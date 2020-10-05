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https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578217796.html
Перечислены возможные причины загрязнения воды у берегов Камчатки
Власти Камчатского края рассматривают три версии загрязнения воды у берегов полуострова, заявил губернатор Владимир Солодов. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T13:00
2020-10-05T17:03
загрязнение воды на камчатке
владимир солодов
генеральная прокуратура рф
александр бастрыкин
камчатский край
экология
общество
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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости</strong>. Власти <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> рассматривают три версии загрязнения воды у берегов полуострова, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Третьей возможной причиной он назвал сейсмическую активность, связанную с "вулканическими проявлениями".Пока, по словам Солодова, результаты исследований, которые есть в распоряжении властей, показывают, что все в норме."Но мы все равно не можем сказать, что все в норме. Потому что мы видим проявления, мы знаем, что есть ожоги у серферов &lt;…&gt; мы видим падеж животных, причем по достаточно большой протяженности акватории. Сам масштаб сейчас оценивает КамчатНИРО", — добавил губернатор. Проверка рекиГлава региона также рассказал о результатах проверки, которую провели в устье реки Налычево после сообщений местных жителей о том, что загрязнение могло быть связано с деятельностью военных, чьи объекты расположены вверх по реке."Пробы там тоже взяты, визуальный осмотр проведен. Результаты расширенных проб мы ждем. Те пробы, которые общие, показывают отсутствие превышения предельно допустимой концентрации", — сказал Солодов.Временно исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков добавил, что река Налычева протекает по природному парку."Это особо охраняемая природная территория. Там нет и никогда не было никаких техногенных объектов. Мы живем в горном, вулканическом регионе. Любая река, особенно горная, всегда выносит шлейф мутности из осадочных и прочих пород. Связано это с разрушением рыхлого слоя русла, и реки этот обломочный материал выносят", — сказал он.По словам министра, нынешние снимки реки идентичны тем, что сделаны в прошлом году."Если вы посмотрите на снимки из космоса любой реки, включая Амазонку, то увидите, что там шлейф мутности распространяется на сотни километров в океан. Это абсолютно естественный процесс. Поэтому я уверен, что в реке Налычева никаких ядов нет и их никто никогда не найдет", — заключил Кумарьков.Что случилось с водойО загрязнении воды на побережье Авачинского залива сообщили в конце сентября серферы, которые часто посещают Халактырский пляж — популярное туристическое место. По их словам, вода изменила цвет, а после плавания у них опухали глаза и появилось раздражение на коже. Кроме того, местные жители обнаружили на пляже мертвых животных: морских звезд, морских ежей, осьминога, ларгу, чаек.Специалисты взяли пробы воды и выяснили, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Загрязнение выявили не только на Халактырском пляже, но и в Бабьей, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах.Местным жителям рекомендовали не посещать Халактырский пляж и не контактировать с водой. На самом пляже организовали фельдшерско-акушерский пункт. По словам временно исполняющей обязанности главы краевого Минздрава <a href="http://ria.ru/person_marina-volkova/" target="_blank" data-auto="true">Марины Волковой</a>, с жалобами на жжение в глазах к медикам обратились девять человек, в том числе один ребенок.Специалисты собрали в районе загрязнения пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков и животных — всего 250 килограммов. Их отправили в Москву на исследование. Ситуацию взяла на контроль <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a>. Материалы о гибели морских животных на побережье передадут в Следственный комитет, глава которого <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> потребовал тщательно изучить все обстоятельства произошедшего и оперативно дать правовую оценку действиям людей, причастных к происшествию.Солодов со своей стороны пригрозил отставками из-за ситуации с загрязнением воды."Сразу могу сказать, что, если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности", — сказал он после посещения Халактырского пляжа.
https://ria.ru/20201005/kachatka-1578210987.html
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Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки
На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки.
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загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, генеральная прокуратура рф, александр бастрыкин, камчатский край, экология, общество

Перечислены возможные причины загрязнения воды у берегов Камчатки

13:00 05.10.2020 (обновлено: 17:03 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
Сотрудники УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Власти Камчатского края рассматривают три версии загрязнения воды у берегов полуострова, заявил губернатор Владимир Солодов.
"Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека. С разливами каких-то токсичных веществ. Каких точно? Сейчас предстоит нам выяснить, если эта версия будет подтверждаться. Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию", — сказал он.
Третьей возможной причиной он назвал сейсмическую активность, связанную с "вулканическими проявлениями".
Пока, по словам Солодова, результаты исследований, которые есть в распоряжении властей, показывают, что все в норме.
"Но мы все равно не можем сказать, что все в норме. Потому что мы видим проявления, мы знаем, что есть ожоги у серферов <…> мы видим падеж животных, причем по достаточно большой протяженности акватории. Сам масштаб сейчас оценивает КамчатНИРО", — добавил губернатор.

