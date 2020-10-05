https://ria.ru/20201005/dagestan-1578261460.html

Путин провел онлайн-встречу с Васильевым и Меликовым

Президент РФ Владимир Путин провел онлайн-встречу с экс-главой Дагестана Владимиром Васильевым и врио главы республики Сергеем Меликовым. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:34

2020-10-05T16:34

2020-10-05T17:50

сергей меликов

республика дагестан

владимир васильев

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел онлайн-встречу с экс-главой <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестана</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Васильевым</a> и врио главы республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Melikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Меликовым</a>.В понедельник Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева, назначил его своим советником. Президент назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана Сергея Меликова."Владимир Абдуалиевич, сколько Вы уже проработали?" - поинтересовался Путин."Да вот четвертый год пошел. Недавно", - ответил Васильев."Наверное, как один день пролетел, да?" - сказал президент."Это точно, Владимир Владимирович. Работа интересная. Живая", - согласился Васильев."Работа интересная. Люди интересные. Там все уникальное", - отметил Путин.Он подчеркнул, что Васильев много сделал для развития республики, особенно в сложное время."Многие вещи не боялись брать на себя. И очень достойно исполняли свой долг", - сказал Путин.Тема борьбы с коронавирусом по-прежнему является одной из основных для Дагестана, заявил российский президент."Без всякого сомнения, сегодня продолжает быть актуальной тема борьбы с ковидом, с инфекцией. Очевидная совершенно вещь. Это лежит на поверхности", - сказал Путин в ходе онлайн-встречи с экс-главой Дагестана Владимиром Васильевым и врио главы республики Сергеем Меликовым."Будем и дальше помогать республике. Вам нужно только быстрее определиться вместе со специалистами на месте, что дополнительно нужно сделать, в том числе с уровня федерального центра", - добавил президент.Обратившись к Меликову, Путин отметил, что тот знает Кавказ не понаслышке и хорошо знает Дагестан. "Вы много уделяли этому внимания на старом месте работы, в качестве заместителя командующего войсками национальной гвардии", - уточнил президент.Меликов в разговоре с президентом обозначил несколько направлений работы - обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии, укрепление экономического состояния республики, налаживание обратной связи с жителями региона.Владимир Путин поручил врио главы Дагестана продолжить работу по декриминализации республики.Президент отметил, что народ Дагестана очень открытый и честный. "Очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, хамству административному или некорректному поведению со стороны представителей власти. Нужно завоевать их уважение и доверие. Надеюсь, вам удастся это сделать. Вы человек опытный", - сказал президент.

https://ria.ru/20201005/vasilev-1578264498.html

https://ria.ru/20201005/melikov-1578272758.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин заявил, что Васильев достойно исполнял обязанности главы Дагестана Путин на встрече с Васильевым заявил, что он достойно исполнял обязанности главы Дагестана 2020-10-05T16:34 true PT0M50S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей меликов, республика дагестан, владимир васильев, владимир путин, политика