органов госвласти республики.
"Для жителей Ялги строительство нового дошкольного учреждения было долгожданным: садик здесь был всего один, поэтому мест для всех не хватало, родители возили малышей в дошкольные учреждения в другие районы города. Теперь эта проблема осталась в прошлом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в новом дошкольном учреждении есть все необходимое для комфортного пребывания детей и их развития: изостудия, залы гимнастических и музыкальных занятий. Сад рассчитан на семь групп, все они имеют самостоятельные выходы на игровые площадки.
Глава республики отметил, что помимо детского сада в Ялге в 2020 году вводятся в строй детские сады в Рузаевке, Ардатове, Атюрьеве, Дубенках, селе Белозерье Ромодановского района. В 2021 году в рамках реализации национального проекта "Демография" будут построены еще три детских сада: два – в Саранске и один – в поселке Зубова Поляна. Тем самым будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей всех возрастов, подчеркивается в сообщении.
"Жизнь не останавливается, будут расти новые микрорайоны, в том числе и в районах республики в рамках реализации программы комплексного развития сельских территорий. Так, сейчас в Атяшеве начато строительство микрорайона на 360 домов. В ближайшие годы мы будем делать основной упор именно на жилищное строительство", - сказал Волков.
В Мордовии реализуются программы льготного ипотечного кредитования для различных категорий граждан. "Актуальной программой улучшения жилищных условий граждан, проживающих и работающих на селе, является сельская ипотека под 1% годовых. Категорией получателей выступают работники бюджетной сферы, социальной сферы и агропромышленного комплекса. Для учителей работает федеральная программа "Земский учитель". В этом году уже четыре педагога республики переехали в сельские школы и получили по 1 миллиону рублей. Действие этой программы будет продолжено и дальше", - отмечается в сообщении.