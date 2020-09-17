https://ria.ru/20200917/zatravkin-1577364396.html

Сафронов отказался платить за сына, "взятого в заложники" в Турции

Художник Никас Сафронов отказался платить за ремонт бассейна, который сломал его сын, пианист Лука Затравкин. Об этом сообщает "Собеседник". РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T07:28

2020-09-17T07:28

2020-09-17T10:57

лука затравкин

россия

турция

никас сафронов

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Художник <a href="http://ria.ru/person_Nikas_Safronov/" target="_blank" data-auto="true">Никас Сафронов</a> отказался платить за ремонт бассейна, который сломал его сын, пианист <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Лука Затравкин</a>. Об этом сообщает <a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank">"Собеседник"</a>."Я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом", — заявил Сафронов, пожаловавшись, что из-за сына страдает его имидж.По мнению художника, если пианист нашел деньги на билеты в Турцию, а также смог оплатить номер в дорогом отеле, "то как-нибудь найдет средства вернуться обратно".Ранее стало известно, что Затравкин оказался "в заложниках" у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн.Как заявил Никас Сафронов, в отеле отказались выпускать его сына до тех пор, пока он не выплатит компенсацию. По сведениям СМИ, руководство оценило ущерб от действий Затравкина в 19 тысяч долларов. Сам пианист сообщил РИА Новости, что отель, в котором он повредил детский бассейн, освободил его от оплаты ремонта.

https://ria.ru/20160312/1388824867.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лука затравкин, россия, турция, никас сафронов, в мире