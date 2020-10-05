https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578217796.html

Перечислены возможные причины загрязнения воды у берегов Камчатки

Власти Камчатского края рассматривают три версии загрязнения воды у берегов полуострова, заявил губернатор Владимир Солодов. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T13:00

2020-10-05T13:00

2020-10-05T17:03

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

генеральная прокуратура рф

александр бастрыкин

камчатский край

экология

общество

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<strong>МОСКВА, 5 окт — РИА Новости</strong>. Власти <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> рассматривают три версии загрязнения воды у берегов полуострова, заявил губернатор <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.Третьей возможной причиной он назвал сейсмическую активность, связанную с "вулканическими проявлениями".Пока, по словам Солодова, результаты исследований, которые есть в распоряжении властей, показывают, что все в норме."Но мы все равно не можем сказать, что все в норме. Потому что мы видим проявления, мы знаем, что есть ожоги у серферов <…> мы видим падеж животных, причем по достаточно большой протяженности акватории. Сам масштаб сейчас оценивает КамчатНИРО", — добавил губернатор. Проверка рекиГлава региона также рассказал о результатах проверки, которую провели в устье реки Налычево после сообщений местных жителей о том, что загрязнение могло быть связано с деятельностью военных, чьи объекты расположены вверх по реке."Пробы там тоже взяты, визуальный осмотр проведен. Результаты расширенных проб мы ждем. Те пробы, которые общие, показывают отсутствие превышения предельно допустимой концентрации", — сказал Солодов.Временно исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков добавил, что река Налычева протекает по природному парку."Это особо охраняемая природная территория. Там нет и никогда не было никаких техногенных объектов. Мы живем в горном, вулканическом регионе. Любая река, особенно горная, всегда выносит шлейф мутности из осадочных и прочих пород. Связано это с разрушением рыхлого слоя русла, и реки этот обломочный материал выносят", — сказал он.По словам министра, нынешние снимки реки идентичны тем, что сделаны в прошлом году."Если вы посмотрите на снимки из космоса любой реки, включая Амазонку, то увидите, что там шлейф мутности распространяется на сотни километров в океан. Это абсолютно естественный процесс. Поэтому я уверен, что в реке Налычева никаких ядов нет и их никто никогда не найдет", — заключил Кумарьков.Что случилось с водойО загрязнении воды на побережье Авачинского залива сообщили в конце сентября серферы, которые часто посещают Халактырский пляж — популярное туристическое место. По их словам, вода изменила цвет, а после плавания у них опухали глаза и появилось раздражение на коже. Кроме того, местные жители обнаружили на пляже мертвых животных: морских звезд, морских ежей, осьминога, ларгу, чаек.Специалисты взяли пробы воды и выяснили, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Загрязнение выявили не только на Халактырском пляже, но и в Бабьей, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах.Местным жителям рекомендовали не посещать Халактырский пляж и не контактировать с водой. На самом пляже организовали фельдшерско-акушерский пункт. По словам временно исполняющей обязанности главы краевого Минздрава <a href="http://ria.ru/person_marina-volkova/" target="_blank" data-auto="true">Марины Волковой</a>, с жалобами на жжение в глазах к медикам обратились девять человек, в том числе один ребенок.Специалисты собрали в районе загрязнения пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков и животных — всего 250 килограммов. Их отправили в Москву на исследование. Ситуацию взяла на контроль <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a>. Материалы о гибели морских животных на побережье передадут в Следственный комитет, глава которого <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> потребовал тщательно изучить все обстоятельства произошедшего и оперативно дать правовую оценку действиям людей, причастных к происшествию.Солодов со своей стороны пригрозил отставками из-за ситуации с загрязнением воды."Сразу могу сказать, что, если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности", — сказал он после посещения Халактырского пляжа.

https://ria.ru/20201005/kachatka-1578210987.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Массовая гибель животных: экокатастрофа на берегах Камчатки На Камчатке из-за сильного загрязнения воды погибли морские животные. Первыми забили тревогу местные серферы. Почти у всех одинаковые симптомы: тошнота, першение в горле, начали чесаться глаза. Жители и туристы делились фотографиями побережья Тихого океана, усыпанного трупами обитателей дна. Результаты неутешительны: в воде — превышение содержания нефтепродуктов и фенола. В Москву направили пробы с загрязненного побережья. Природоохранная прокуратура и СК начали проверки. 2020-10-05T13:00 true PT3M01S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, генеральная прокуратура рф, александр бастрыкин, камчатский край, экология, общество