https://ria.ru/20201005/otdykh-1578229803.html

Пользователи Сети пристыдили сына Сафронова за роскошный отдых в Турции

Сын российского художника Николаса Сафронова Лука Затравкин опубликовал в Instagram фото и видео с отдыха в Турции. Пользователи Сети набросились с критикой на... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:13

2020-10-05T14:13

2020-10-05T14:13

шоубиз

лука затравкин

турция

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Сын российского художника Николаса Сафронова Лука Затравкин опубликовал в Instagram фото и видео с отдыха в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>. Пользователи Сети набросились с критикой на шикующего за границей молодого человека.На кадрах видно, что пианист отдыхает в роскошном отеле с бассейном, личным хамамом, полем для гольфа и изысканными блюдами в ресторане. "Я всегда показываю вам все, что очень приятно", — написал молодой человек в социальной сети.Однако подписчики Луки пристыдили его за роскошную жизнь во времена пандемии:— Два месяца жируешь, пока люди в пандемию загибаются!— Труд облагораживает человека, а Лука деградирует в обезьяну.— Хватит проедать деньги отца.На критику сын Сафронова никак не отреагировал.Ранее стало известно, что во время прошлого визита в Турцию <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Затравкин</a> оказался <a href="https://ria.ru/20200916/zatravkin-1577305572.html" target="_blank">"в заложниках"</a> у местного отеля после того, как под его весом (250 кг) сломался детский бассейн. Отец бодипозитивного мужчины сообщил, что сына отказались выпускать до тех пор, пока не будет возмещен ущерб. Сам Никас Сафоронов <a href="https://ria.ru/20200917/zatravkin-1577364396.html" target="_blank">не стал финансово помогать</a> наследнику.

https://ria.ru/20200922/zatravkin-1577604165.html

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турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лука затравкин, турция