В НАТО призвали к прекращению огня в Карабахе
14:08 05.10.2020 (обновлено: 14:20 05.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела города Барда
АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. НАТО обеспокоена гибелью мирных жителей в зоне карабахского конфликта, призывает к прекращению огня и переговорам, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник.
Столтенберг находится в Анкаре с рабочим визитом. Он провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чапвушоглу. Ожидается, что он встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Нас очень беспокоит ситуация в Карабахе. Мы видим, что гибнут мирные жители. Этот конфликт несет риск всем направлениям, в том числе энергетике. Это очень опасная ситуация для всего региона, и для членов альянса в том числе. Мы призываем все стороны конфликта немедленно прекратить войну и сесть за стол переговоров", - сказал Столбентерг на совместной пресс-конференции с Чавушоглу в Анкаре.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.