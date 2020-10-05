Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/pushkov-1578198619.html
Пушков объяснил время возобновления конфликта в Карабахе
В последнее время Армения стремится к укреплению отношений со странами Запада, однако они не придут на помощь Еревану в критической ситуации. Такое мнение... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T01:27
2020-10-05T02:43
баку
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
обсе
нагорный карабах
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
https://cdn24.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_0:264:2560:1704_1400x0_80_0_0_4130254f49083fc2bff818487a8f0559.jpg
<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> В последнее время <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> стремится к укреплению отношений со странами Запада, однако они не придут на помощь <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревану</a> в критической ситуации. Такое мнение выразил в <a href="https://t.me/alexey_pushkov/1302" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>, комментируя обострение ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Он обратил внимание на тенденцию правительства, которое возглавляет <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>, ставить под сомнения отношения с Россией, что, вероятно, стало одной из косвенных причин возобновления конфликта в Карабахе.В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> 27 сентября заявили, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По информации <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">Минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереване</a> заявляли, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">НКР</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в непризнанной республике военное положение и мобилизацию.Такие же меры, включая всеобщую мобилизацию, объявила и Армения. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд стран, среди которых Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> заявила, что окажет Баку любую запрашиваемую им поддержку из-за очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе военных действий в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.
https://ria.ru/20201004/armeniya-1578194355.html
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
Это понятно, но это народ привел к власти Пашиняна, значит Пашинян отражение мнения народа. А теперь представьте, Россия отказывается от нейтралитета и встает на защиту Армении, хотя непосредственно по Армении не бьют, а Арцах даже сама Армения не признала, так что по ОДКБ нет повода для действий. Ну допустим что повод нашелся, что теряет Россия и что приобретает? Однозначно теряет Азербайджан, ссорится с Турцией, вследствие чего усугубляется положение наших войск в Сирии и возникает вопрос о прохождении наших кораблей через Босфор. А главное, это абсолютно не гарантирует, что Армения не продолжит свой курс на Запад - скажет спасибо, и проведет очередные антироссийские учения. Ну и заодно, нас опять обвинят в нарушении нейтралитета и понавешают очередных санкций. Профит нулевой. Алиев (а точнее Эрдоган), знал когда запускать крабахскую карту, армяне сами загнали себя в угол. И, как ни странно, спасти их сейчас может только Франция с Грецией, если они усилят противостояние по Кипру.
59
Это - понятные, обоснованные эмоции, но где решение проблемы? Армения, армянский народ и Пашинян это тоже «две большие разницы». А союзник России Армения и армянский народ, а не лично Пашинян.
32
10
баку
россия
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
ереван
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_288:0:2560:1704_1400x0_80_0_0_da9b60afe5ad4c32ac587d7a984f9289.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
баку, россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, обсе, нагорный карабах, алексей пушков, нагорно-карабахская республика, ереван, сша, азербайджан, армения, в мире

Пушков объяснил время возобновления конфликта в Карабахе

01:27 05.10.2020 (обновлено: 02:43 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В последнее время Армения стремится к укреплению отношений со странами Запада, однако они не придут на помощь Еревану в критической ситуации. Такое мнение выразил в Telegram сенатор Алексей Пушков, комментируя обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

"Одно дело — оттягивать Армению от России, это — любимое дело. Совсем другое — встать на ее защиту. Как говорят в Одессе, две большие разницы", — высказался Пушков.

Он обратил внимание на тенденцию правительства, которое возглавляет Никол Пашинян, ставить под сомнения отношения с Россией, что, вероятно, стало одной из косвенных причин возобновления конфликта в Карабахе.

"Это не простое совпадение, а осознанный расчет", — считает сенатор.

В Баку 27 сентября заявили, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По информации Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной НКР сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в непризнанной республике военное положение и мобилизацию.
Российская военная база в Гюмри - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
Вчера, 21:01Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Пашинян уверен, что Россия обеспечит безопасность Армении
Такие же меры, включая всеобщую мобилизацию, объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд стран, среди которых Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Баку любую запрашиваемую им поддержку из-за очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе военных действий в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
 
Обсудить10
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаБакуРоссияНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОБСЕНагорный КарабахАлексей ПушковНагорно-Карабахская РеспубликаЕреванСШААзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13В Ростовской области потушили все природные пожары
10:11Ереван опроверг данные об обстреле территории Азербайджана
10:08Омская прокуратура ищет источник слива черной жидкости в Иртыш
10:08Сбросившая 55 килограммов женщина дала три простых совета для похудения
10:08Мелодрама "Стрельцов" возглавила прокат в России вторые выходные подряд
10:04Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit
10:03В Азербайджане заявили об обстреле трех городов со стороны Армении
09:58Карабах не исключил ответных ударов по военным объектам Азербайджана
09:51В Воронежской области потушили один из крупных природных пожаров
09:51Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:49Армения заявила о новом наступлении Азербайджана на юге Карабаха
09:44Кузнецова призвала обеспечить школы экспертами по борьбе с буллингом
09:33Ереван заявил, что Баку интенсивно обстреливает Степанакерт
09:29В Степанакерте прогремела серия взрывов
09:29Азербайджан заявил о запуске ракет с территории Армении
09:26Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:25РБК: СК завел дело на банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР
09:19Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
09:18В России провели более 48 миллионов тестов на COVID-19
09:11Центральный аппарат СК изучит данные о гибели животных на Камчатке
Лента новостейМолния