https://ria.ru/20201005/lobbisty-1578241721.html

Немецкий политик рассказал, кому выгодна ситуация с Навальным

Инцидент с Алексеем Навальным был выгоден американским газовым лоббистам, считает депутат палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн ("Альтернатива для... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T15:09

2020-10-05T15:09

2020-10-05T16:16

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

алексей навальный

германия

сша

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> был выгоден американским газовым лоббистам, считает депутат палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн ("<a href="https://ria.ru/organization_Alternativa_dlja_Germanii_AfD" target="_blank">Альтернатива для Германии</a>")."Вопрос: насколько глупым журналисты считают Кремль? Все это буквально пахнет как постановка трансатлантических и американских газовых лоббистов. <…> Они хотят продать <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> американский газ на 30 процентов дороже и предотвратить поставки российского газа", — написал он в <a href="https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2083096628499008&id=659320797543272" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.По мнению Линдеманна, ситуация вокруг Навального была "драмой в трех актах", в которой расходы на транспортировку из Омска и дальнейшее лечение блогера в Германии покрывают "неустановленные друзья", российскому правительству отказывают в совместном расследовании инцидента, а затем Москву и вовсе обвиняют в случившемся, чтобы выдвинуть требование об остановке строительства "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока — 2</a>"."Если Навального действительно отравили, то только у <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> был для этого правдоподобный мотив", — подытожил политик.Ситуация с Алексеем НавальнымАлексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти Германии утверждают, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и Организация по запрещению химического оружия. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило. При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578219876.html

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

Было И будет Ну наконец то дошло, кому весь этот цирк нужен... 105

Арсений Новиков Так и есть. 59

11

германия

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, германия, сша, берлин (город), в мире