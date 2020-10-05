Небензя обвинил Запад в использовании ОЗХО для давления в деле Навального
23:13 05.10.2020 (обновлено: 23:48 05.10.2020)
ООН, 5 окт — РИА Новости. Запад использует технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для информационного и политического давления на неугодные страны, заявил на заседании Совета Безопасности ООН российский постпред Василий Небензя.
По его словам, "все, что сегодня идет с маркировкой "сделано в ОЗХО", сразу вызывает ассоциации с какими-то подтасовками и махинациями".
Небензя указал, что этот вывод усиливает вовлеченность технического секретариата в антироссийскую кампанию.
"Мы наблюдали это ранее в случае с инцидентом со Скрипалями, вопросы по которым так и висят в воздухе, так и остались неотвеченными. Сегодня то же самое на глазах разворачивается вокруг якобы имевшего места в России отравления Навального", — сказал дипломат.
Он отметил, что техсекретариат "по первому зову" Запада расследует это дело в русле уже сделанных политических выводов о якобы наличии "каких-то неопровержимых доказательств".
Ранее в понедельник в ОЗХО заявили, что получили 1 октября запрос Москвы о направлении группы экспертов для сотрудничества с российскими коллегами в расследовании произошедшего с Навальным. Там добавили, что готовы направить специалистов в короткие сроки и попросили дать дополнительные разъяснения о типе запрашиваемой экспертизы.
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