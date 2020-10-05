https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578256438.html

ОЗХО направит в Россию экспертов для расследования по делу Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова предоставить России группу экспертов для расследования инцидента с Алексеем Навальным. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:11

2020-10-05T16:11

2020-10-05T17:06

госпитализация алексея навального

россия

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

политика

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова предоставить России группу экспертов для расследования инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Соответствующее обращение из Москвы поступило 1 октября."Второго октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на этот запрос письмом на имя постоянного представителя России при ОЗХО. Он заверил <...>, что технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертизу и что группа экспертов может быть размещена в короткие сроки", — сказано в сообщении.Отмечается, что гендиректор попросил российскую сторону дать дополнительные разъяснения относительно типа запрашиваемой экспертизы, а также поблагодарил за доверие.Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой спустя несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории <u><a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>)</u>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.Сейчас Навальному лучше, он проходит реабилитацию.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

Вадим Антонов о, отреагировали ))) когда их напрямую лжецами назвали ) 104

ludmila emaletdinova Надеюсь, вместе с пробами. 62

32

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, политика