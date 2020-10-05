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https://ria.ru/20201005/otdykh-1578229803.html
Пользователи Сети пристыдили сына Сафронова за роскошный отдых в Турции
Сын российского художника Николаса Сафронова Лука Затравкин опубликовал в Instagram фото и видео с отдыха в Турции. Пользователи Сети набросились с критикой на... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:13
2020-10-05T14:13
шоубиз
лука затравкин
турция
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Сын российского художника Николаса Сафронова Лука Затравкин опубликовал в Instagram фото и видео с отдыха в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>. Пользователи Сети набросились с критикой на шикующего за границей молодого человека.На кадрах видно, что пианист отдыхает в роскошном отеле с бассейном, личным хамамом, полем для гольфа и изысканными блюдами в ресторане. "Я всегда показываю вам все, что очень приятно", — написал молодой человек в социальной сети.Однако подписчики Луки пристыдили его за роскошную жизнь во времена пандемии:— Два месяца жируешь, пока люди в пандемию загибаются!— Труд облагораживает человека, а Лука деградирует в обезьяну.— Хватит проедать деньги отца.На критику сын Сафронова никак не отреагировал.Ранее стало известно, что во время прошлого визита в Турцию <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Затравкин</a> оказался <a href="https://ria.ru/20200916/zatravkin-1577305572.html" target="_blank">"в заложниках"</a> у местного отеля после того, как под его весом (250 кг) сломался детский бассейн. Отец бодипозитивного мужчины сообщил, что сына отказались выпускать до тех пор, пока не будет возмещен ущерб. Сам Никас Сафоронов <a href="https://ria.ru/20200917/zatravkin-1577364396.html" target="_blank">не стал финансово помогать</a> наследнику.
https://ria.ru/20200922/zatravkin-1577604165.html
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лука затравкин, турция

Пользователи Сети пристыдили сына Сафронова за роскошный отдых в Турции

14:13 05.10.2020
 
© Лука Сафронов - Затравкин/Instagram Скриншот видео из Instagram Луки Затравкина
Скриншот видео из Instagram Луки Затравкина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© Лука Сафронов - Затравкин/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сын российского художника Николаса Сафронова Лука Затравкин опубликовал в Instagram фото и видео с отдыха в Турции. Пользователи Сети набросились с критикой на шикующего за границей молодого человека.
На кадрах видно, что пианист отдыхает в роскошном отеле с бассейном, личным хамамом, полем для гольфа и изысканными блюдами в ресторане.
"Я всегда показываю вам все, что очень приятно", — написал молодой человек в социальной сети.
Однако подписчики Луки пристыдили его за роскошную жизнь во времена пандемии:
— Два месяца жируешь, пока люди в пандемию загибаются!
— Труд облагораживает человека, а Лука деградирует в обезьяну.
— Хватит проедать деньги отца.
На критику сын Сафронова никак не отреагировал.
Ранее стало известно, что во время прошлого визита в Турцию Затравкин оказался "в заложниках" у местного отеля после того, как под его весом (250 кг) сломался детский бассейн. Отец бодипозитивного мужчины сообщил, что сына отказались выпускать до тех пор, пока не будет возмещен ущерб. Сам Никас Сафоронов не стал финансово помогать наследнику.
Стоп-кадр видео на котором пианист Лука Затравкин рассказает, как он пытался помочь певице Рите Дакоте, “застрявшей” в Турции на карантине - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 15:53
Сын Никаса Сафронова рассказал, как попытался спасти Риту Дакоту в Турции
 
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ШоубизЛука ЗатравкинТурция
 
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