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Турецкий отель "взял в заложники" сына Никаса Сафронова
Лука Затравкин оказался "в заложниках" у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн, сообщает "Собеседник". РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:07
2020-09-16T12:02
лука затравкин
турция
никас сафронов
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Лука Затравкин оказался "в заложниках" у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн, сообщает "<a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Собеседник</a>".Как заявил <a href="http://ria.ru/person_Nikas_Safronov/" target="_blank" data-auto="true">Никас Сафронов</a>, в отеле отказались выпускать его сына до тех пор, пока он не выплатит компенсацию. По информации издания, руководство оценило ущерб от действий <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Затравкина</a> в 19 тысяч долларов.Сам Затравкин пошел на поправку после инцидента, отметил Сафронов.Ранее Затравкин, весящий около 250 килограммов, прыгнул в детский бассейн глубиной не более полуметра, сломал его и сильно ударился коленями. После его прыжка бассейн прекратил работу.
https://ria.ru/20200703/1573824037.html
Это который до этого в туалете самолета застрял. Похоже, он нашел способы заявить о себе, чтобы о нем чаще писали. На другое мозгов нет.
200
Врач сказал, когда поумнеет, то воду нальют.
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турция
РИА Новости
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лука затравкин, турция, никас сафронов, общество

Турецкий отель "взял в заложники" сына Никаса Сафронова

11:07 16.09.2020 (обновлено: 12:02 16.09.2020)
127033
© Фото : Лука Сафронов-ЗатравкинЛука Сафронов-Затравкин
Лука Сафронов-Затравкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : Лука Сафронов-Затравкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Лука Затравкин оказался "в заложниках" у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн, сообщает "Собеседник".
Как заявил Никас Сафронов, в отеле отказались выпускать его сына до тех пор, пока он не выплатит компенсацию. По информации издания, руководство оценило ущерб от действий Затравкина в 19 тысяч долларов.
Сам Затравкин пошел на поправку после инцидента, отметил Сафронов.

"Травмы потихоньку заживают. Нужно время на восстановление. Ноги еще опухшие, все в синяках. Но боли уже нет", — сказал он.

Ранее Затравкин, весящий около 250 килограммов, прыгнул в детский бассейн глубиной не более полуметра, сломал его и сильно ударился коленями. После его прыжка бассейн прекратил работу.
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Лука ЗатравкинТурцияНикас СафроновОбщество
Популярные комментарии
Это который до этого в туалете самолета застрял. Похоже, он нашел способы заявить о себе, чтобы о нем чаще писали. На другое мозгов нет.
16 сентября, 11:16
ААнтивирус
158360105
Врач сказал, когда поумнеет, то воду нальют.
16 сентября, 11:13
nakιs Kamakιsnakιs Kamakιs
84570212
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