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https://ria.ru/20201004/navalnyy-1578168365.html
В Совфеде рассказали, какое будущее ждет Навального в России
Опека Алексея Навального со стороны западных "кукловодов" продолжится, даже если он вернется в Россию, заявил сенатор Андрей Климов в интервью "Парламентской... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T07:06
2020-10-04T16:12
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
совет федерации рф
андрей климов
москва
германия
томск
общество
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В России рассказали, какое будущее ждет Навального
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Опека <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> со стороны западных "кукловодов" продолжится, даже если он вернется в Россию, заявил сенатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a> в интервью "<a href="https://www.pnp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Парламентской газете</a>".Политик отметил, что теперь судьба блогера находится в руках западных специалистов и вопрос о его возвращении также зависит от их решения.Политик отметил, что люди, подобные Навальному, используются Западом как "штурмовые отряды" для поиска "слабых мест в системе российского суверенитета".Ранее Климов <a href="https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578106453.html" target="_blank">опубликовал</a> статью, в которой назвал Навального "заложником западных спецслужб". По мнению политика, если бы блогер не высказал уверенности в виновности российских властей в своем отравлении, то это могло бы завершиться его смертью. Состояние Навального ухудшилось 20 августа в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Рейс совершил экстренную посадку и блогера госпитализировали в реанимацию омской больницы.Врачи не обнаружили в анализах пациента следов отравления, основным диагнозом стало нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое снижение сахара в крови. Спустя несколько дней Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите" для дальнейшего восстановления.Правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">ФРГ</a> заявило, что блогера отравили веществом из группы "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по исследованиям немецких специалистов, но ответа не получила. Состояние Навального улучшилось 7 сентября, врачи вывели его из комы и отключили от ИВЛ, а 22 сентября выписали из стационара.
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578146362.html
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578151535.html
А кому он здесь нужен,кроме правоохранительных органов?
482
Он прекрасно подходит на роль целовальщика ног афроамерам...за лужу ему и дорога
437
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россия
москва
германия
томск
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, совет федерации рф, андрей климов, москва, германия, томск, общество

В Совфеде рассказали, какое будущее ждет Навального в России

07:06 04.10.2020 (обновлено: 16:12 04.10.2020)
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Опека Алексея Навального со стороны западных "кукловодов" продолжится, даже если он вернется в Россию, заявил сенатор Андрей Климов в интервью "Парламентской газете".
Политик отметил, что теперь судьба блогера находится в руках западных специалистов и вопрос о его возвращении также зависит от их решения.

"Может быть, им покажется правильным вернуть его назад, в Россию. Но поскольку эта публика, как раньше говорили, имеет длинные руки, то даже если этот гражданин вернется — опека будет продолжаться. Кстати, до того, как его вывезли, он тоже вполне явно был опекаем той стороной", — указал Климов.

Политик отметил, что люди, подобные Навальному, используются Западом как "штурмовые отряды" для поиска "слабых мест в системе российского суверенитета".
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 12:22
Берлин допустил санкции против Москвы из-за Навального
Ранее Климов опубликовал статью, в которой назвал Навального "заложником западных спецслужб". По мнению политика, если бы блогер не высказал уверенности в виновности российских властей в своем отравлении, то это могло бы завершиться его смертью.
Состояние Навального ухудшилось 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Рейс совершил экстренную посадку и блогера госпитализировали в реанимацию омской больницы.
Врачи не обнаружили в анализах пациента следов отравления, основным диагнозом стало нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое снижение сахара в крови. Спустя несколько дней Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите" для дальнейшего восстановления.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 14:49
МИД назвал заявление Германии по ситуации с Навальным откровенной ложью
Правительство ФРГ заявило, что блогера отравили веществом из группы "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по исследованиям немецких специалистов, но ответа не получила. Состояние Навального улучшилось 7 сентября, врачи вывели его из комы и отключили от ИВЛ, а 22 сентября выписали из стационара.
 
Обсудить321
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйСовет Федерации РФАндрей КлимовМоскваГерманияТомскОбщество
 
Политика
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