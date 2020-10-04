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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201004/karabakh-1578175959.html
Глава Карабаха приказал прекратить удары по военным объектам Гянджи
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что приказал прекратить ракетные удары по военным объектам в азербайджанском городе РИА Новости, 04.10.2020
2020-10-04T12:10
2020-10-04T13:19
араик арутюнян
нагорно-карабахская республика
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
гянджа
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости.</strong> Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> заявил, что приказал прекратить ракетные удары по военным объектам в азербайджанском городе <a href="https://ria.ru/location_Ganja" target="_blank">Гянджа</a>."По моему приказу сегодня Армия обороны нанесла несколько ракетных ударов с целью нейтрализации военных объектов, дислоцированных в городе Гянджа. В данный момент я поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди мирного населения", — написал он в <a href="https://www.facebook.com/ArayikHarutyunian/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Но если азербайджанская сторона не сделает соответствующих выводов, армия НКР "продолжит мощные и соразмерные удары, разрушая армию и тыл врага", добавил президент.Карабахская сторона "до конца решительна в своих действиях", подчеркнул он.Ранее пресс-секретарь карабахского лидера сообщил, что Армия обороны Карабаха уничтожила военный аэродром в Гяндже. Азербайджанская сторона подтвердила факт обстрела города, заявив, что при этом погиб один человек и четверо получили ранения. Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
А при чем тут глава Карабаха? По гражданским объектам Гянджи ударили с территории Армении.
91
Пусть справляются, дай Бог им здоровья ))) Только пусть не визжат на весь мир что их убивают, ладно? Вона есть война и на войне, видите ли, стреляю и иногда даже убивают. Это нормально и не надо истерить на весь мир.
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нагорно-карабахская республика
армения
нагорный карабах
гянджа
РИА Новости
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араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, армения, нагорный карабах, гянджа, в мире

Глава Карабаха приказал прекратить удары по военным объектам Гянджи

12:10 04.10.2020 (обновлено: 13:19 04.10.2020)
 
© РИА НовостиПоследствия удара в Гяндже на западе Азербайджана
Последствия удара в Гяндже на западе Азербайджана - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 окт — РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что приказал прекратить ракетные удары по военным объектам в азербайджанском городе Гянджа.
"По моему приказу сегодня Армия обороны нанесла несколько ракетных ударов с целью нейтрализации военных объектов, дислоцированных в городе Гянджа. В данный момент я поручил прекратить огонь во избежание невинных жертв среди мирного населения", — написал он в Facebook.
Но если азербайджанская сторона не сделает соответствующих выводов, армия НКР "продолжит мощные и соразмерные удары, разрушая армию и тыл врага", добавил президент.
Карабахская сторона "до конца решительна в своих действиях", подчеркнул он.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе
Ранее пресс-секретарь карабахского лидера сообщил, что Армия обороны Карабаха уничтожила военный аэродром в Гяндже. Азербайджанская сторона подтвердила факт обстрела города, заявив, что при этом погиб один человек и четверо получили ранения.
Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.
Осколки мирной жизни: последствия обстрелов в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

Женщина показывает выбитые окна в результате обстрелов общины Иванян Нагорного Карабаха
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Одна из ракет попала в жилой дом.

Поврежденный дом и автомобиль в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

Мужчина показывает дом, поврежденный в результате обстрела по общине Иванян Нагорного Карабаха
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

Поврежденный дом в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

Ситуация в Нагорном Карабахе
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

Поврежденная крыша в результате обстрелов по общине Иванян Нагорного Карабаха.
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
1 из 10

Окраины столицы Нагорного Карабаха Степанакерта подверглись в четверг жесткому обстрелу.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
2 из 10

Жителям пришлось прятаться от взрывов и бомбежек в подвалах.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 10

В городе была слышна канонада, рассказал находившийся там корреспондент Sputnik Армения.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 10

Массированным атакам со стороны Азербайджана в последние дни подверглись несколько поселений.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
5 из 10

Так, ракетами была обстреляна карабахская община Иванян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
6 из 10

Одна из ракет попала в жилой дом.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 10

Снаряд пробил крышу, потолок и пол, но не взорвался.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 10

В комнате в этот момент спали беременная женщина и годовалый ребенок.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 10

Обстрел общины Иванян в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
10 из 10

С начала эскалации конфликта в Карабахе погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок, заявили в аппарате омбудсмена непризнанной республики.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАраик АрутюнянНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияНагорный КарабахГянджаВ мире
 
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