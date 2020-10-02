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https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578106453.html
Климов назвал Навального заложником западных спецслужб
Алексей Навальный, высказывая обвинения в адрес российских властей, вынужден руководствоваться указаниями западных служб - в противном случае мир мог бы узнать... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:52
2020-10-02T13:52
северный поток — 2
мария захарова
алексей навальный
андрей климов
дмитрий песков
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексей Навальный</a>, высказывая обвинения в адрес российских властей, вынужден руководствоваться указаниями западных служб - в противном случае мир мог бы узнать "о фатальной коме оппозиционера, чае с полонием, ДТП или ледорубе", считает глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Klimov" target="_blank">Андрей Климов</a>.Ранее Навальный в интервью немецкому изданию <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank">Der Spiegel</a> заявил, что за его "отравлением" стоит президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>. В четверг Песков, комментируя это интервью, заявил журналистам, что у России есть информация о работе сотрудников ЦРУ с "берлинским пациентом", которому не первый раз дают инструкции."Самого Навального с момента погружения на немецкий борт в Омске явно вели ("охраняли") и представители германских силовиков. Они же, видимо, не раз "беседовали" со своим пациентом", - отметил сенатор, по мнению которого, было бы странно, если бы подобная опека обошлась без участия вездесущего ЦРУ. "Сам Навальный участие ЦРУ пока отрицает. А что ему еще остается делать?!" - отметил Климов."Если же, наоборот, на минутку представить, что вместо обвинений Путина окруженный западными политиками и особистами блогер заявил бы вдруг об отсутствии у него "уверенности в виновности" лично президента РФ? Боюсь, мир тут же узнал бы о фатальной коме оппозиционера, чае с полонием, ДТП или ледорубе, наконец. Причем еще до того, как такого рода гипотетическое заявление Навального увидело бы свет, а произошедшее Запад списал бы опять на руку Москвы. Не подобного ли конца реально боится "лидер российской оппозиции"?" - задался вопросом глава комиссии СФ.По его мнению, Навальный на данный момент "уже дорогой бренд - продукт западной антироссийской пропаганды". "В этого гражданина уже вложены десятки миллионов долларов (одна его глобальная медийная раскрутка чего стоила Западу). А во что обошлась нашим оппонентам "операция спасения отравленного Путиным лидера российской оппозиции"!? А сколько поставлено на карту новых антироссийских санкций как бы во имя Навального? Миллиарды евро - если иметь в виду, например, проект "Северный поток-2". Страшные деньги", - написал сенатор.Ничего иного Навальный "в объятиях Запада сказать бы не мог", сделал вывод Климов. "Он и не скажет, поскольку наверняка чует, что в отличие от Путина для Запада он не субъект переговоров, а объект манипуляций, и быть ему за рубежом "в почете и уважении" лишь до тех пор, пока слова и дела его будут вписываться в сценарии тех, кто имеет реальное отношение к управлению тем миром", - заключил парламентарий.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578094343.html
https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578098040.html
https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578082373.html
Навальный негодяй по жизни а не заложник! Хватит его обелять.....
114
Полностью согласен, туда если попадёшь, обратной дороги нет, только ногами вперёд, как их руководитель "Белых касок", да и Скрипали, и многие другие. Тот же Березовский, Литвиненко. Лёха, похоже, сам не рад теперь, что влез туда, не зря же он намекал, что хочет вернуться в Россию, а остальное, возможно, говорил по абсолютному принуждению. С ЦРУ и МИ-6 шутки плохи.
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берлин (город)
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северный поток — 2, мария захарова, алексей навальный, андрей климов, дмитрий песков, берлин (город), в мире

Климов назвал Навального заложником западных спецслужб

13:52 02.10.2020
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Алексей Навальный, высказывая обвинения в адрес российских властей, вынужден руководствоваться указаниями западных служб - в противном случае мир мог бы узнать "о фатальной коме оппозиционера, чае с полонием, ДТП или ледорубе", считает глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Ранее Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что за его "отравлением" стоит президент РФ Владимир Путин. В четверг Песков, комментируя это интервью, заявил журналистам, что у России есть информация о работе сотрудников ЦРУ с "берлинским пациентом", которому не первый раз дают инструкции.

"Как и странным образом отравленный в Британии в 2018 году британский же шпион Сергей Скрипаль, Навальный находится на Западе под плотной опекой силовых структур НАТО. Той самой организации, которая с момента ее создания видит в Москве врага №1 и нуждается в постоянной подпитке русофобских настроений среди своих налогоплательщиков", - написал Климов в своем блоге на сайте СФ, напомнив, что "доказательства" отравления "Новичком" были получены немецкими военными токсикологами, а "подтверждены" специалистами из других стран НАТО.

"Самого Навального с момента погружения на немецкий борт в Омске явно вели ("охраняли") и представители германских силовиков. Они же, видимо, не раз "беседовали" со своим пациентом", - отметил сенатор, по мнению которого, было бы странно, если бы подобная опека обошлась без участия вездесущего ЦРУ. "Сам Навальный участие ЦРУ пока отрицает. А что ему еще остается делать?!" - отметил Климов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 11:24
Песков ответил на сообщения о планах Навального подать на него в суд
"Если же, наоборот, на минутку представить, что вместо обвинений Путина окруженный западными политиками и особистами блогер заявил бы вдруг об отсутствии у него "уверенности в виновности" лично президента РФ? Боюсь, мир тут же узнал бы о фатальной коме оппозиционера, чае с полонием, ДТП или ледорубе, наконец. Причем еще до того, как такого рода гипотетическое заявление Навального увидело бы свет, а произошедшее Запад списал бы опять на руку Москвы. Не подобного ли конца реально боится "лидер российской оппозиции"?" - задался вопросом глава комиссии СФ.
По его мнению, Навальный на данный момент "уже дорогой бренд - продукт западной антироссийской пропаганды". "В этого гражданина уже вложены десятки миллионов долларов (одна его глобальная медийная раскрутка чего стоила Западу). А во что обошлась нашим оппонентам "операция спасения отравленного Путиным лидера российской оппозиции"!? А сколько поставлено на карту новых антироссийских санкций как бы во имя Навального? Миллиарды евро - если иметь в виду, например, проект "Северный поток-2". Страшные деньги", - написал сенатор.
Ничего иного Навальный "в объятиях Запада сказать бы не мог", сделал вывод Климов. "Он и не скажет, поскольку наверняка чует, что в отличие от Путина для Запада он не субъект переговоров, а объект манипуляций, и быть ему за рубежом "в почете и уважении" лишь до тех пор, пока слова и дела его будут вписываться в сценарии тех, кто имеет реальное отношение к управлению тем миром", - заключил парламентарий.
Автомобиль скорой помощи на территории Омской БСМП №1, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 12:12
Омские врачи назвали оскорбительными заявления Навального после выписки
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 02:59
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