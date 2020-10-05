https://ria.ru/20201005/karabakh-1578237424.html

В Степанакерте прогремели новые взрывы

Несколько взрывов снова прозвучали в центре Степанакерта, власти включили сирену, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T14:50

2020-10-05T14:50

2020-10-05T18:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 5 окт — РИА Новости.</strong> Несколько взрывов снова прозвучали в центре <a href="https://ria.ru/location_Stepanakert" target="_blank">Степанакерта</a>, власти включили сирену, передает корреспондент РИА Новости.После того как раздались взрывы, правительство включило сирену воздушной тревоги. Какие объекты поражены, пока неизвестно, но ранее при обстреле пострадал жилой сектор. Жители города сообщают о перебоях с электричеством и газом в разных районах города.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201005/karabakh-1578222894.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обстрелы Степанакерта. Видео Информационного центра «Арцах» Карабахские власти публикуют видео обстрелов Степанакерта. Снаряды взрываются в паре десятков метров от автора ролика 2020-10-05T14:50 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире