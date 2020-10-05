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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578206764.html
В России за сутки зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 10 888 случаев COVID-19, умерли 117 человек, поправились 3181, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T10:31
2020-10-05T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в России выявили 10 888 случаев COVID-19, умерли 117 человек, поправились 3181, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста составляет 0,9%, у 26,3% заболевших нет симптомов.Больше всего новых пациентов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (3537), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (407) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (339), меньше всего — в Марий Эл (25), Чечне (семь) и на Чукотке (один). Нет прироста в Ненецком автономном округе.Накануне сообщалось о 10 499 случаях, 107 жертвах и 3284 выписавшихся. Общее число инфицированных в России достигло 1 225 889. Скончались за все время пандемии 21 475 человек, вылечились — 982 324.Во всем мире, по последним <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, насчитывается 34,8 миллиона зараженных, более миллиона пациентов погибли. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> — 7,2 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>, Россия, <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентина</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексика</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199047.html
Мы победим!
127
Где живете в Китае?? Я на Хайнане.... По пропуску раз в два дня в магазин ходил за продуктами... Какие автобусы??????
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россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса

10:31 05.10.2020 (обновлено: 11:29 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 10 888 случаев COVID-19, умерли 117 человек, поправились 3181, сообщили в оперативном штабе.
Темп прироста составляет 0,9%, у 26,3% заболевших нет симптомов.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Больше всего новых пациентов в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Подмосковье (339), меньше всего — в Марий Эл (25), Чечне (семь) и на Чукотке (один). Нет прироста в Ненецком автономном округе.
Накануне сообщалось о 10 499 случаях, 107 жертвах и 3284 выписавшихся. Общее число инфицированных в России достигло 1 225 889. Скончались за все время пандемии 21 475 человек, вылечились — 982 324.
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 34,8 миллиона зараженных, более миллиона пациентов погибли. Больше всего заболевших в США — 7,2 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия, Бразилия, Россия, Колумбия, Перу, Аргентина, Испания, Мексика и ЮАР.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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