https://ria.ru/20200916/zatravkin-1577305572.html

Турецкий отель "взял в заложники" сына Никаса Сафронова

Лука Затравкин оказался "в заложниках" у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн, сообщает "Собеседник". РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:07

2020-09-16T11:07

2020-09-16T12:02

лука затравкин

турция

никас сафронов

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Лука Затравкин оказался "в заложниках" у турецкого отеля после того, как сломал там детский бассейн, сообщает "<a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Собеседник</a>".Как заявил <a href="http://ria.ru/person_Nikas_Safronov/" target="_blank" data-auto="true">Никас Сафронов</a>, в отеле отказались выпускать его сына до тех пор, пока он не выплатит компенсацию. По информации издания, руководство оценило ущерб от действий <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Затравкина</a> в 19 тысяч долларов.Сам Затравкин пошел на поправку после инцидента, отметил Сафронов.Ранее Затравкин, весящий около 250 килограммов, прыгнул в детский бассейн глубиной не более полуметра, сломал его и сильно ударился коленями. После его прыжка бассейн прекратил работу.

https://ria.ru/20200703/1573824037.html

Антивирус Это который до этого в туалете самолета застрял. Похоже, он нашел способы заявить о себе, чтобы о нем чаще писали. На другое мозгов нет. 200

nakιs Kamakιs Врач сказал, когда поумнеет, то воду нальют. 146

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турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лука затравкин, турция, никас сафронов, общество