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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578242908.html
Глава МИД Турции призвал поддержать Азербайджан в Карабахе
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан ведет борьбу за возвращение своих территорий, поэтому международное сообщество его должно поддержать... РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T15:13
2020-10-05T15:13
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
мевлют чавушоглу
нагорно-карабахская республика
йенс столтенберг
сша
армения
в мире
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<strong>АНКАРА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД Турции <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлют Чавушоглу</a> заявил, что Азербайджан ведет борьбу за возвращение своих территорий, поэтому международное сообщество его должно поддержать так же, как Украину и Грузию."Это практически война. Азербайджан ведет борьбу за возвращение собственных земель. Все должны поддерживать его в этой правой борьбе. Но минская группа, Франция конкретно поддерживает Армению. Нужно быть объективным, за 30 лет этот вопрос не нашел какого-либо решения. Украину и Грузию мы вместе поддерживаем. Почему же Армении вы не говорите, чтобы они ушли?", - заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенсом Столтенбергом</a>, который находится в Анкаре с визитом.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201005/karabakh-1578222894.html
https://ria.ru/20201005/udary-1578220692.html
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нагорно-карабахская республика
сша
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обсе, мевлют чавушоглу, нагорно-карабахская республика, йенс столтенберг, сша, армения, в мире

Глава МИД Турции призвал поддержать Азербайджан в Карабахе

15:13 05.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют
Министр иностранных дел Турции Мевлют - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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АНКАРА, 5 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан ведет борьбу за возвращение своих территорий, поэтому международное сообщество его должно поддержать так же, как Украину и Грузию.
"Это практически война. Азербайджан ведет борьбу за возвращение собственных земель. Все должны поддерживать его в этой правой борьбе. Но минская группа, Франция конкретно поддерживает Армению. Нужно быть объективным, за 30 лет этот вопрос не нашел какого-либо решения. Украину и Грузию мы вместе поддерживаем. Почему же Армении вы не говорите, чтобы они ушли?", - заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится в Анкаре с визитом.
Дым от артиллерийского удара в центре Степанакерта - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
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Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕМевлют ЧавушоглуНагорно-Карабахская РеспубликаЙенс СтолтенбергСШААрменияВ мире
 
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