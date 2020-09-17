Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/zatravkin-1577364396.html
Сафронов отказался платить за сына, "взятого в заложники" в Турции
Художник Никас Сафронов отказался платить за ремонт бассейна, который сломал его сын, пианист Лука Затравкин. Об этом сообщает "Собеседник". РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T07:28
2020-09-17T10:57
лука затравкин
россия
турция
никас сафронов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152146/05/1521460575_0:304:3071:2031_1400x0_80_0_0_cbe082653631f6bdbed4d48d4347c91e.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Художник <a href="http://ria.ru/person_Nikas_Safronov/" target="_blank" data-auto="true">Никас Сафронов</a> отказался платить за ремонт бассейна, который сломал его сын, пианист <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Лука Затравкин</a>. Об этом сообщает <a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank">"Собеседник"</a>."Я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом", — заявил Сафронов, пожаловавшись, что из-за сына страдает его имидж.По мнению художника, если пианист нашел деньги на билеты в Турцию, а также смог оплатить номер в дорогом отеле, "то как-нибудь найдет средства вернуться обратно".Ранее стало известно, что Затравкин оказался "в заложниках" у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн.Как заявил Никас Сафронов, в отеле отказались выпускать его сына до тех пор, пока он не выплатит компенсацию. По сведениям СМИ, руководство оценило ущерб от действий Затравкина в 19 тысяч долларов. Сам пианист сообщил РИА Новости, что отель, в котором он повредил детский бассейн, освободил его от оплаты ремонта.
https://ria.ru/20160312/1388824867.html
9
россия
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152146/05/1521460575_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_719d7bedbd6994496a46d9e253827d80.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лука затравкин, россия, турция, никас сафронов, в мире

Сафронов отказался платить за сына, "взятого в заложники" в Турции

07:28 17.09.2020 (обновлено: 10:57 17.09.2020)
44645
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкХудожник Никас Сафронов
Художник Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Художник Никас Сафронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Художник Никас Сафронов отказался платить за ремонт бассейна, который сломал его сын, пианист Лука Затравкин. Об этом сообщает "Собеседник".
"Я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом", — заявил Сафронов, пожаловавшись, что из-за сына страдает его имидж.
По мнению художника, если пианист нашел деньги на билеты в Турцию, а также смог оплатить номер в дорогом отеле, "то как-нибудь найдет средства вернуться обратно".
Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.03.2016
12 марта 2016, 19:03
Сын Никаса Сафронова насмерть сбил женщину в МосквеПианист Лука Затравкин на автомобиле BMW X6 ночью сбил пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте. По предварительным данным, она пыталась перейти дорогу на красный свет.
Ранее стало известно, что Затравкин оказался "в заложниках" у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн.
Как заявил Никас Сафронов, в отеле отказались выпускать его сына до тех пор, пока он не выплатит компенсацию. По сведениям СМИ, руководство оценило ущерб от действий Затравкина в 19 тысяч долларов.
Сам пианист сообщил РИА Новости, что отель, в котором он повредил детский бассейн, освободил его от оплаты ремонта.
98170931111
Обсудить 9
Лука ЗатравкинРоссияТурцияНикас СафроновВ мире
Рекомендуем
Место падения польского самолета Ту-154
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154М диспетчеров
Здание Дома правительства РФ
Минфин захотел сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение
Конверт с письмом
Муж развелся с женой и получил неожиданное предостережение от анонима
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Обломки самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Раскрыто содержание второй записки "Тесака"
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Готовая продукция в цехе по производству пельменей в Санкт-Петербурге
Эксперт объяснила, как выбрать съедобные пельмени
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года
Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Владелец автомобиля Захарова назвал способ смягчить приговор Ефремову
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Закрытая презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева
"Состояние тяжелейшее". Борис Моисеев прикован к постели
Техники у вертолета Ка-52К Катран
Разработчик рассказал о завершении испытаний боевых вертолетов "Катран"
Производство автомобилей Renault Arkana
На Украине будут собирать Renault из российских машинокомплектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Суд Югры направил на пересмотр дело о ДТП, в котором погибли десять детей
11:13Компания Oculus представила новый шлем виртуальной реальности Quest 2
11:12На северо-востоке Москвы автобус сбил пешехода
11:11Российский МиГ-31 перехватил бомбардировщики ВВС США над Беринговым морем
11:03Представитель Навального сообщил о бутылке с "Новичком" в томском отеле
11:00Ростех приступил к разработке нового прицела для стрелкового оружия
10:59"Надо было падать каждый день". Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
10:57Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
10:52ОЗХО получила от Германии запрос по ситуации с Навальным
10:47В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского
10:45Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США
10:44В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения
10:40В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста
10:39Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве
10:39Медиков курской больницы, где пациента с ожогами поливали водой, накажут
10:38В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса
10:36Москвичей предупредили о сильных дождях и грозах
10:34Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:34В Москве выявили 730 новых случаев COVID-19
10:34Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского
Лента новостейМолния