https://ria.ru/20200916/zatravkin-1577305572.html
Турецкий отель "взял в заложники" сына Никаса Сафронова
Лука Затравкин оказался "в заложниках" у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн, сообщает "Собеседник". РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:07
2020-09-16T11:07
2020-09-16T12:02
лука затравкин
турция
никас сафронов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576961174_0:0:608:342_1400x0_80_0_0_b6709a207978e3e714d0400d9d121cfd.png
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Лука Затравкин оказался "в заложниках" у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн, сообщает "<a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Собеседник</a>".Как заявил <a href="http://ria.ru/person_Nikas_Safronov/" target="_blank" data-auto="true">Никас Сафронов</a>, в отеле отказались выпускать его сына до тех пор, пока он не выплатит компенсацию. По информации издания, руководство оценило ущерб от действий <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Затравкина</a> в 19 тысяч долларов.Сам Затравкин пошел на поправку после инцидента, отметил Сафронов.Ранее Затравкин, весящий около 250 килограммов, прыгнул в детский бассейн глубиной не более полуметра, сломал его и сильно ударился коленями. После его прыжка бассейн прекратил работу.
https://ria.ru/20200703/1573824037.html
Антивирус
Это который до этого в туалете самолета застрял. Похоже, он нашел способы заявить о себе, чтобы о нем чаще писали. На другое мозгов нет.
200
nakιs Kamakιs
Врач сказал, когда поумнеет, то воду нальют.
146
41
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576961174_63:0:560:373_1400x0_80_0_0_83d7810befe59df32b39918ecee892fa.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лука затравкин, турция, никас сафронов, общество