https://ria.ru/20201005/karabakh-1578310749.html

Эрдоган обвинил Минскую группу ОБСЕ в обострении в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган возложил ответственность за военный конфликт в Нагорном Карабахе на Минскую группу ОБСЕ, которая, по его словам, не справилась с... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T20:10

2020-10-05T20:10

2020-10-05T20:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:131:3177:1918_1400x0_80_0_0_36cc84aef0bd8ff82cfe6004d6d6d626.jpg

<strong>АНКАРА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент Турции Тайип Эрдоган возложил ответственность за военный конфликт в Нагорном Карабахе на Минскую группу ОБСЕ, которая, по его словам, не справилась с его мирным урегулированием."Минская группа не занималась урегулированием проблемы Карабаха. Именно из-за ее халатности и бездействия ситуация пришла к такому результату. Мировое сообщество молча смотрело на оккупацию со стороны Армении", – сказал Эрдоган журналистам.Он добавил, что "Азербайджан решительно продвигается вперед, уже освободил многие населенные пункты, и Турция поддерживает его".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/erdogan-1577888802.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

2

нагорно-карабахская республика

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире