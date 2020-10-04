https://ria.ru/20201004/navalnyy-1578168365.html
В Совфеде рассказали, какое будущее ждет Навального в России
Опека Алексея Навального со стороны западных "кукловодов" продолжится, даже если он вернется в Россию, заявил сенатор Андрей Климов в интервью "Парламентской... РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T07:06
2020-10-04T07:06
2020-10-04T16:12
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
совет федерации рф
андрей климов
москва
германия
томск
общество
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В России рассказали, какое будущее ждет Навального
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<strong>МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. </strong>Опека <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> со стороны западных "кукловодов" продолжится, даже если он вернется в Россию, заявил сенатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a> в интервью "<a href="https://www.pnp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Парламентской газете</a>".Политик отметил, что теперь судьба блогера находится в руках западных специалистов и вопрос о его возвращении также зависит от их решения.Политик отметил, что люди, подобные Навальному, используются Западом как "штурмовые отряды" для поиска "слабых мест в системе российского суверенитета".Ранее Климов <a href="https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578106453.html" target="_blank">опубликовал</a> статью, в которой назвал Навального "заложником западных спецслужб". По мнению политика, если бы блогер не высказал уверенности в виновности российских властей в своем отравлении, то это могло бы завершиться его смертью. Состояние Навального ухудшилось 20 августа в самолете, летевшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Рейс совершил экстренную посадку и блогера госпитализировали в реанимацию омской больницы.Врачи не обнаружили в анализах пациента следов отравления, основным диагнозом стало нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое снижение сахара в крови. Спустя несколько дней Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите" для дальнейшего восстановления.Правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">ФРГ</a> заявило, что блогера отравили веществом из группы "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по исследованиям немецких специалистов, но ответа не получила. Состояние Навального улучшилось 7 сентября, врачи вывели его из комы и отключили от ИВЛ, а 22 сентября выписали из стационара.
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578146362.html
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578151535.html
Aleks Skela
А кому он здесь нужен,кроме правоохранительных органов?
482
Aleks Skela
Он прекрасно подходит на роль целовальщика ног афроамерам...за лужу ему и дорога
437
321
россия
москва
германия
томск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, совет федерации рф, андрей климов, москва, германия, томск, общество