Проверка реки

Глава региона также рассказал о результатах проверки, которую провели в устье реки Налычево после сообщений местных жителей о том, что загрязнение могло быть связано с деятельностью военных, чьи объекты расположены вверх по реке.
"Пробы там тоже взяты, визуальный осмотр проведен. Результаты расширенных проб мы ждем. Те пробы, которые общие, показывают отсутствие превышения предельно допустимой концентрации", — сказал Солодов.
Временно исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков добавил, что река Налычева протекает по природному парку.
"Это особо охраняемая природная территория. Там нет и никогда не было никаких техногенных объектов. Мы живем в горном, вулканическом регионе. Любая река, особенно горная, всегда выносит шлейф мутности из осадочных и прочих пород. Связано это с разрушением рыхлого слоя русла, и реки этот обломочный материал выносят", — сказал он.
По словам министра, нынешние снимки реки идентичны тем, что сделаны в прошлом году.
"Если вы посмотрите на снимки из космоса любой реки, включая Амазонку, то увидите, что там шлейф мутности распространяется на сотни километров в океан. Это абсолютно естественный процесс. Поэтому я уверен, что в реке Налычева никаких ядов нет и их никто никогда не найдет", — заключил Кумарьков.
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"Роскосмос" показал спутниковые снимки Камчатки, где выявили загрязнение

Что случилось с водой

О загрязнении воды на побережье Авачинского залива сообщили в конце сентября серферы, которые часто посещают Халактырский пляж — популярное туристическое место. По их словам, вода изменила цвет, а после плавания у них опухали глаза и появилось раздражение на коже. Кроме того, местные жители обнаружили на пляже мертвых животных: морских звезд, морских ежей, осьминога, ларгу, чаек.
Специалисты взяли пробы воды и выяснили, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Загрязнение выявили не только на Халактырском пляже, но и в Бабьей, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах.
Местным жителям рекомендовали не посещать Халактырский пляж и не контактировать с водой. На самом пляже организовали фельдшерско-акушерский пункт. По словам временно исполняющей обязанности главы краевого Минздрава Марины Волковой, с жалобами на жжение в глазах к медикам обратились девять человек, в том числе один ребенок.
"Всем пациентам была оказана помощь. Даны рекомендации. В стационарной помощи они не нуждались и были отправлены на амбулаторное лечение", — сказала Волкова.
Специалисты собрали в районе загрязнения пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков и животных — всего 250 килограммов. Их отправили в Москву на исследование.
Ситуацию взяла на контроль Генпрокуратура. Материалы о гибели морских животных на побережье передадут в Следственный комитет, глава которого Александр Бастрыкин потребовал тщательно изучить все обстоятельства произошедшего и оперативно дать правовую оценку действиям людей, причастных к происшествию.
Солодов со своей стороны пригрозил отставками из-за ситуации с загрязнением воды.
"Сразу могу сказать, что, если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности", — сказал он после посещения Халактырского пляжа.
Экологическая катастрофа на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

 Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
1 из 15

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

Основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов во время брифинга губернатора Камчатского края Владимира Солодова на Халактырском пляже
2 из 15

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
3 из 15

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

Люди на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
4 из 15

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

Сотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю берет пробу морской воды
5 из 15

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Природоохранная прокуратура начала проверку.

Рыбак демонстрирует свежевыловленного живого краба
6 из 15

Природоохранная прокуратура начала проверку.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

На Камчатке тысячи морских животных выбросились на берег
7 из 15

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

Семья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
8 из 15

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

© РИА Новости / Александр Пирагис
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

Выброшенная на берег Авачинской губы морская звезда
9 из 15

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже
10 из 15

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

Рейд по берегу Авачинского залива на Камчатке
11 из 15

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

Сотрудник Следственного комитета России по Камчатскому краю демонстрирует изъятые со дна морского ежа и морскую звезду
12 из 15

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

Сотрудник УМВД Камчатского края во время оперативно-разыскных мероприятий на месте предполагаемого происшествия на Халактырском пляже на Камчатке
13 из 15

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

Выброшенные на берег Авачинской губы морские ежи
14 из 15

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

Запрещающий знак на берегу Авачинской губы
15 из 15

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
1 из 15

Первыми на ситуацию обратили внимание серферы. Они заметили, что вода на Халактырском пляже поменяла цвет.

© РИА Новости / Александр Пирагис
2 из 15

Кроме того, серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.

На фото — основатель школы серфинга Snowave Антон Морозов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
3 из 15

Девять человек, в том числе ребенок, обратились к врачам. Медики диагностировали у них химический ожог роговицы.

© РИА Новости / Александр Пирагис
4 из 15

Все обратившиеся посещали побережье Тихого океана и контактировали с водой.

© РИА Новости / Александр Пирагис
5 из 15

Специалисты выявили в воде повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
6 из 15

Природоохранная прокуратура начала проверку.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
7 из 15

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья нашли мертвых морских животных.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
8 из 15

Местным жителям рекомендовали ограничить посещение пляжа.

© РИА Новости / Александр Пирагис
9 из 15

Пробы песка, воды и образцы животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
10 из 15

Власти пока рассматривают три причины случившегося: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.

На фото: губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время интервью на Халактырском пляже.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
11 из 15

В регионе создали специальную рабочую группу. К исследованиям подключили ученых.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
12 из 15

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать материалы проверки в центральный аппарат ведомства.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
13 из 15

Берега Камчатки обследуют спасатели и сотрудники МВД.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
14 из 15

Для восстановления картины событий анализируют снимки из космоса.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
15 из 15

В крае планируют развернуть систему постоянного мониторинга за состоянием окружающей среды.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
 
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Загрязнение воды на КамчаткеВладимир СолодовГенеральная прокуратура РФАлександр БастрыкинКамчатский крайЭкологияОбщество
 
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