https://ria.ru/20201005/zarplata-1578197900.html

Названы города России с самыми высокими зарплатами

Зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц, больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего — на... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T00:04

2020-10-05T00:04

2020-10-05T10:00

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

зарплата

экономика

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц, больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего — на Северном Кавказе, свидетельствует исследование РИА Новости.Зарплата в крупных городахЗаработная плата — ключевой показатель рынка труда и основной источник дохода для большинства жителей России. При этом уровень зарплат сильно отличается как от отрасли к отрасли, так и в региональном разрезе. Дифференциация в субъектах Федерации зачастую определяется разным экономическим укладом в регионах, а также уровнем цен на товары и услуги.Крупные города как центры притяжения рабочей силы также имеют существенные различия в уровне оплаты труда и соотношении заработной платы к стоимости товаров и услуг.Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этой информации составлен рейтинг городов по уровню зарплат.Как считали рейтингМетодика исследования основывается на детальном анализе муниципальной статистики. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a> за январь-июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям.Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 109 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.Средние цены по городам взяты из базы федеральной службы государственной статистики. Объем потребления определен исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).В рейтинг включены 100 крупных городов России (столицы субъектов Федерации и другие крупнейшие города по численности населения), в которых на начало этого года проживали более 65 миллионов человек.Результаты исследования свидетельствуют о существенной неравномерности уровня зарплат в разных населенных пунктах, даже с учетом более высоких цен в городах с высокими зарплатами. Значение соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных населенных пунктах изменяется в широком диапазоне от 1,43 до четырех, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается почти в три раза.При этом медианное значение соотношения среди исследуемых городов составляет чуть более двух, то есть в среднем работники в крупном российском городе зарабатывают ежемесячно сумму, примерно в два раза перекрывающую стандартные средние потребительские расходы.Города с самой высокой зарплатойВ первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата оказалась в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Средняя чистая зарплата (зарплата по крупным и средним организациям) в столице в январе-июне текущего года составила 103,1 тысячи рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг.Вторым в текущем рейтинге, как по заработанной плате, так и по возможности приобрести стандартный набор товаров и услуг, стал <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинск</a>, в котором средняя месячная зарплата составляет 97,4 тысячи рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг). На третьей строчке расположился еще один северный город — <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехард</a> (94,9 тысячи рублей или 3,62 стандартного набора товаров и услуг).На четвертом и пятом местах находятся <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургут</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийск</a>. В Сургуте средняя заработная плата в январе-июне 2020 года составила 77 тысяч рублей (3,24 стандартного набора товаров и услуг), а в Ханты-Мансийске — 75,4 тысячи рублей (3,18 фиксированного набора товаров и услуг). По средней заработной плате Сургут и Ханты-Мансийск занимают 6-е и 7-е места соответственно.Таким образом, четыре из пяти городов с высокими зарплатами находятся в северных регионах, где в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов. Прибыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям платить своим работникам более высокие зарплаты, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность от "цивилизации" этих населенных пунктов.В нижней части рейтинга — южные городаГорода южных регионов как противовес лидирующим северным мегаполисам расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе <a href="http://ria.ru/location_SHakhty/" target="_blank" data-auto="true">Шахты</a> (Ростовская область) — 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей.Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть более чем на один стандартный набор товаров и услуг. Также невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкале</a> (1,53), <a href="http://ria.ru/location_EHlista/" target="_blank" data-auto="true">Элисте</a> (1,65) и <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a> (1,65).Согласно результатам исследования, пять городов из последних десяти — столицы Северо-Кавказских республик. Невысокие показатели в этих населенных пунктах во многом объясняются слабостью экономик этих республик в сравнении с другими регионами, а также достаточно низким уровнем официальных зарплат.Привилегии городов-миллионниковСогласно результатам исследования, в большей части городов-миллионников отношение зарплат к стандартному набору товаров и услуг и зарплат выше, чем в среднем по стране. В частности, среди 15 крупнейших населенных пунктов России у десяти отношение выше среднего значения по стране. При этом Москва, как это уже указывалось выше, занимает первую позицию в рейтинге, а самый "бедный" город-миллионник, <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгоград</a>, расположился на 57-м месте.<a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, как и Москва, — зажиточный город-миллионник. Во второй столице России соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора составляет 2,92, что соответствует восьмому месту в рейтинге. Таким образом, с поправкой на цены зарплаты в северной столице в 1,4 раза меньше, чем в Москве.Кроме двух столичных городов, которые достаточно заметно отрываются от остальных миллионников, также хорошие результаты среди крупнейших мегаполисов: у <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a> (2,55), у <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> (2,47), у <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a> (2,42) и у <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> (2,37). Среди отстающих крупнейших населенных пунктов: <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самара</a> и Волгоград с соотношением 2,12 и 2,02 соответственно.Эксперты обращают внимание на то, что не все города-миллионники располагаются на высоких местах за счет высоких зарплат, часть из них могут похвастаться относительно низкими ценами.В Волгограде соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора находится на уровне 2,02, что соответствует 57-му месту. При этом по уровню номинальной средней зарплаты этот город занимает лишь 71-е место, а по стоимости стандартного набора товаров — 91-е. Схожая ситуация еще у двух крупных городов: у <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> и у <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinsk/" target="_blank" data-auto="true">Челябинска</a>, которые расположились 41-м и 35-м местах по соотношению зарплат и стандартного набора и занимают 55-е и 50-е места по заработной плате. При этом по стоимости стандартного набора товаров и услуг Омск находится на 85-м месте, а Челябинск занимает 82-ю позицию.Городом с самой низкой стоимостью стандартного набора товаров и услуг из всех проанализированных населенных пунктов в рейтинге оказался <a href="http://ria.ru/location_Saransk/" target="_blank" data-auto="true">Саранск</a>, а с самой высокой — <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловск-Камчатский</a>.

https://ria.ru/20201005/zarplata-1578161808.html

https://ria.ru/20201004/ipoteka-1578168084.html

https://ria.ru/20201003/rubl-1578138876.html

https://ria.ru/20200921/ipoteka-1577526934.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov А жители этих городов в курсе, что у них такая зарплата? 152

Иван Иванов Вот и РИА Новости деградировали опубликовав нелепую статистику зарплат москвичей. А может быть им просто хорошо заплатили за это враньё? 128

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, зарплата, экономика