https://ria.ru/20201004/karabakh-1578175613.html

В Баку опровергли заявления Еревана об обстреле военных объектов в Гяндже

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что распространенная противоборствующей в Карабахе стороной информация о якобы... РИА Новости, 04.10.2020

2020-10-04T11:56

2020-10-04T11:56

2020-10-04T12:03

вагиф даргяхлы

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

азербайджан

гянджа

в мире

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<strong>БАКУ, 4 окт – РИА Новости.</strong> Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник <a href="http://ria.ru/person_Vagif_Dargjakhly/" target="_blank" data-auto="true">Вагиф Даргяхлы</a> заявил, что распространенная противоборствующей в Карабахе стороной информация о якобы обстреле военных объектов в городе <a href="https://ria.ru/location_Ganja" target="_blank">Гянджа</a> является провокационной и ложной – пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура.Ранее пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что в воскресенье в ответ на обстрел Степанакерта был уничтожен военный аэродром в азербайджанском городе Гянджа."Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле военных объектов в городе Гянджа является провокационной и ложной. В результате огня противника пострадали мирные жители, гражданская инфраструктура и древние исторические постройки", - сообщил Даргяхлы РИА Новости.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html

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нагорный карабах

азербайджан

гянджа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, гянджа, в мире