Глава Карабаха приказал прекратить удары по военным объектам Гянджи

<strong>ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> заявил, что приказал прекратить ракетные удары по военным объектам в азербайджанском городе <a href="https://ria.ru/location_Ganja" target="_blank">Гянджа</a>."По моему приказу сегодня Армия обороны нанесла несколько ракетных ударов с целью нейтрализации военных объектов, дислоцированных в городе Гянджа. В данный момент я поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди мирного населения", — написал он в <a href="https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Но если азербайджанская сторона не сделает соответствующих выводов, армия НКР "продолжит мощные и соразмерные удары, разрушая армию и тыл врага", добавил президент.Карабахская сторона "до конца решительна в своих действиях", подчеркнул он.Ранее пресс-секретарь карабахского лидера сообщил, что Армия обороны Карабаха уничтожила военный аэродром в Гяндже. Азербайджанская сторона подтвердила факт обстрела города, заявив, что при этом погиб один человек и четверо получили ранения. Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
Самир
А при чем тут глава Карабаха? По гражданским объектам Гянджи ударили с территории Армении.
91
Макс М
Пусть справляются, дай Бог им здоровья ))) Только пусть не визжат на весь мир что их убивают, ладно? Вона есть война и на войне, видите ли, стреляю и иногда даже убивают. Это нормально и не надо истерить на весь мир.
ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что приказал прекратить ракетные удары по военным объектам в азербайджанском городе Гянджа.
"По моему приказу сегодня Армия обороны нанесла несколько ракетных ударов с целью нейтрализации военных объектов, дислоцированных в городе Гянджа. В данный момент я поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди мирного населения", — написал он в Facebook.
Но если азербайджанская сторона не сделает соответствующих выводов, армия НКР "продолжит мощные и соразмерные удары, разрушая армию и тыл врага", добавил президент.
Карабахская сторона "до конца решительна в своих действиях", подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь карабахского лидера сообщил, что Армия обороны Карабаха уничтожила военный аэродром в Гяндже. Азербайджанская сторона подтвердила факт обстрела города, заявив, что при этом погиб один человек и четверо получили ранения.
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
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