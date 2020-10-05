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https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578256438.html
ОЗХО направит в Россию экспертов для расследования по делу Навального
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова предоставить России группу экспертов для расследования инцидента с Алексеем Навальным. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:11
2020-10-05T17:06
госпитализация алексея навального
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
политика
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова предоставить России группу экспертов для расследования инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Соответствующее обращение из Москвы поступило 1 октября."Второго октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на этот запрос письмом на имя постоянного представителя России при ОЗХО. Он заверил &lt;...&gt;, что технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертизу и что группа экспертов может быть размещена в короткие сроки", — сказано в сообщении.Отмечается, что гендиректор попросил российскую сторону дать дополнительные разъяснения относительно типа запрашиваемой экспертизы, а также поблагодарил за доверие.Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой спустя несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории <u><a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>)</u>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Сейчас Навальному лучше, он проходит реабилитацию.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
о, отреагировали ))) когда их напрямую лжецами назвали )
104
Надеюсь, вместе с пробами.
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, политика

ОЗХО направит в Россию экспертов для расследования по делу Навального

16:11 05.10.2020 (обновлено: 17:06 05.10.2020)
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова предоставить России группу экспертов для расследования инцидента с Алексеем Навальным.
Соответствующее обращение из Москвы поступило 1 октября.
"Второго октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на этот запрос письмом на имя постоянного представителя России при ОЗХО. Он заверил <...>, что технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертизу и что группа экспертов может быть размещена в короткие сроки", — сказано в сообщении.
Отмечается, что гендиректор попросил российскую сторону дать дополнительные разъяснения относительно типа запрашиваемой экспертизы, а также поблагодарил за доверие.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом

Инцидент с Алексеем Навальным

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой спустя несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Сейчас Навальному лучше, он проходит реабилитацию.
Портрет Алексея Навального с подписью отравлен у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 08:00
Зачем Навальный играет с немцами в "Новичок"?
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйПолитика
 
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