https://ria.ru/20201006/chavushoglu-1578387331.html

Чавушоглу прибыл с визитом в Баку

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что прибыл с визитом в Баку. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T11:43

2020-10-06T11:43

2020-10-06T11:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мевлют чавушоглу

нагорный карабах

мид турции

баку

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156374/88/1563748808_0:183:3100:1927_1400x0_80_0_0_74f02db69cfac26ad46fcef5e59a3b90.jpg

<strong>БАКУ, 6 окт – РИА Новости.</strong> Глава МИД Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> сообщил, что прибыл с визитом в Баку.Ранее турецкий МИД заявил, что Чавушоглу обсудит с азербайджанским президентом <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхамом Алиевым</a> ситуацию в Нагорном Карабахе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201006/karabakh-1578295415.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

Степан Краснов Видимо жертвы среди турок превысили запланированные. 15

Ako Davidov Очевидно, что Алиев "младший" брат и будет послушно делать то, что говорит старший, вот только как они потом вину за совершенные преступления делить будут? 11

4

нагорный карабах

баку

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, нагорный карабах, мид турции, баку, в мире