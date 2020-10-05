https://ria.ru/20201005/pushkov-1578198619.html

Пушков объяснил время возобновления конфликта в Карабахе

В последнее время Армения стремится к укреплению отношений со странами Запада, однако они не придут на помощь Еревану в критической ситуации. Такое мнение... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T01:27

2020-10-05T01:27

2020-10-05T02:43

баку

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

минобороны азербайджана

минобороны армении

обсе

нагорный карабах

алексей пушков

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Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> В последнее время <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> стремится к укреплению отношений со странами Запада, однако они не придут на помощь <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревану</a> в критической ситуации. Такое мнение выразил в <a href="https://t.me/alexey_pushkov/1302" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>, комментируя обострение ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Он обратил внимание на тенденцию правительства, которое возглавляет <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>, ставить под сомнения отношения с Россией, что, вероятно, стало одной из косвенных причин возобновления конфликта в Карабахе.В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> 27 сентября заявили, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По информации <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">Минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереване</a> заявляли, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">НКР</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в непризнанной республике военное положение и мобилизацию.Такие же меры, включая всеобщую мобилизацию, объявила и Армения. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд стран, среди которых Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> заявила, что окажет Баку любую запрашиваемую им поддержку из-за очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе военных действий в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.

https://ria.ru/20201004/armeniya-1578194355.html

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

Chin Chin Это понятно, но это народ привел к власти Пашиняна, значит Пашинян отражение мнения народа. А теперь представьте, Россия отказывается от нейтралитета и встает на защиту Армении, хотя непосредственно по Армении не бьют, а Арцах даже сама Армения не признала, так что по ОДКБ нет повода для действий. Ну допустим что повод нашелся, что теряет Россия и что приобретает? Однозначно теряет Азербайджан, ссорится с Турцией, вследствие чего усугубляется положение наших войск в Сирии и возникает вопрос о прохождении наших кораблей через Босфор. А главное, это абсолютно не гарантирует, что Армения не продолжит свой курс на Запад - скажет спасибо, и проведет очередные антироссийские учения. Ну и заодно, нас опять обвинят в нарушении нейтралитета и понавешают очередных санкций. Профит нулевой. Алиев (а точнее Эрдоган), знал когда запускать крабахскую карту, армяне сами загнали себя в угол. И, как ни странно, спасти их сейчас может только Франция с Грецией, если они усилят противостояние по Кипру. 59

Мураз Аджоев Это - понятные, обоснованные эмоции, но где решение проблемы? Армения, армянский народ и Пашинян это тоже «две большие разницы». А союзник России Армения и армянский народ, а не лично Пашинян. 32

10

баку

россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

ереван

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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