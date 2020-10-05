https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578218335.html

Лавров назвал дело Навального издевательством над здравым смыслом

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал издевательством над здравым смыслом расследование инцидента с Алексеем Навальным, отметив, что Запад отказывает России в... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:07

2020-10-05T13:07

2020-10-05T18:10

госпитализация алексея навального

организация по запрещению химического оружия

сергей лавров

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> назвал издевательством над здравым смыслом расследование инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, отметив, что Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции."Это просто издевательство над здравым смыслом. Для всех это, по-моему, понятно. Понятно это и для наших западных коллег, которые отказывают нам в требовании, основанном на обязательной к исполнению международной конвенции", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции."Но, видимо, русофобский запал настолько стал уже неостановимым, что руководствоваться здравым смыслом у них просто не получается", - добавил министр.Глава российского МИД напомнил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> заинтересована в установлении истины по ситуации с Алексеем Навальным."Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее установить истину в отношении Алесея Навального, но ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого "дела Скрипалей", когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было", - сказал министр.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html

Коля Ваня Издевательство и унижение - это принятие пенсионной реформы. 40

Von Stirliz Издеваются над теми, кто позволяет над собой издеваться! 27

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лавров назвал издевательством над здравым смыслом ситуацию с делом Навального Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал издевательством над здравым смыслом ситуацию вокруг расследования предполагаемого отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом министр заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России в понедельник в Москве. 2020-10-05T13:07 true PT0M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, организация по запрещению химического оружия, сергей лавров, алексей навальный, германия, в мире