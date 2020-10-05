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https://ria.ru/20201005/dagestan-1578261460.html
Путин провел онлайн-встречу с Васильевым и Меликовым
Президент РФ Владимир Путин провел онлайн-встречу с экс-главой Дагестана Владимиром Васильевым и врио главы республики Сергеем Меликовым. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T16:34
2020-10-05T17:50
сергей меликов
республика дагестан
владимир васильев
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел онлайн-встречу с экс-главой <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестана</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Васильевым</a> и врио главы республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Melikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Меликовым</a>.В понедельник Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева, назначил его своим советником. Президент назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана Сергея Меликова."Владимир Абдуалиевич, сколько Вы уже проработали?" - поинтересовался Путин."Да вот четвертый год пошел. Недавно", - ответил Васильев."Наверное, как один день пролетел, да?" - сказал президент."Это точно, Владимир Владимирович. Работа интересная. Живая", - согласился Васильев."Работа интересная. Люди интересные. Там все уникальное", - отметил Путин.Он подчеркнул, что Васильев много сделал для развития республики, особенно в сложное время."Многие вещи не боялись брать на себя. И очень достойно исполняли свой долг", - сказал Путин.Тема борьбы с коронавирусом по-прежнему является одной из основных для Дагестана, заявил российский президент."Без всякого сомнения, сегодня продолжает быть актуальной тема борьбы с ковидом, с инфекцией. Очевидная совершенно вещь. Это лежит на поверхности", - сказал Путин в ходе онлайн-встречи с экс-главой Дагестана Владимиром Васильевым и врио главы республики Сергеем Меликовым."Будем и дальше помогать республике. Вам нужно только быстрее определиться вместе со специалистами на месте, что дополнительно нужно сделать, в том числе с уровня федерального центра", - добавил президент.Обратившись к Меликову, Путин отметил, что тот знает Кавказ не понаслышке и хорошо знает Дагестан. "Вы много уделяли этому внимания на старом месте работы, в качестве заместителя командующего войсками национальной гвардии", - уточнил президент.Меликов в разговоре с президентом обозначил несколько направлений работы - обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии, укрепление экономического состояния республики, налаживание обратной связи с жителями региона.Владимир Путин поручил врио главы Дагестана продолжить работу по декриминализации республики.Президент отметил, что народ Дагестана очень открытый и честный. "Очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, хамству административному или некорректному поведению со стороны представителей власти. Нужно завоевать их уважение и доверие. Надеюсь, вам удастся это сделать. Вы человек опытный", - сказал президент.
https://ria.ru/20201005/vasilev-1578264498.html
https://ria.ru/20201005/melikov-1578272758.html
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Путин заявил, что Васильев достойно исполнял обязанности главы Дагестана
Путин на встрече с Васильевым заявил, что он достойно исполнял обязанности главы Дагестана
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сергей меликов, республика дагестан, владимир васильев, владимир путин, политика

Путин провел онлайн-встречу с Васильевым и Меликовым

16:34 05.10.2020 (обновлено: 17:50 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с В. Васильевым и С. Меликовым
Президент РФ В. Путин провел встречу с В. Васильевым и С. Меликовым - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел онлайн-встречу с экс-главой Дагестана Владимиром Васильевым и врио главы республики Сергеем Меликовым.
В понедельник Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева, назначил его своим советником. Президент назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана Сергея Меликова.
Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 16:44
Биография Владимира Васильева
"Владимир Абдуалиевич, сколько Вы уже проработали?" - поинтересовался Путин.
"Да вот четвертый год пошел. Недавно", - ответил Васильев.
"Наверное, как один день пролетел, да?" - сказал президент.
"Это точно, Владимир Владимирович. Работа интересная. Живая", - согласился Васильев.
"Работа интересная. Люди интересные. Там все уникальное", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что Васильев много сделал для развития республики, особенно в сложное время.
"Многие вещи не боялись брать на себя. И очень достойно исполняли свой долг", - сказал Путин.
"Владимир Абдуалиевич, хочу вас поблагодарить еще раз за работу, которую вы проделали в Дагестане. Перед вами стояли очень сложные задачи, практически по каждому направлению вы продвинулись значительно вперед, я это чувствую, вижу. Надеюсь, что и людям это заметно. У меня будет наверняка еще возможность поблагодарить вас лично, сделаем это как можно быстрее", - сказал Путин в ходе встречи, обращаясь к Васильеву.
Тема борьбы с коронавирусом по-прежнему является одной из основных для Дагестана, заявил российский президент.
"Без всякого сомнения, сегодня продолжает быть актуальной тема борьбы с ковидом, с инфекцией. Очевидная совершенно вещь. Это лежит на поверхности", - сказал Путин в ходе онлайн-встречи с экс-главой Дагестана Владимиром Васильевым и врио главы республики Сергеем Меликовым.
"Будем и дальше помогать республике. Вам нужно только быстрее определиться вместе со специалистами на месте, что дополнительно нужно сделать, в том числе с уровня федерального центра", - добавил президент.
Обратившись к Меликову, Путин отметил, что тот знает Кавказ не понаслышке и хорошо знает Дагестан. "Вы много уделяли этому внимания на старом месте работы, в качестве заместителя командующего войсками национальной гвардии", - уточнил президент.
Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
Вчера, 17:38
Биография Сергея Меликова
Меликов в разговоре с президентом обозначил несколько направлений работы - обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии, укрепление экономического состояния республики, налаживание обратной связи с жителями региона.
Владимир Путин поручил врио главы Дагестана продолжить работу по декриминализации республики.
"Нужно продолжить работу по декриминализации республики. Владимир Абдуалиевич (Васильев) сделал не мало по этому направлению, он сам об этом сказал, но нужно настойчиво работать по этому направлению и дальше", - сказал Путин.
Президент отметил, что народ Дагестана очень открытый и честный. "Очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, хамству административному или некорректному поведению со стороны представителей власти. Нужно завоевать их уважение и доверие. Надеюсь, вам удастся это сделать. Вы человек опытный", - сказал президент.
 
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Сергей МеликовРеспублика ДагестанВладимир ВасильевВладимир ПутинПолитика
 
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