https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578219876.html

Лавров: врачи Charite не нашли в анализах Навального боевых ядов

Врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в крови Алексея Навального следов боевых отравляющих веществ, это сделали уже в лаборатории при кабмине ФРГ,... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:26

2020-10-05T13:26

2020-10-05T17:17

дмитрий песков

швеция

берлин (город)

госпитализация алексея навального

сергей лавров

алексей навальный

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в крови <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> следов боевых отравляющих веществ, это сделали уже в лаборатории при кабмине ФРГ, заявил глава российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Министр напомнил, что омские медики предоставили немецким коллегам результаты всех анализов, которые они провели, а также отчеты о своей работе.Тем не менее, отметил глава ведомства, Запад наверняка попытается использовать инцидент с Навальным, чтобы опробовать "новый механизм введения санкций в ОЗХО". По словам Лаврова, факты для этого "не требуется подкатывать и обсуждать на универсальной основе".Он также отметил неприемлемость тона, который допускают некоторые представители руководства <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">ФРГ</a> в разговоре с Москвой. "Я очень надеюсь, что эта аномалия пройдет, и она не может отражать истинного отношения немцев к России", — добавил министр.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в клинике Charite.Через несколько дней власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В конце месяца Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20201004/navalnyy-1578168365.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

Владислав Кузнецов Естественно не нашли, блогер просто перепил. 1259

Vanya Duplin Цена его словам намного выше, чем сказкам Меркель в СМИ. 102

304

швеция

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, швеция, берлин (город), госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, в мире