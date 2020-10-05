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https://ria.ru/20201005/lobbisty-1578241721.html
Немецкий политик рассказал, кому выгодна ситуация с Навальным
Инцидент с Алексеем Навальным был выгоден американским газовым лоббистам, считает депутат палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн ("Альтернатива для... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:09
2020-10-05T16:16
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
алексей навальный
германия
сша
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> Инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> был выгоден американским газовым лоббистам, считает депутат палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн ("<a href="https://ria.ru/organization_Alternativa_dlja_Germanii_AfD" target="_blank">Альтернатива для Германии</a>")."Вопрос: насколько глупым журналисты считают Кремль? Все это буквально пахнет как постановка трансатлантических и американских газовых лоббистов. &lt;…&gt; Они хотят продать <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> американский газ на 30 процентов дороже и предотвратить поставки российского газа", — написал он в <a href="https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2083096628499008&amp;id=659320797543272" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.По мнению Линдеманна, ситуация вокруг Навального была "драмой в трех актах", в которой расходы на транспортировку из Омска и дальнейшее лечение блогера в Германии покрывают "неустановленные друзья", российскому правительству отказывают в совместном расследовании инцидента, а затем Москву и вовсе обвиняют в случившемся, чтобы выдвинуть требование об остановке строительства "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока — 2</a>"."Если Навального действительно отравили, то только у <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> был для этого правдоподобный мотив", — подытожил политик.Ситуация с Алексеем НавальнымАлексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти Германии утверждают, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и Организация по запрещению химического оружия. Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило. При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578219876.html
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
Ну наконец то дошло, кому весь этот цирк нужен...
105
Так и есть.
59
11
германия
сша
берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, германия, сша, берлин (город), в мире

Немецкий политик рассказал, кому выгодна ситуация с Навальным

15:09 05.10.2020 (обновлено: 16:16 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Инцидент с Алексеем Навальным был выгоден американским газовым лоббистам, считает депутат палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн ("Альтернатива для Германии").
"Вопрос: насколько глупым журналисты считают Кремль? Все это буквально пахнет как постановка трансатлантических и американских газовых лоббистов. <…> Они хотят продать Германии американский газ на 30 процентов дороже и предотвратить поставки российского газа", — написал он в фейсбуке.
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 08:00
Точка в истории с берлинским пациентом
По мнению Линдеманна, ситуация вокруг Навального была "драмой в трех актах", в которой расходы на транспортировку из Омска и дальнейшее лечение блогера в Германии покрывают "неустановленные друзья", российскому правительству отказывают в совместном расследовании инцидента, а затем Москву и вовсе обвиняют в случившемся, чтобы выдвинуть требование об остановке строительства "Северного потока — 2".
"Если Навального действительно отравили, то только у США был для этого правдоподобный мотив", — подытожил политик.

Ситуация с Алексеем Навальным

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Лавров: врачи Charite не нашли в анализах Навального боевых ядов
Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
Власти Германии утверждают, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и Организация по запрещению химического оружия.
Москва отправила в Германию несколько запросов о правовой помощи, в том числе просьбу предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории. Ответа на это так и не поступило.
При этом известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Портрет Алексея Навального с подписью отравлен у здания посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 08:00
Зачем Навальный играет с немцами в "Новичок"?
 
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Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Алексей НавальныйГерманияСШАБерлин (город)В мире
 
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