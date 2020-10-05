https://ria.ru/20201005/dagestan-1578301674.html

Эксперты объяснили новое назначение экс-главы Дагестана

Назначение Владимира Васильева на должность советника президента РФ означает отсутствие к нему серьезных претензий на посту главы Дагестана, а кандидатура... РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T19:13

2020-10-05T19:13

2020-10-05T19:13

алексей зудин

сергей меликов

алексей мухин

республика дагестан

владимир васильев

политика

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Назначение <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Васильева</a> на должность советника президента РФ означает отсутствие к нему серьезных претензий на посту главы Дагестана, а кандидатура "авторитетного выходца из силового блока" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Melikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Меликова</a> на пост руководителя республики послужит авторитетом для местных элит и продолжит дело Васильева по выявлению их незаконных действий, считают опрошенные РИА Новости политологи.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева и назначил его своим советником. Пост врио главы республики занял сенатор Сергей Меликов."Скорее всего, решение связано с необходимостью оптимизации управления Дагестаном как субъектом федерации. Это новое назначение Васильева не предполагает существенных претензий к нему как к руководителю. Просто так человека, который не справился или допустил какие-то серьезные ошибки, советником президент к себе не назначит", - сказал РИА Новости политолог, старший преподаватель <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a> МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Zudin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Зудин</a>.Гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_Centr_politicheskojj_informacii/" target="_blank" data-auto="true">Центра политической информации</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mukhin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мухин</a> считает, что Васильев - опытный политик и справился со своей задачей, потому что на сегодняшний день задержаны и арестованы несколько десятков местных деятелей. Именно для продолжения этого дела и была выбрана кандидатура авторитетного выходца из силового блока Сергея Меликова на пост главы республики, считает политолог."Это перспективный политик, достаточно опытный, с силовым бэкграундом, я думаю, что именно то, что Дагестану сейчас нужно. Антикоррупционная борьба, выстраивание отношений с кланами, безусловно, антиковидная тематика, потому что Дагестан сейчас на острие борьбы с коронавирусом, ну, и подъем экономики, социальный статус жителей. Вообще, условно, военные, генерал-губернаторы в северо-кавказских республиках, как правило, пользуются авторитетом. Надо постараться, чтобы этот авторитет уронить", - заключил Мухин.

https://ria.ru/20201005/dagestan-1578279397.html

https://ria.ru/20201005/vasilev-1578264498.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей зудин, сергей меликов, алексей мухин, республика дагестан, владимир васильев, политика