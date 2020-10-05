https://ria.ru/20201005/obrazovanie-1578233439.html
Собянин заявил, что качество образования на дистанционке не пострадало
Мэр столицы Сергей Собянин в Международный день учителя вручил награды московским педагогам, назвав их одними из лучших в мире и отметив, что уровень... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T14:33
2020-10-05T14:33
2020-10-05T15:08
социальный навигатор
сн_образование
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здоровье - общество
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в Международный день учителя вручил награды московским педагогам, назвав их одними из лучших в мире и отметив, что уровень образования в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> качественно не пострадал во время пандемии, в том числе благодаря и внедрению сервисов Московской электронной школы (МЭШ).Мэр подчеркнул, что уровень образования в Москве из-за пандемии коронавируса качественно не пострадал. "Даже несмотря на пандемию, несмотря на то, что значительную часть учебного года мы провели в дистанционном режиме, качество образования практически не пострадало. Уровень ЕГЭ был не ниже, чем в предыдущие годы", - рассказал он.В ходе общения с учителями города Собянин обсудил особенности развития Московской электронной школы в условиях пандемии. "На самом деле МЭШ дала нам колоссальные возможности пройти этот трудный путь: это и домашние задания, и формирование уроков, и дистанционное обучение. Мы должны извлечь уроки из последних месяцев работы и двигаться активно дальше", - считает мэр.На встрече с учителями обсуждались такие образовательные новации, как тематический каркас, обновленный конструктор уроков и электронных учебных пособий, сервис видеоконференцсвязи, цифровые домашние задания с интеграцией ресурса "Яндекс. Репетитор" и новый контент библиотеки МЭШ.МЭШ - цифровая образовательная платформа с широким набором сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ. В настоящее время в МЭШ собраны 49 тысяч сценариев уроков, 1,5 тысячи электронных учебников, 124 тысяч интерактивных образовательных приложений, 55 тысяч тестов, 4,7 тысячи видеоуроков.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/shkoly-1578224224.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Мэр столицы Сергей Собянин
в Международный день учителя вручил награды московским педагогам, назвав их одними из лучших в мире и отметив, что уровень образования в Москве
качественно не пострадал во время пандемии, в том числе благодаря и внедрению сервисов Московской электронной школы (МЭШ).
"Позвольте в вашем лице поздравить учителей Москвы с профессиональным праздником. Должен сказать, что он касается не только учителей, но и миллиона московских школьников, их пап, мам, бабушек и дедушек. Это действительно общенародный праздник. С полной ответственностью скажу, что учителя Москвы - самые лучшие в России и одни из самых лучших в мире", - отметил Собянин на встрече в понедельник.
Мэр подчеркнул, что уровень образования в Москве из-за пандемии коронавируса качественно не пострадал. "Даже несмотря на пандемию, несмотря на то, что значительную часть учебного года мы провели в дистанционном режиме, качество образования практически не пострадало. Уровень ЕГЭ был не ниже, чем в предыдущие годы", - рассказал он.
В ходе общения с учителями города Собянин обсудил особенности развития Московской электронной школы в условиях пандемии. "На самом деле МЭШ дала нам колоссальные возможности пройти этот трудный путь: это и домашние задания, и формирование уроков, и дистанционное обучение. Мы должны извлечь уроки из последних месяцев работы и двигаться активно дальше", - считает мэр.
На встрече с учителями обсуждались такие образовательные новации, как тематический каркас, обновленный конструктор уроков и электронных учебных пособий, сервис видеоконференцсвязи, цифровые домашние задания с интеграцией ресурса "Яндекс. Репетитор" и новый контент библиотеки МЭШ.
МЭШ - цифровая образовательная платформа с широким набором сервисов для учителей, учеников, родителей и управленческих команд школ. В настоящее время в МЭШ собраны 49 тысяч сценариев уроков, 1,5 тысячи электронных учебников, 124 тысяч интерактивных образовательных приложений, 55 тысяч тестов, 4,7 тысячи видеоуроков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.