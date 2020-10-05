https://ria.ru/20201005/gorbachev-1578270566.html

Миронов рассказал, как Горбачев похвалил его и Хаматову после спектакля

Экс-президент СССР Михаил Горбачев посмотрел в Театре наций спектакль, посвященный ему и его супруге, и остался очень доволен, рассказал РИА Новости исполнитель РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T19:19

2020-10-05T19:19

2020-10-05T19:19

культура

театр

новости культуры

чулпан хаматова

театр наций

евгений миронов

михаил горбачев

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент СССР Михаил Горбачев посмотрел в Театре наций спектакль, посвященный ему и его супруге, и остался очень доволен, рассказал РИА Новости исполнитель главной роли Евгений Миронов.Театр наций 10 октября представит спектакль "Горбачев" в постановке известного европейского режиссера Алвиса Херманиса. Спектакль состоит из пронзительных маленьких историй о жизни четы Горбачевых. На сцене всего два героя: Михаил Сергеевич (Евгений Миронов) и Раиса Максимовна (Чулпан Хаматова). Политика занимает в постановке не главную роль, это лишь исторический фон, на котором развиваются взаимоотношения супружеской пары. Накануне Горбачев сам побывал в театре на предпремьерном показе."Михаил Сергеевич очень хотел посмотреть спектакль, хотя мы отговаривали, боялись из-за сложной ситуации с пандемией. Но все-таки он пришел вчера. Я очень переживал до начала спектакля, но игралось легко. В какой-то момент я даже подумал: может, мне что-то недоговаривать, опустить какие-то острые моменты?" - рассказал Миронов.Он отметил, что очень рад реакции зрителей, которые приняли спектакль, аплодировали стоя, кричали "спасибо"."Но незабываемым останется для меня большой палец, который сразу по окончании спектакля из ложи показал нам с Чулпан Михаил Сергеевич, а потом позже, когда мы уже разговаривали, он сказал: "Вы просто молодцы. У меня нет никаких замечаний", - поделился актер.По словам Миронова, в его жизни это второй случай, когда он получил похвалу от человека, чей образ создавал. Первый раз такое случилось на премьере фильма "Время первых", где он играл космонавта Алексея Леонова. "Это незабываемые события в моей жизни", - сказал Миронов.Ранее пресс-секретарь "Горбачев-фонда" Владимир Поляков рассказал РИА Новости, что Горбачеву очень понравился спектакль, постановка произвела на него сильное впечатление. Он также отметил, что Хаматова "фантастически сыграла свою роль", создавалось впечатление, что "это живая Раиса Максимовна".

https://ria.ru/20200827/mironov-1576089973.html

https://ria.ru/20200930/khamatova-1577991634.html

https://ria.ru/20201005/gorbachev-1578259628.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, чулпан хаматова, театр наций, евгений миронов, михаил горбачев