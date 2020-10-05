Армия обороны Карабаха считает, что Баку готовит наступательную операцию
"Ночью обстановка на линии соприкосновения была относительно стабильно напряженной. Противник готовится к наступательным действиям", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook.
Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.
Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.
Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.
Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.
В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.
В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.
Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.
Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.
Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.
Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.
Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.
В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.
В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.
С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.
С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.
Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.
Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.
В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.
Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.
Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.
Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.
В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.
С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.