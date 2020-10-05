Эксперты объяснили новое назначение экс-главы Дагестана
© Фото : пресс-служба главы и правительства ДагестанаГлава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
© Фото : пресс-служба главы и правительства Дагестана
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Назначение Владимира Васильева на должность советника президента РФ означает отсутствие к нему серьезных претензий на посту главы Дагестана, а кандидатура "авторитетного выходца из силового блока" Сергея Меликова на пост руководителя республики послужит авторитетом для местных элит и продолжит дело Васильева по выявлению их незаконных действий, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева и назначил его своим советником. Пост врио главы республики занял сенатор Сергей Меликов.
"Скорее всего, решение связано с необходимостью оптимизации управления Дагестаном как субъектом федерации. Это новое назначение Васильева не предполагает существенных претензий к нему как к руководителю. Просто так человека, который не справился или допустил какие-то серьезные ошибки, советником президент к себе не назначит", - сказал РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что Васильев - опытный политик и справился со своей задачей, потому что на сегодняшний день задержаны и арестованы несколько десятков местных деятелей. Именно для продолжения этого дела и была выбрана кандидатура авторитетного выходца из силового блока Сергея Меликова на пост главы республики, считает политолог.
"Это перспективный политик, достаточно опытный, с силовым бэкграундом, я думаю, что именно то, что Дагестану сейчас нужно. Антикоррупционная борьба, выстраивание отношений с кланами, безусловно, антиковидная тематика, потому что Дагестан сейчас на острие борьбы с коронавирусом, ну, и подъем экономики, социальный статус жителей. Вообще, условно, военные, генерал-губернаторы в северо-кавказских республиках, как правило, пользуются авторитетом. Надо постараться, чтобы этот авторитет уронить", - заключил Мухин.
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