https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578219876.html
Лавров: врачи Charite не нашли в анализах Навального боевых ядов
Врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в крови Алексея Навального следов боевых отравляющих веществ, это сделали уже в лаборатории при кабмине ФРГ,... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:26
2020-10-05T13:26
2020-10-05T17:17
дмитрий песков
швеция
берлин (город)
госпитализация алексея навального
сергей лавров
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в крови <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> следов боевых отравляющих веществ, это сделали уже в лаборатории при кабмине ФРГ, заявил глава российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Министр напомнил, что омские медики предоставили немецким коллегам результаты всех анализов, которые они провели, а также отчеты о своей работе.Тем не менее, отметил глава ведомства, Запад наверняка попытается использовать инцидент с Навальным, чтобы опробовать "новый механизм введения санкций в ОЗХО". По словам Лаврова, факты для этого "не требуется подкатывать и обсуждать на универсальной основе".Он также отметил неприемлемость тона, который допускают некоторые представители руководства <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">ФРГ</a> в разговоре с Москвой. "Я очень надеюсь, что эта аномалия пройдет, и она не может отражать истинного отношения немцев к России", — добавил министр.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в клинике Charite.Через несколько дней власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В конце месяца Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию.
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
https://ria.ru/20201004/navalnyy-1578168365.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
Владислав Кузнецов
Естественно не нашли, блогер просто перепил.
1259
Vanya Duplin
Цена его словам намного выше, чем сказкам Меркель в СМИ.
102
304
швеция
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, швеция, берлин (город), госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, в мире
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в крови Алексея Навального
следов боевых отравляющих веществ, это сделали уже в лаборатории при кабмине ФРГ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров
.
Министр напомнил, что омские медики предоставили немецким коллегам результаты всех анализов, которые они провели, а также отчеты о своей работе.
"Супруга Навального подписала документ, в котором брала на себя все последствия его транспортировки в Германию, потому что наши врачи не были уверены, что это безопасно. Они (омские медики. — Прим. ред.) не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы — сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали?" — сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).
Тем не менее, отметил глава ведомства, Запад наверняка попытается использовать инцидент с Навальным, чтобы опробовать "новый механизм введения санкций в ОЗХО". По словам Лаврова, факты для этого "не требуется подкатывать и обсуждать на универсальной основе".
Он также отметил неприемлемость тона, который допускают некоторые представители руководства ФРГ
в разговоре с Москвой. "Я очень надеюсь, что эта аномалия пройдет, и она не может отражать истинного отношения немцев к России", — добавил министр.
Инцидент с Алексеем Навальным
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска
в Москву, экстренно приземлился в Омске
. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.
Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию
, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в клинике Charite.
Через несколько дней власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции
и Франции
. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В конце месяца Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию.