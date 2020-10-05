https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578327384.html

Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального

Запад использует технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для информационного и политического давления на неугодные страны,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T23:13

2020-10-05T23:13

2020-10-05T23:48

госпитализация алексея навального

россия

организация по запрещению химического оружия

василий небензя

алексей навальный

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<strong>ООН, 5 окт — РИА Новости.</strong> Запад использует технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для информационного и политического давления на неугодные страны, заявил на заседании Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> российский постпред <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>.По его словам, "все, что сегодня идет с маркировкой "сделано в ОЗХО", сразу вызывает ассоциации с какими-то подтасовками и махинациями".Небензя указал, что этот вывод усиливает вовлеченность технического секретариата в антироссийскую кампанию.Он отметил, что техсекретариат "по первому зову" Запада расследует это дело в русле уже сделанных политических выводов о якобы наличии "каких-то неопровержимых доказательств".Ранее в понедельник в ОЗХО заявили, что получили 1 октября запрос <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> о направлении группы экспертов для сотрудничества с российскими коллегами в расследовании произошедшего с Навальным. Там добавили, что готовы направить специалистов в короткие сроки и попросили дать дополнительные разъяснения о типе запрашиваемой экспертизы.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, василий небензя, алексей навальный